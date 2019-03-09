



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Европейцев подстегивает администрация президента США Дональда Трампа, европейцы отвечают. На днях Bloomberg сообщило о намерении Вашингтона заставить раскошелиться страны, где размещены американские военные. Им будет предложена формула «цена плюс 50» — оплатить полностью пребывание воинского контингента и еще 50%. Для некоторых государств это означает, что им придется тратить в пять-шесть раз больше средств, чем сейчас. Анонимные источники агентства при этом уточнили, что администрация рассматривает дифференцированный подход. По их словам, чиновников в Пентагоне попросили составить «две формулы: одна определила бы, сколько денег должны заплатить такие страны, как Германия. Вторая — те страны, которые тесно взаимодействуют с Вашингтоном». В качестве примера последних приводится Польша.

Если Белый дом пойдет на такое решение, это расколет Европейский союз. Берлин и Париж укрепились в своем желании создать европейскую армию и даже интенсифицируют этот процесс. Сложнее с Варшавой. С одной стороны, она вылезла вперед паровоза, когда сама предложила в прошлом году администрации Трампа два миллиарда долларов единовременно, лишь бы та пошла на размещение на польской земле постоянной американской военной базы. И уже это вызвало ворчание поляков, которым жалко денег. Если Вашингтон перейдет на новую концепцию содержания своих иностранных легионов, платить придется постоянно. Для сравнения: сейчас Германия компенсирует США 28% расходов или в абсолютных цифрах один миллиард долларов в год. Польше могут предоставить такую же скидку. Однако с учетом ее и того, что Варшаве нужно меньше американских военных, сумма все равно будет набегать приличная. Особенно, когда платить придется за всё.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

При этом для получения льготных условий полякам придется официально признать полную зависимость своей внешней политики от Вашингтона. Иначе говоря, посол США в Польше станет полноправным генерал-губернатором с правом вмешательства во всё, что покажется ему важным для защиты национальных интересов его страны. Но это не гарантирует того, что важно для Варшавы: Вашингтон всё равно не будет смотреть в регионе «ее глазами». Защита от нападения — да, помощь в нападении — нет. Американская дипломатия реализует в ЕС и на постсоветском пространства собственную повестку. Даже если в ней предусмотрены меры по сдерживанию России (в чем так заинтересованы нынешние польские власти), когда их применять, применять ли вообще или может поторговаться с Москвой и пойти на размен, будут решать в США, а не в Польше. Одновременно попытку использовать «американскую крышу» для прикрытия своих внешнеполитических игр Варшаве не простит Берлин.

На днях десять депутатов Национального собрания Франции и немецкого бундестага публично призвали «совместно укрепить европейскую политику безопасности и обороны». С манифестом выступил Манфред Вебер, кандидат от влиятельной Европейской народной партии на пост нового президента Европейской комиссии. К 2021 году, по его словам, нужно создать «европейскую гвардию» по кибербезопасности. Европейцам следует объединить усилия, чтобы разработать «оружие будущего» — дрон и истребитель будущего поколения. ЕС необходима также Европейская военная академия по типу Вест-Пойнт в США. А в 2030 года обязана появиться европейская армия, чтобы собрать национальные вооруженные силы стран-членов под «общей европейской крышей». Как подчеркивает Вебер, в совокупности европейские государства находятся на втором месте в мире, когда речь идет о расходах на оборону, но их реальный оборонный потенциал намного ниже этой позиции.

«Если мы будем работать вместе, такого больше не случится, — заявляет немецкий политик. — Если мы будем действовать сообща, Европа может стать второй сильнейшей военной державой в мире (сразу после американцев), которую никто больше не осмелится атаковать».

(сс) European People's Party Манфред Вебер

Фактически Вебер обозначает перспективу раскола НАТО на две фракции, европейскую и американскую, которые могут разойтись в разные стороны. Но где физически пройдет граница? Когда в середине февраля в Варшаву на международную конференцию по Ближнему Востоку отправился государственный секретарь США Майк Помпео, он говорил: «Должен сказать главное, я надеюсь, что эта поездка продемонстрирует американское участие в Центральной и Восточной Европе. Госсекретаря не было в Венгрии 8 лет, не было в Братиславе 20 лет. Мы понимаем, что, когда есть вакуум, другие будут стремиться его заполнить, будь то русские или китайцы». То есть этот регион видится полем геополитического разыгрывания, что очень волнует поляков, считающих, будто вступление их в НАТО дало надежду, что «Польша в конечном итоге перестанет быть страной, лежащей к востоку от запада и к западу от востока». Однако это событие, произошедшее 20 лет назад, замечает польская газета Dziennik Gazeta Prawna, «не устранило ключевую проблему — западным столицам всё ещё очень легко вернуться к стереотипному восприятию нас как периферийной страны».

В этом контексте нежелание американцев размещать постоянную военную базу в Польше будет означать, что они воспринимают ее как страну неустойчивую. Альтернативой для Варшавы является полная интеграция в европейскую систему безопасности, против чего она выступает сейчас. Но это может привести к тому, что когда в будущем ЕС будет договариваться с Россией, он просто перешагнет через Варшаву по пути в Москву. А пока, как передает CNN, Евросоюз принял решение ввести визы для американских граждан с 2021 года, мотивируя это желанием «повысить уровень безопасности, чтобы избежать дальнейших проблем с нелегальной миграцией и терроризмом». На атлантическом побережье Европы начинают задувать холодные ветра.