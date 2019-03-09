



Иван Шилов ИА REGNUM

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что процесс развертывания российских зенитных ракетных комплексов С-400 начнется в октябре текущего года. Точнее, в июле они будут переданы Анкаре, а к октябрю — приведены в состояние боевой готовности. По словам Акара, в настоящее время ВВС Турции изучают, где лучше расположить российские ЗРК. Помимо того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявляя, что «сделка с Россией по поставкам С-400 является завершенным делом», не исключил, что Анкара, возможно, будет добиваться совместного производства с Россией как этих ракет, так и, «может быть, С-500».

Так Турция как бы закольцовывает предлагаемую американцами комбинацию «мы вам комплексы Patriot, вы отказываетесь от С-400». Анкара заявляет, что готова приобрести Patriot, но при условии, что Вашингтон «удовлетворит ее условия». Интрига тут в том, что США в принципе могли бы сорвать сделку с С-400, как это раньше им удавалось в таких случаях, например, с Китаем. Но американцы повели себя странно. Или очень самоуверенно. В середине февраля они неожиданно подняли цену системы «в связи с ускоренной поставкой», их предложение не предусматривало ни предоставления займа Турции на закупку Patriot, ни подписания соглашения о передаче технологий, на чём настаивает Анкара. Более того, Вашингтон пригрозил, что может отказаться от передачи Турции приобретенных ею американских истребителей пятого поколения F-35, начал угрожать и другими санкциями, а также «качественными изменениями двусторонних отношений».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Как пишет турецкая газета Hürriyet, Анкара в отношениях с американцами выстроила и стала связывать между собой две площадки: сделку по С-400 и Сирию, точнее, поддержку США сирийских курдов. На первой площадке Вашингтон еще может продолжать игру, оговаривая некие финансово-технические условия, связанные с поставками Patriot. Однако для того, чтобы разговаривать с Турцией на сирийской площадке, США должны не только изменить свое отношение к сирийским курдам, но и внести серьезные коррективы в свою политику на Ближнем Востоке. К этому они пока не готовы. А ещё есть и третья площадка — турецко-российские отношения. Американские эксперты, да и не только они одни, ныне считают, что Анкара «смещается с западной орбиты» и, как комментирует ситуацию корреспондент CNN Метью Чанс, «страна-член НАТО стала проводить военные операции не со своими партнерами по альянсу, а с Россией».

По его словам, «это очень необычно». И не только это. На сирийском направлении Турция «все сильнее отдаляется от западных союзников, все чаще высказывает единое мнение с Россией в том, что касается будущего Сирии и сирийского конфликта, действуют с ней синхронно». В свою очередь, генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ считает, что «дело не только в том, что Турция выходит из западного лагеря, а в том, что она перестает быть передовой заставой США на Ближнем Востоке и приближается к Евразии». По его словам, это и объясняет то, что Вашингтон перестает воспринимать Анкару как партнера и союзника по НАТО. «Мы отчетливо видим это в Сирии и Восточном Средиземноморье, — говорит Караташ. — Мы говорим о стране, которая официально не признала Лозаннский договор 1923 года, который юридически фиксирует границы современной Турции». Говоря иначе, Анкара серьезно подозревает американцев в наличии проекта по расколу страны через разыгрывание курдской карты.

Не случайно турецкие эксперты подвергают серьёзной ревизии всю историю взаимоотношений Турции с США в НАТО. На днях турецкая газета Cumhuriyet опубликовала огромный список исторических претензий Анкары к Вашингтону и партнерам по альянсу. Он начинается с анализа подписанного Анкарой в 1952 году договора с НАТО, опасных заговорах, назревавших втайне от Турции на базе Инджирлик, которую создавали с 1951 года, кризиса, связанного с самолетом-шпионом У-2, 1960 года, ракетного кризиса 1962 года, письма Джонсона 1964 года, поддержке американцами военных переворотов в Турции, включая неудачную попытку переворота 15 июля 2016 года. Упоминаются и действия США по поддержке усилий Константинопольского патриархата по обеспечению признания его «вселенского» статуса и демонстрируется географическая карта, используемая в штабных учениях НАТО, на которой изображена разделенная Турция.

(сс) NATO Training Mission-Afghanistan Турецкие солдаты

Издание призывает в этой связи либо «продолжать придерживаться лености и инертности, созданных членством в НАТО, либо заявить о новой Турции со своими национальными интересами». Одним словом, в отношениях Анкары с Вашингтоном и другими партнерами по альянсу обозначен серьёзнейший кризис. Но это не значит, что Турция сломя голову «бросится с Запада на Восток». С разговоре с американцами она резко завышает планку своих требований, рассчитывая хотя бы частично конвертировать диалог во что-то полезное и важное для своих национальных интересов. 31 марта Эрдоган отправляется в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом, который первый тайм «на выезде» в дуэли с турецким коллегой проиграл. Посмотрим, как Трамп проведет игру «дома».

Пока же, предварительно, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя угрозы введения санкций в случае закупки С-400, заявил, что Анкара «ориентируется лишь на заявления президента США, а не представителей каких-либо американских ведомств». Посмотрим, что будет дальше.