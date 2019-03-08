Через месяц в Израиле пройдут парламентские выборы. Граждане страны определят не только, кто воссядет в кнессете, но и состав правительства. В Израиле нет отдельных выборов премьера.

Израиль

Таким образом, состав правительства определяется в ходе переговоров внутри победившей партийной коалиции. В былые времена двумя главными соперниками на выборах были партии Ликуд (ныне возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху) и партией Труда, правившей в стране первые 29 лет. Сейчас силы последней поиссякли. Главной противоборствующей стороной стало объединение центристских партий, к которому примкнуло три бывших начальника генштаба армии.

Главных супротивников Нетаньяху трудно назвать левой или либеральной оппозицией. Общий настрой в Израиле сегодня способствует тому, чтобы кандидаты доказывали свою преданность стране и ее территориальной целостности, а не её расчленению ради соглашения с террористами. Разумеется, есть на левом краю арабские партии, часть которых занимается антиизраильской пропагандой вместе с коммунистами, но общая тенденция в Израиле — вправо и к религиозным ценностям.

Стоит отметить, что вопреки принятым стереотипам, прорыв в сфере науки и высоких технологий в Израиле произошел параллельно с расширением влияния религиозного фактора на жизнь в стране. Это произошло не через законы, ограничивающие свободу светской части населения, но проявилось в такой важнейшей сфере, как образование. Сегодня больше половины израильских школьников учатся в религиозной системе. И это по доброй воле родителей.

Опросы указывают на победу с небольшим разрывом Ликуда с его коалицией религиозных и правых партий. Это означает, что, скорее всего, победа этого блока будет убедительной. Обычно опросы сулят Ликуду поражение, а он потом побеждает. А если уж не сулят, то дела у него обстоят очень хорошо.

TZivyA Избирательные бюллетени

Здесь работает не только необъективность израильской прессы, традиционно противодействующей Нетаньяху. Учитывая нагнетаемую прессой атмосферу, многие люди не говорят при участии в опросе, что будут голосовать за правую коалицию, но в избирательном участке уже ведут себя по совести. К этому можно также добавить, что опрос дает приблизительную картину, обусловленную тем, что люди пойдут голосовать. Можно сказать с уверенностью, что среди опрашиваемых процент воодушевленных политикой и личностью нынешнего премьера выше процента воодушевленных оппозицией. Условно говоря: правый и центристский блок при опросе получают равное число голосов. Но в день выборов голосовать придут 70% правых и 50% центристов.

Важно отметить и другой аспект предвыборной кампании. Да, голосование в Израиле проходит честно. Здесь никто не «нарисует» результатов. Никто не применит «административный ресурс». Однако можно ли назвать достойной и красивой нынешнюю картину предвыборной гонки?

Природа этого явления вынуждает примкнувших к оппозиции троих генералов метать словесные гадости в действующего вполне успешного премьера, с которым они все работали в прошлом. Он не остается в долгу и вываливает ушата грязи на трех солидных генералов, которых недавно хвалил.

Предвыборная грязь коснулась на этот раз и израильских «русских». Занимавший некоторое время пост министра обороны Авигдор Либерман вступил в схватку с партией религиозных сефардов «Шас». Судя по опросам, выходец из Кишинева Либерман не преодолеет процентного барьера (3,25) со своей партией «Наш дом Израиль» (калька с былого «Нашего дома — Россия»).

Preiss.MSC Авигдор Либерман

Но надо же попытаться. Тогда он придумывает для своего преимущественно светского электората ужасную историю о том, что партия «Шас» то ли собирается, то ли уже проводит проверку ДНК новых репатриантов на принадлежность к еврейству. Разумеется, никто никого не проверяет и никто никого проверять не будет. Партии «Шас» этого и в голову не приходило. Но партия Либермана выступила с сим алармизмом и сразу получила поддержку от прессы на русском языке в Израиле и за рубежом. Ужас какой: религиозные сефарды будут брать у наших анализы на предмет еврейства. Сами сефарды об этой глупости и не помышляли, но политтехнологи возле Либермана постарались. Фальшивка вошла в обиход. Только опросы стали для Либермана еще хуже…

Всё это может представлять интерес, если задумаемся о сущности современного процесса избрания политических лидеров. Если брать саму процедуру, то израильская система весьма совершенна. Множество кандидатов, честный подсчет голосов. Однако это только внешняя сторона. Стоит задаться вопросом об умножении добродетели вследствие выборов. Стоит задуматься: насколько честно ведут себя обгаживающие друг друга соперники. Сами правила игры толкают политиков на бессовестность. Их задача в убеждении массы в непригодности оппонента и в своих преимуществах. Угождение толпе как сверхзадача — это уже порочно.

В Израиле победит, скорее всего, более успешный, более опытный и более достойный. Но не столько по причине своих заслуг, а — по умению убеждать толпу.

Нет, мы не будем рекомендовать никому «суверенную демократию». Однако не стоит ли пересмотреть фанатичную веру в то, что все системы власти непременно хуже нынешней демократии? Для начала задумаемся о том, как её подправить хоть малость.