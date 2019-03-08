Это последняя книга историка церкви, протопресвитера Александра Шмемана (1921−1983), хотя первоначальный текст её был написан за двадцать лет до смерти священника по просьбе устроителей всеамериканской конференции Национальной христианской студенческой федерации. Работа посвящена чрезвычайно сложной теме: месту религии в секулярном мире. Теме, которая остается актуальной для всех религий на протяжении как минимум двух последних столетий. Размышляя о ней, богослов пишет о таинствах, помогая нерелигиозным и просто неверующим людям лучше понять, какое место занимают они в церкви и современном мире. Одновременно Шмеман знакомит читателей с церковным взглядом на такие вопросы, как смерть, зло, любовь, миссия христианства.

Рассказывая о таинствах, протопресвитер писал об их истории, происходивших в них изменениях, не всегда, по мнению отца Александра, правильных: «Я уже говорил, что трагедия того — в основном западного — богословия таинств, которое восторжествовало и в Православной Церкви, состоит в том, что, стремясь к точным определениям, оно обособило таинства и, прежде всего, таинство крещения от Божественной Литургии. Между тем, как в раннем предании Церкви, вступление в Церковь и в ее жизнь совершалось триединым священнодействием, включившим в себя крещение, миропомазание и Евхаристию. В этой, по моему глубокому убеждению, нормативной перспективе мы и предлагаем наше краткое объяснение основного для Церкви таинства новой жизни».

Так же и ответственность за «незнание» тех же таинств или вопросов о любви и смерти отец Александр не снимает с церкви. В этой связи, размышляя о проблеме зла, он писал: «Многие современные учителя и толкователи христианства считают демонологию, то есть учение о Диаволе и злых духах, достоянием устаревшего мировоззрения, которое невозможно принимать всерьёз, по слову одного такого учителя, в наш «век электричества». Мы не будем вступать в спор с этим утверждением, тем более, что Православная Церковь никогда не фиксировала, не изложила научно своего понимания демонологии. Теории, то есть объяснения, могут разниться между собой. Что важно для нас сейчас — это то, что Церковь не столько объясняет свое понимание зла, сколько ссылается на свой непрерывный опыт зла и злых сил. Что касается «электричества», якобы не позволяющего верить в диавола, то тут можно ответить, что, как и всё в нашем падшем мире, и электричество в использовании своем может оказаться на службе диавола, стать демоническим. Церковный опыт диавола и «духов злобы поднебесной» есть, прежде всего, опыт реального присутствия — личной темной и иррациональной силы».

Ей он противопоставлял христианство, но не как систему идей, а опыт вечности во времени. Опыт, способный преобразить современный мир, сделав его вечным миром, правда, не по Канту.