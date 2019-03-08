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В Варшаве провели традиционное ежегодное совещание руководства министерства обороны и вооруженных сил с президентом Польши. В этом году оно впервые прошло в президентском дворце и было частью празднований в честь 20-летия вступления республики в НАТО. В работе совещания помимо министра обороны Мариуша Блащака и начальника Генерального штаба генерала Раймунда Анджейчака принял участие польский президент Анджей Дуда, который расставил важные акценты. Он прокомментировал ход разработки новой стратегии национальной безопасности. В прошлом году по поручению президента Бюро национальной безопасности Польши подготовило рекомендации и отправило их в министерство обороны. Дуда выразил надежду, что в ведомстве их изучат и примут «конкретные решения».

Для Варшавы сейчас актуальным становится вопрос, на кого делать ставку в части обеспечения безопасности — «великого союзника» по ту сторону Атлантики или европейцев на фоне слабеющего единства в НАТО. Правящей польской партии «Право и Справедливости» (PiS) по многим причинам хочется иметь дело с американцами, но этот путь предполагает сплошные расходы. Кооперация с европейцами даёт шанс вписаться в будущие программы создания военно-промышленного комплекса Европейского союза, но когда это ещё будет, да и будет ли вообще. Поэтому, как заявляет Дуда, для Польши альянс «остается основой сотрудничества всего евроатлантического региона, несмотря на то, что даже между некоторыми странами ЕС и США возникает напряженность». Но сама Варшава при этом предпринимает шаги, которые можно назвать провоцированием фрагментации НАТО. Так, президент напомнил, что во время недавнего визита в Польшу его коллеги из Литвы Дали Грибаускайте было подписано соглашение о намерениях, в котором говорится о приписке польской 15-й Гижицкой механизированной бригады и литовской механизированная пехотной бригады «Железный волк» к натовскому командованию дивизии в Эльблонге.

Польские военные

По словам Дуды, это показывает, что «военное присутствие союзников и США на практике является фактором, стимулирующим региональное сотрудничество в области обороны». Одновременно он заявляет, что «абсолютно не в наших интересах создавать какую-либо конкуренцию среди европейцев за НАТО. Абсолютно нет! Скорее, наоборот: мы хотели бы, чтобы подобно тому, как действия «Бухарестской девятки» (в нее входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва — С.С.) усиливают альянс посредством того, что страны Центральной и Восточной Европы, являющиеся членами НАТО, говорят одним голосом, мы очень желали бы — поскольку абсолютное большинство стран ЕС входит в альянс — в связи с изложенным выше, чтобы все, что делаем в рамках Евросоюза, когда речь идет об оборонной безопасности, одновременно делалось в рамках НАТО». Однако и члены «Бухарестской девятки» проявляют единодушие разве что в случае ни к чему не обязывающих деклараций, и сама Варшава претендует на то, чтобы стать центром так называемого восточного фланга альянса, проявляя региональный подход.

В этом ей очень помогло бы размещение в Польше постоянной американской военной базы, но есть проблемы, в том числе внутреннего характера. Выступая на брифинге по итогам совещания, министр обороны обрушился на польских генералов. «Давайте не будем придавать большого значения клеветническим выступлениям в средствах массовой информации бывших военачальников, которые превратились в агрессивных политиков, проводя вредящую Польше линию, — заявил Блащак. — Давайте делать свое дело, потому что от нас этого ожидают как поляки, так и союзники по НАТО». Кого имел он в виду? Возможно, бывшего главнокомандующего вооруженными силами Польши, генерал-полковника в отставке Мирослава Ружаньского, который критически оценивает внешнеполитические инициативы правительства. Несколько слов генерала, опубликованные им в своем блоге в сентябре 2018 года, вызвали настоящую бурю в варшавском салоне. Генерал отметил, что создание постоянной американской военной базы в Польше «освободит» Россию от соблюдения соглашений с НАТО, «а это уже усиливает угрозу нашей безопасности».

U.S. Army Europe Польские военные

И это не единственное, что волнует польских генералов в отставке и экс-руководителей министерства обороны. Они также негативно оценивают программу перевооружения польской армии, точнее, то, что растущие расходы на нее обернутся прибылями для военно-промышленного комплекса США, а польские заводы останутся без заказов. Как отмечает варшавская газета Rzeczpospolita, президент вновь призывает к увеличению расходов на армию, считая, что Польша должна выйти на уровень финансирования оборонных задач в 2,5 процента ВВП уже в 2024 году, а не в 2030 году, как планировалось. «Проблема в том, что эти заявления, которые повторяются, впрочем, на протяжении нескольких месяцев, не находят четкой поддержки со стороны правящей партии, — констатирует издание. — Покамест ничего не известно о том, ищут ли в бюджете средства на реализацию этих целей. Правительство не старается объяснить обществу необходимость больших трат на армию».

Последняя фраза говорит о том, что угроза мифической «российской агрессии» в Польше перестает работать. В этой ситуации «Праву и Справедливости» нужно или найти что-то новое, чем можно испугать поляков, или резко ухудшить отношения с Москвой по своей инициативе. Хотя есть также третий вариант, пока самый маловероятный — Варшава откажется от раздувания военного бюджета. Посмотрим, что PiS выберет.