Век фемины: за что боролись и как менялись женщины
Когда Клара Цеткин 119 лет назад предложила учредить международный женский день, то имела она ввиду, конечно, совсем другое, нежели современный вид праздника. Та инициатива более походила на акцию — весьма успешную — социал-демократов: мол, трудящиеся объединяйтесь. Впрочем, есть и другие версии — так собрались чествовать иудейскую царицу или так решили защитить себя проститутки.
Однако, по большей части, всё это неважно — 8 марта, как любая большая идея, утяжелилось новыми смыслами. Теперь даже самый замшелый и никчёмный мужичонка нет-нет да и вспомнит, что жене, подруге, маме, сестре хорошо бы подарить букет. Цветы, конечно, надо дарить женщинам не только на 8 марта, но — хотя бы так.
Праздник изменился, но и женщины тоже. Даже внешне. Лет семь назад я ходил в Дом кино, где крутили старые чёрно-белые фильмы — отечественные и зарубежные. Что поражало в них, помимо прочего, насколько красивы были тогда актрисы. О вкусах не спорят, да, многим нравятся и нынешние, но вот отрицать индивидуальность тех женщин невозможно: они не походили на инкубаторский выводок.
Революцию тут сделала Мэрилин Монро. И до неё, конечно, были подобные, но Норма Джинн возвела статус вульгарной бабищи в культовый. Развратная девка стала не только желанна, но и влиятельна, когда пела своё хмельное поздравление американскому президенту (читай властелину мира). Оказалось, что не только благородные аристократки могут управлять высшим светом, но и вот такие — крашеные и неприкрытые. Следом шла Мадонна, научившая женщин использовать мужчин как предметы первой сексуальной необходимости, дрессировать их и водить на поводке.
Были, конечно, и другие — много других (Маргарет Тэтчер, например), — каждая внесла свою womanizer лепту, но вспоминать их сейчас нет смысла. Важно то, что мы видим в итоге: сильную, независимую женщину, укрощающую мужчин — как в свежем супергеройском боевике «Капитан Марвел». Женщины перестали нуждаться в мужском одобрении.
Изменения внешние тут лишь отражают изменения внутренние. Мы живём в женском мире — и с этим можно не соглашаться, не смиряться, но жить всё равно придётся. Большая обманка, будто реальность эта принадлежит мужчинам с их патриархальными тисками — ведь все её мотивации (от потребления до размножения) типично женского свойства. Попытки же мужчин доминировать, вплоть до насилия — это агония слабых людей, которые, желая казаться сильными, утверждаются самыми мерзкими способами. Но чем больше они запугивают, тем быстрее освобождается женщина — вплоть до вседозволенности.
За прошедший век женщины преодолели колоссальный путь: они отвоевали множество свобод и привилегий. Научились получать удовольствие благодаря своему телу, а не стесняться его. Раскрепостились. Перестали жить в зависимости от мужчин. Отправились голосовать. Обзавелись банковскими счетами. Улучшили свои IQ-результаты. Роль женщин изменилась во всех сферах: от профессиональной до семейной. Теперь работа, на которой они могут добиться успеха, не исключает семьи. И за 100 лет изменений этих произошло больше, чем за всю остальную историю человечества.
Ключевое — женщины выключили у себя инстинкт материнства. Теперь не обязательно быть матерью, даже если физиологически ты уже стала ею. За подобное никто не осудит — это моветон. Почти всё время считалось, будто главная функция и задача женщин — репродуктивная. За последние десятилетия это ярмо было сброшено. Женщины не хотят — во всяком случае, столь массово, как раньше — рожать ни для себя, ни тем более для кого-нибудь другого. Репродуктивная функция — это не цель, а отягощающая обязанность, та, что отнимает силы и время, а век женщины короток.
Задача, которую надо решить женщинам в ближайшее время и которая уже частично решена — как, если не добиться бессмертия, то хотя бы увеличить привычный срок пышности и цветения. И в том числе поэтому современные дамы живут не для мужчин и детей, а исключительно для себя. Свобода, тотальная и пьянящая. И тут, собственно, возникает вторая ключевая задача: что теперь женщинам делать со своей свободой? Как использовать её? И, если выражаться совсем старомодно, как стать счастливой?
Злая ирония заключается в том, что отход от привычных моделей не приносит женщинам ни освобождения, ни счастья. Мир сконструирован так, что человек в нём, сколько бы нас ни убеждали в обратном, остаётся созданием парным, дуальным — раз, и два — нуждающимся в созидании и продолжении себя (одно не равносильно, но связано с другим). Несвятая убеждённость в том, что за прошедший век женщины совершили великий прорыв, с одной стороны, имеет на то основания (социальные права, стремление защитить себя и т. д.), но с другой, ошибочна, потому что в итоге боровшиеся за свободу и независимость отсекли себя от своего рода источника питания.
Расстояние и напряжение между мужчинами и женщинами увеличиваются. От этого в конечном счёте никто не выигрывает, борьба за своё превращается в войну полов, главными заложниками которой являются дети. Прежнее, как нам объяснили, ненормальное отметено в силу архаичности и тоталитарности, однако нового нормального никто так и не предложил. Потому данная война бессмысленна и беспощадна.
Для России же — и об этом тоже необходимо сказать — женский вопрос — и политический, и социокультурный, и в целом системообразующий. Слишком велика для нашей страны, для народа роль женщины. Мы живём на том, что, в первую очередь, создавали они. И сам символ России, её образ — это женщина-мать, матушка, если угодно, ожидающая своё чадо, готовое обнять и накормить. Сейчас данный образ стирается, видоизменяется, извращается — что вместо него? Это тот вопрос, на который нам всем предстоит ответить. Пока же на месте матушки всё больше воцаряется глупенькая молоденькая пустышка, нахватавшаяся чужого и торгующаяся по каждому поводу.
Да, женщины, безусловно, совершили великую революцию, колоссальный прорыв, отстояв им по праву принадлежащее, но отобранное — теперь же они подошли к черте, когда дальнейшее продвижение по полю боя может привести к общему поражению. Пришло время договариваться о перемирии и искать дальнейшие совместные пути движения в новом формате. Иначе — тотальная обречённость.
И тут в том числе и мужчинам, слабеющим и мельчающим, пора уже наконец тоже включиться в процесс. Вспомнить, за что они когда-то любили женщин. Ведь, пожалуй, прежде всего, за то, что те лучше всего доказывали древнюю мудрость: «Любовь, которую ты отдаёшь, равна любви, которую ты получаешь». Помнить об этом хорошо бы не только 8 марта. Впрочем, с чего-то тоже надо начинать.