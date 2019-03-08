Артиллерия по обе стороны от линии соприкосновения в спорном штате Джамму и Кашмир ещё не смолкла. Обстрелы начались на прошлой неделе после взаимных авиаударов ВВС Индии и Пакистана. К счастью, дальнейшей эскалации не произошло, пишут Сумит Гангули и Раджан Менон в статье для издания The National Interest.

Panky2sharma Индийский спецназ

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Противостояние между Индией и Пакистаном было спровоцировано террористической атакой на индийский военный конвой, которая произошла 14 февраля в Пулваме — округе штата Джаму и Кашмир. В ответ Индия нанесла авиаудар по территории пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, где был расположен лагерь террористической группировки, совершившей нападение в Пулваме. На следующий день ВВС Пакистана нанесли ответный удар по территории подконтрольного Индии Кашмира. Индия подняла в воздух свои перехватчики. В результате воздушного боя были сбиты два самолёта: пакистанский F-16 и индийский МиГ-21. Катапультировавшийся индийский пилот приземлился на пакистанской территории, после чего был задержан пакистанскими военными.

U.S. Air Force Самолёт F-16 ВВС Пакистана

Через несколько дней индийского пилота освободили. Пакистан принял очень мудрое решение, поскольку длительное содержание под стражей индийского офицера могло бы вынудит премьер-министра Нарендру Моди повысить ставки и обострить конфронтацию. Вопреки всем опасениям, стороны проявили осторожность, потому что хорошо понимают, что эскалация может выйти из-под контроля и привести к катастрофическим последствиям. Подобно Великобритании, Китаю, Франции, России и США, Индия и Пакистан понимают беспощадную логику ядерного сдерживания.

Конфронтация выявила ряд недостатков в вооруженных силах обеих стран. Индийские истребители-бомбардировщики проникли на 80 километров в глубину пакистанской территории, что свидетельствует о слабой противовоздушной обороне Пакистана. Что касается Индии, то она показала слабые стороны своих ВВС, подняв в воздух МиГ-21 для борьбы с самолётами F-16.

Да, индийские МиГ-21 прошли глубокую модернизацию и теперь мало чем напоминают оригинальную версию советского МиГ-21, принятого на вооружение в 1959 году. Учитывая низкий уровень безопасности МиГ-21, существовала высокая вероятность того, что индийский пилот мог погибнуть в ходе воздушного боя. Если бы индийский пилот погиб, то контролировать кризис стало бы намного сложнее. У Индии есть более совершенные и современные самолёты, однако она всё же решила задействовать МиГ-21. Ядерное сдерживание смогло бы предотвратить катастрофу, даже если бы индийский пилот погиб, но Индия пошла на ненужный риск, который мог привести к наращиванию конфронтации.

Aeroprints.com Самолёт МиГ-21 ВВС Индии

Несомненно, Китай — друг Пакистана и давний противник Индии — внимательно следил за ситуацией и оценивал военный потенциал Индии. При этом, к разочарованию Пакистана, Китай призвал обе стороны проявить сдержанность. Даже после 21 раунда двусторонних переговоров конфликт между Индией и Китаем остался неразрешенным.

Летом 2017 года в районе плато Доклам, расположенного на границе Бутана, Китая и индийского штата Сикким, произошло обострение территориального спора между Индией и Китаем. Обострение спровоцировала попытка Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проложить дорогу через спорную территорию в Докламе. Бутан, ранее подписавший пакт о безопасности с Индией, обратился за помощью в Нью-Дели. Индия развернула свой военный контингент, чтобы заблокировать строительство дороги. Данное решение было обусловлено осознанием того, что данная китайская дорога потенциально могла угрожать разрывом наземных связей Индии с ее северо-восточными штатами в случае войны.

После нескольких недель противостояния кризис в Докламе удалось урегулировать. Обе стороны вывели свои силы из региона. Тем не менее КНР не отказалась от своих территориальных претензий. В ожидании очередного кризиса индийские военные предприняли меры для укрепления безопасности в регионе, разместив истребители, в том числе Су-30, на новых аэродромах и направив в район механизированные силы. Тем не менее Индии всё ещё не хватает средств для сдерживания КНР в случае очередного кризиса. Со своей стороны КНР уже более десяти лет совершенствует свой военный потенциал вдоль границы с Индией.

BMN Network На индийско-китайской границе

Руководство Китая внимательно следило за последними военными действиями Индии. Важный вопрос заключается в том, как изменилось отношение КНР к военной мощи Индии после того, как Пакистан сбил индийский МиГ-21, поскольку это могло бы повлиять на ситуацию вдоль китайско-индийской границы. Для Индии это немаловажно: Китай, а не Пакистан, остаётся самым грозным врагом.

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Кризис в Пулваме показал, что Индия должна укрепить свои разведывательные и оборонительные возможности. Без соответствующих инвестиций в строительство пограничных заграждений, оснащённых всеми необходимыми датчиками, Индия рискует столкнуться с дальнейшими атаками со стороны пакистанских террористов. Наряду с военными мерами Индия также должна найти способ снизить политическое недовольство среди жителей Кашмира.

Китай извлекает бесплатные уроки из каждого военного столкновения между Индией и Пакистаном. Для Индии очень важно, чтобы Китай извлекал правильные уроки, поскольку в противном случае может возникнуть основа для другого, более опасного кризиса, чем кризис в Кашмире.