Рассказывая про эту книгу, хочется коснуться не только ее содержания, но и личности автора. А так как издательство воздержалось от подробной биографической статьи, то позволю себе частично компенсировать этот недочет.

Адриенн фон Шпайр (1902−1967) родилась в семье протестантов. Отец был успешным офтальмологом, и девочка также задумывалась о медицинской карьере, что в итоге и произошло: она стала первой женщиной-врачом в Швейцарии. Напряженная интеллектуальная жизнь (вызванная проблемами со здоровьем) привела фон Шпайр из протестантизма в католицизм. На формирование религиозно-философских взглядов Адриенн помимо собственного визионерского опыта, «настоящего водопада мистической благодати» (Х. У. фон Бальтазар) серьезно повлияло знакомство с такими мыслителями, как Романо Гвардини и Габриэль Марсель. Но главную роль сыграл знаменитый теолог кардинал Ханс Урс фон Бальтазар, чьей духовной дочерью она стала. Именно ему фон Шпайр надиктовала большую часть своих произведений (многочисленные болезни, в частности слепота, не давали возможности писать самостоятельно).

Религиозное и философское наследие мыслителя можно разделить на несколько частей. Во-первых, это многочисленные комментарии к Священному Писанию, в частности к книге Иова, Песни Песней, к Евангелию от Марка, посланиям апостола Павла к Ефесянам и Филиппийцам. Наиболее крупный труд в этой области — это четырехтомный комментарий к Евангелию от Иоанна. Во-вторых, это труды о молитве и таинствах («Мир молитвы», «Исповедь»). В-третьих, сочинения, посвященные Деве Марии. В-четвертых, о монашестве. Наконец, об отношениях человека и Бога, к которым относится и «Тайна смерти». Согласно фон Шпайр, дарение Богом Отцом Себя Сыну важно не только для богопознания, но и для понимания человека, его отношения к Господу. И в этой связи ключевую роль играет понятие послушания, в том числе перед лицом смерти, «как деяния Бога». Благодаря таинству Елеосвящения «умирающий способен сопровождать Господа на Его пути к Отцу, соработничать тайне Его Воскресения и Вознесения». Ведь «непосредственная встреча сотворенного с Богом происходит не только при всеобщем конце света, но и в смерти каждого верующего».

В заключение хотелось бы отметить, что книги Адриенн фон Шпайр имеют и «русский» след. Их автор была полиглотом. И помимо древнегреческого и английского языков выучила русский.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».