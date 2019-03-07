Когда я иду по развороченному Парку Победы в Севастополе, на реконструкцию (уничтожение) которого уже потратили один миллиард рублей, то испытываю благодарность. Такую же, как и тогда, когда узнаю об очередном снесённом историческом здании. Когда я попадаю в брянское село, где закрывают школу и дети вынуждены ездить за десятки километров, чтобы учиться, я тоже испытываю благодарность. А после слушаю умнейшие речи очередного власть имущего: кушайте макарошки, государство не просило вас рожать… Или вот свежее: «Пенсию в 8 тысяч получают только алкаши и тунеядцы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Я знаю: всё идёт по плану. Верю, что партия меня бережёт. Я преисполнен благодарности. И никакой, совсем никакой критики. Низкий поклон вам, кормильцы.

Мне не понять, какие мерзавцы смеют критиковать власть имущих. Кто эти люди? Покажите мне их. Неблагодарные! Откуда они только берутся? Ведь пенсионеры ездят кутить на Карибы. Медики получают солидные зарплаты — их у нас в достатке. А в школах — тишь да благодать. Кто вас купил, критиканы власти? Бандеровцы? Госдеп? Кто проплатил? Эх, неблагодарные!

Поэтому я принимаю и понимаю новый закон, принятый 7 марта Госдумой в третьем чтении. Прекрасный, справедливый закон. Оцените и вы: теперь публикации в интернете «с явным неуважением к власти» чреваты административным или уголовным наказанием, а также крупными штрафами. Приравнивается, знаете ли, к мелкому хулиганству. Так что вынь да положь 100 тысяч рублей, если посмел заявить, будто чиновники тебя обирают и кому-то откатывают. Покайся, неблагодарный.

Ведь мы знаем: в России трудятся на благо народа и Отечества только порядочные, совестливые, честные власть имущие. Они никогда — слышите? ни-ког-да! — не позволят себе взять лишнюю копеечку из бюджета на свои нужды. Разве вы сами не видите, что всё по-честному, всё для людей? Дороги — одна лучше другой. Пенсии растут на пять тысяч в месяц. Налоги отменяются. Чиновники благодарят народ, уважают, почитают его. И ведь какие это люди — титаны чести и духа: Арашуков, Соколова, Глацких — достойнейшие дамы и господа.

Всё правильно сделала Госдума. Они ведь слуги народные — те, кто рядом быть должен, те, кто слушать народные стоны готов. Впрочем, откуда у нас в России стоны? Как там в песне? Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. От такой-то жизни.

Поэтому законом этим — о наказании за критику власти — оная лишний раз приблизила себя к людям. А только так и надо, только так. Власть показала, что она открыта к диалогу — готова учесть народное мнение, все претензии, пожелания. Говорите, говорите, пожалуйста, а лучше — голосуйте, когда надо! А критика? Ну разве может быть она? Откуда? Из-за чего? Тут если говорить друг с другом, когда приходит обычный мужичонка к чиновнику, то так, как оно есть на самом деле. А если не услышали (не бывает такого!), то ни в коем разе обиду в интернете не изливать. Зачем?

Мы живём в свободной стране. И власть своим законопроектом это вновь подтвердила. Потому что, оно конечно, много подзаборного, глупого пишут — и это запрещать надо, но вот здравой критики от людей быть, безусловно, не может.

Критика — это вообще гадкая вещь. Она не от задавленности жизнью, не от желания стране помочь, не от попытки нормально существовать идёт, а исключительно от злокозненности, от пещерной ненависти и убогой ограниченности. Только так — и никак иначе. Тогда к чему эти терзания за страну? Если всё и так хорошо.

Надо всего лишь помнить, что власть действует без ошибок, что она всегда права. Возможно, когда народ поймёт это, тогда каждому депутату, губернатору, министру выдадут нимб из чистого золота — и понесут они его гордо, отбросив в сторону лишнее, наносное, то, что писано-переписано на соответствующие счета. И позвонят они, исключительно честные и порядочные люди, своим детям в Англию, Францию, США, в эти загнивающие страны загнивающего Запада, где и делать-то нечего, и скажут: «А ведь знаешь, сынок, любит твоего папашу народ, ох, как любит, гордится им — слова злого не позволяет…»

Так и будет, уверен. Потому что власть всё больше в диалоге с народом. Слышит она его — ему внимает. А народ преисполнен благодарности. Не за что ему критиковать власть. А если посмеет? Ну что ж, пусть заплатит. Денег-то у нас нынче у всех завались. Говорят, вон и пенсии подняли. Так что спасибо. Не до критических слов, знаете ли.