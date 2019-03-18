Потерпите ради развития — примерно такую формулу предложили московские власти жителям города. Мол, мы признаём, что создаём неудобства для людей, но это необходимая часть общего будущего, иначе страшное — город окажется на задворках. Данную схему можно применить к любым программам и конкретным действиям московской власти, объясняя негативные события стремлением сделать жизнь лучше. Конструкция удачная, но насквозь полемическая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Выступая на IX Московском гражданском форуме «Мой город — мой район. Перспективы развития», мэр Москвы Сергей Собянинрассказал, что отказаться от развития города можно уже сейчас — инфраструктура Москвы и так развита достаточно. Жители не почувствуют никаких осложнений в течение нескольких лет. Сократится и количество конфликтных ситуаций, ведь не придётся перекрывать улицы или вести строительные работы рядом с жилыми домами. Однако через 10 лет подобная пассивность отрицательно скажется на жизни каждого москвича, а город потеряет свои конкурентные преимущества.

«Проблемы, связанные с проектом «Мой район», — это не частный вопрос, это сгусток той идеологии, которую мы продвигаем. Город — это не некая абстракция — это система оказания услуг, создание комфортных условий для жизни. Когда мы говорим о равенстве возможностей москвичей, мы говорим о конкретных сферах. В своё время поставили задачу сделать равное образование для всех москвичей. Чтобы не несколько элитных школ, а чтобы в каждом районе были достойные школы и ребёнок, независимо от района, в котором живёт, мог получить качественное образование», — отметил мэр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Всё верно, кроме одного: жители не ведут с мэрией глобальных или идеологических споров. Наоборот, их беспокоят проблемы частные, предельно приземлённые, житейские. Так, жительница улицы Цандера возле ВДНХ пожаловалась корреспонденту ИА REGNUM, что место под стартовую площадку дома по программе реновации находится под её окнами, всего в восьми метрах. Там, где был сквер и детская площадка, появится высотка. Никакой выгоды женщина не получит, потому что не участвует в программе, а вот неудобства будут и на этапе строительства, и потом, когда дом возведут.

Соседи будущей станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро рады строительству, и всякий раз это подчёркивают. Но близость котлована и работ вызывает беспокойство: что делать, если фундаменты их домов «пойдут»? Чиновники отвечают разве что общими словами, ни гарантий не дают, ни план действий не предлагают.

(сс) Metrohelp Проект станции метро Кленовый бульвар

Владельцы гаражей в Северном Измайлово получили места для хранения автомобилей в далёкие времена СССР. А теперь им за небольшую компенсацию в 150 тысяч рублей, несоразмерную расценкам на машино-места в Москве, придётся расстаться со своим имуществом.

Похожи проблемы и с комнатами бывших общежитий, в которых много лет живут люди, но так и не получили возможность оформить помещения в собственность. И теперь их выгоняют на улицу.

Конкретны проблемы жителей района Раменки, где недовольны стройкой «дома-монстра» вместо детского учреждения. Района Кунцево, где строительство попытались начать вплотную к нерасселённым пятиэтажкам. Района Зюзино, где вместо привычного роддома женам нужно выстаивать многочасовые очереди в Центре планирования семьи.

Так с кем же спорит Сергей Собянин?