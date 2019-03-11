После нелицеприятных обменов мнениями дипломатами двух стран об условиях и перспективах заключения японо-российского мирного договора и выдвижения требования Москвы к Токио признать итоги Второй мировой войны и принадлежность всех Курил России в Японии заговорили о «пересмотре стратегии» переговоров. При этом было признано, что едва ли удастся заключить уже в июне с.г. во время визита президента Путина в Осаку якобы уже согласованное «рамочное соглашение», включающее разрешение так называемого «территориального вопроса», то есть «возвращения» Японии российских Курильских островов.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязании на Курилы

По сообщению японского информационного агентства «Дзи-дзи», премьер Японии Синдзо Абэ понял, что это неосуществимо. К такому выводу его-де подтолкнула встреча 22 января с Путиным, которая не продемонстрировала заметного прогресса в вопросе мирного договора. По словам цитируемого высокопоставленного японского чиновника, «прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, невозможно в принципе». О смене стратегии, по мнению агентства, говорит и высказывание Абэ на парламентских слушаниях: он заявил, что не будет ограничивать срок переговоров этим годом. Отмечается, что в связи с этим в Токио уже начали сомневаться, сможет ли премьер решить это дело в рамках срока своих полномочий до сентября 2021 года. «В окружении Абэ уже обсуждается, что необходимо подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся», — сообщало «Дзи-дзи».

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Москва. 2019

Смысл и содержание «новой стратегии» не раскрываются, известно лишь пожелание японской стороны продолжать переговоры «в тиши». В связи с этим интерес был проявлен к состоявшимся на днях в Москве переговорам заместителей глав МИД РФ и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори. Обратило внимание, что российская официальная информация о содержании переговоров весьма сдержана и дозирована. Общественности сообщено лишь, что на переговорах «обсуждались вопросы, касающиеся современного состояния и перспектив развития российско-японских отношений, в том числе подготовки намеченных на текущий год двусторонних политических контактов». В сообщении МИД РФ на сей раз не упомянуто, что в ходе переговоров «обсуждался мирный договор», хотя японские СМИ это подчеркивают.

Так, общенациональная телевизионная корпорация NHK сообщила, что на переговорах Моргулова с Мори «стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с заключением мирного договора, включая территориальный вопрос. Их обсуждения основывались на результатах встречи министров иностранных дел Японии и России, которая состоялась в прошлом месяце. Однако, согласно дипломатическим источникам, в позициях двух сторон сохраняется разница в отношении вопроса суверенитета четырех островов. Мори и Моргулов планируют провести стратегический диалог в Токио 2 апреля. Встреча министров иностранных дел двух стран также состоится в Японии в ближайшем будущем».

Вулкан Расшуа. Курильские острова

Следует отметить, что в Японии немало противников попыток Абэ как-то смягчить тон требований «северных территорий», временно, на период переговоров, воздержаться от публичного употребления искажающих исторические факты пропагандистских клише — «исконные территории Японии», «незаконная оккупация четырех северных островов». При этом Абэ продолжает утверждать, что на южнокурильские острова якобы «распространяется суверенитет Японии».

Немало в Японии и тех, кто требует «прекратить заигрывать с Путиным» и занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Недовольные есть не только среди парламентской оппозиции, но и внутри возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии Японии.