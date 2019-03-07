Судьбу выборов президента на Украине определят актуальные на момент выборов приоритеты — обновление власти или преемственность, вопрос коррупции или вопросы языка и веры, враг в лице близкого чиновника или враг в лице дальнего Путина, пишет «Збруч» (Галичина). Для украинского философа Евгения Быстрицкого странным в нынешних настроениях избирателей является то, что общество перестало считаться с фактором национальной идентификации. «Очень многие граждане переносят на второй план идею Украины, — говорит философ. — Имею в виду идею украинской идентичности, хотя и не в смысле простого радикально-политического измерения. Очень большое количество граждан и часть гражданского общества делают выбор в пользу кандидата, который находится гораздо дальше от того, что я называю украинской идентичностью, украинской идеей, чем другие. Меня это волнует. Почему так произошло? Я думаю, что это, конечно, акт протеста, который вместе со старыми или уже традиционными политиками отвергает или, по крайней мере, умаляет значение украинской идентичности. Дело в том, что Украина стоит (или падает) как государство вместе с глубокой идеей, основой ее легитимации. А основой легитимации Украины как государства всегда будет идея Украины или образ Украины».

Иван Шилов ИА REGNUM

«ОстроВ» (Донбасс) задается вопросом: заплатит ли ПорошенкоКоломойскому 3,2 млрд долларов отступных за Зеленского? Дело в том, что «Нефтегаз Украины» после 14 лет судебных разбирательств с полугосударственной компанией «Укрнефть» неожиданно решил отказаться от прав на 4,062 млрд м3 природного газа, несмотря на целый ряд ранее вынесенных судебных решений в свою пользу. Выгоду от сделки получают совладельцы финансово-промышленной группы «Приват» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, контролирующие в «Укрнефти» около 43% акций. Данную комбинацию следует рассматривать в контексте очередных президентских выборов на Украине, до которых осталось меньше месяца. Возможно, именно в такую сумму два олигарха оценили сворачивание политической карьеры Зеленского.

Коломойский

В поддержку украинского комика Владимира Зеленского начали высказываться российские звезды, считает «Индустриальное Запорожье» (Запорожье). Они говорят о нем не как о шоумене, а поддерживают как кандидата на пост президента Украины. В частности, за Зеленского «топит» режиссер Никита Михалков. Тот самый, который позитивно оценивает «аннексию» Крыма Россией и был доверенным лицом Владимира Путина на недавних выборах президента России. Михалков не исключил, что у Зеленского есть возможность победить на выборах президента Украины. Поддерживает шоумена-кандидата и еще одна российская звезда — певица Валерия. «Если бы я была гражданкой Украины, то свой голос на выборах однозначно отдала бы кандидату Владимиру Зеленскому», — написала Валерия в своем Іnstagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Провінція» (Черкассы) размышляет на тему, как Украине стать «не Россией». Что может измениться на Украине, если на президентских выборах победит не Порошенко? Не изменится ровным счетом ничего. Приходит, к примеру, Тимошенко — властная вертикаль обновляется на 99,9%, но суть остается неизменной. Все до единого кандидаты в президенты хотят бесконтрольно распоряжаться ресурсами государственного бюджета. «Сесть на потоки» — газовый, таможенный и так далее. Иметь «десятину» во всех прибыльных бизнесах. На Украине сегодня невозможно представить ни Илона Маска, ни Билла Гейтса. Интеллект и предприимчивость не пробьются. Успешны только «свинарчуки» — из-за близости к власти или пребывания во власти. Украина хочет стать членом Евросоюза (по крайней мере, декларирует это), оставаясь при этом страной, в которой законы соблюдают только пенсионеры и дети. Предприимчивые и необремененные рефлексией соотечественники делают состояние на отсутствии правил. На «заработанное» переезжают жить туда, где эти правила есть.

Gov.ua Юлия Тимошенко

Существует ли угроза аншлюса Украины Россией? Автор портала «Данкор» (Сумы) признается, что да. Во-первых, украинская власть по коррупции переплюнула российскую. О каком патриотизме можно говорить при наличии таких явлений, как Липецкая фабрика или поездка президента на Мальдивы? Абсурд. Зато в России уровень жизни, пенсии и зарплаты, несмотря на санкции, в разы выше украинских. Россия в Крыму построила 15 тысяч квартир для военнослужащих. А что построила украинская власть? Так происходит, потому что Путин, являясь «врагом» украинской нации, по отношению к России является патриотом. Как-то в интервью он назвал себя «националистом в хорошем смысле этого слова». Так уж сильно мы, украинцы, отличаемся от нашего главнокомандующего? Порошенко торгует с «агрессором», а миллионы украинцев работают в России, развивая «враждебную» страну. 80% украинского шоу-бизнеса, в том числе и Зеленский, зарабатывает в России. Единственное, что украинцев отличает от русских, это язык. И что же мы имеем в этой сфере? Давайте возьмем скандальный отбор на «Евровидение». Двое из трех судей пользовались русским языком, и только татарка Джамала — государственным. Депутат Анна Гопко недавно сказала, что в киевской школе в классе, где учится ее ребенок, только трое детей разговаривают на украинском языке и при этом чувствуют себя изгоями. И это в столице. А что тут удивительного, ведь, говорят, наш президент в кругу своей семьи, своего окружения, вне камеры также не чурается языка «агрессора», подавая дурной пример своим подданным. Так сильно ли мы отличаемся от русских, таким уж маловероятным кажется аншлюс Украины? Тем более что боеприпасов у нас только на семь дней войны.

Albin Olsson Джамала

Такой ситуации с газоснабжением, как в последнее время, на Украине еще не было, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Точнее, с начислениями за использование газа в быту. Дошло до того, что даже ответственные лица государства противоречат друг другу. В результате простые украинцы в замешательстве и не понимают, как платить. Проблема обостряется потому, что, во-первых, недавно тариф на газ скакнул до невиданных высот. Во-вторых, изменился порядок начисления субсидий, после чего многие лишились права на ее получение. А, в-третьих, нежданно-негаданно министерство топлива и энергетики ввело коэффициенты для корректировки показаний счетчика.

Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата села Охновка Владимир-Волынского района предлагают прихожанам Православной церкви Украины мирно делиться местным храмом, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Об этом рассказала регент храма Иоанна Богослова в селе Охновка Неля. «Мы никого не выгоняем из храма, — заявила она. — Пусть молятся все! И мы не русская церковь! Мы — украинская православная церковь. И правим мы службу на старославянском, «божьем» языке. А вот проповеди батюшка читает на украинском, псалмы мы поем тоже на родном языке. Дорогие односельчане, приходите в храм! Мы правим за свое войско, нашу Украину и наш народ! Никто не молится за того Кирилла (патриарха Московского и всея Руси — ИА REGNUM )! Опомнитесь! Потому что будет беда, будут горе, слезы, боль, будет много крови! Никто ни на какую Россию денег не дает. Церковь открыта для всех нас».

Религиозный конфликт в селе Новая Мощаница Здолбуновского района продолжается уже почти месяц, рассказывает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Община храма Рождества Богородицы на приходских собраниях решила вместе со своим священником оставаться в составе УПЦ МП во главе с митрополитом Киевским Онуфрием. Но часть жителей села на собрании территориальной общины проголосовала за переход в ПЦУ. 2 марта, в Родительскую субботу, между селянами началось открытое противостояние из-за святыни. Ровенская епархия УПЦ МП утверждает, что спровоцировал и поддержал религиозный конфликт председатель Здолбуновской районной государственной администрации Сергей Кондрачук, который сразу после богослужения приехал с группой активистов, вытолкали верующих УПЦ МП из храма. Впрочем, Кондрачук ситуацию в селе комментирует иначе: «Полностью заполненный храм сегодня был в Новой Мощанице, где местная община ПЦУ молилась в своей святыне на родном языке, благодарила Бога за то, что удалось отстоять свое решение о присоединении к единой Церкви, отстоять свой храм».

Sergento Онуфрий — митрополит Киевский

В Польше задержали четырех человек, подозреваемых в участии в преступной группе, которая через подставных лиц за денежное вознаграждение регистрировала гражданам Украины приглашения, необходимые для получения польской визы, информирует «За Збручем» (Тернополь). По данным следствия, преступная группа в течение 2015−2018 годов организовала незаконную миграцию примерно 300 человек и получила за это более 130 тысяч евро. На территории Люблинского воеводства задержали трех граждан Польши и одного гражданина Украины. Трем лицам прокурор предъявил обвинение в руководстве, а одному — в участии в организованной преступной группе. По данным следствия, иностранцы после получения польской визы ехали в другие страны Европейского союза — Чехию, Словакию, Литву, Латвию и Францию.

В Венгрии выросло количество конфликтов между украинскими работниками и местными жителями, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). На днях работники венгерского портала Napi. hu побывали в Шарваре, где в связи с нехваткой рабочей силы трудится много выходцев с Украины. Приезд сюда венгерских журналистов был вызван частыми конфликтами между жителями города и украинскими работниками. Проблему поставили перед городской властью. Хотя работодатели платят в бюджет города значительные средства. Если бы они плохо использовали производственные мощности, это отразилось бы на карманах простых граждан. По мнению украинских заробитчан, драки и ссоры между ними и местными значительно преувеличены, чему способствует антимиграционная политика правительства Венгрии. Между тем именно последнее в июне 2017 года упростило условия приема на работу иностранных граждан из стран, не являющихся членами ЕС.

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал заявления отдельных активистов о желании сорвать концерты сатирика Михаила Жванецкого в связи с вручением тому ордена от Путина, пишет «Думская» (Одесса). По мнению городского головы, призывать к срыву концертов Жванецкого могут только «полуграмотные недоросли и мерзавцы». Ведь «этот человек, которого мы все любим и уважаем, по праву считается настоящим одесситом. Всю жизнь он прославляет наш город, его имя не просто высечено, а вмонтировано в историю Одессы, и очень неприятно, что такая информация вообще появилась». Труханов распорядился, чтобы департамент культуры и туризма принял все меры по празднованию 85-летия Жванецкого. Напомним, президент России Владимир Путин наградил сатирика орденом «За заслуги перед Отечеством» ІІІ степени, а сам Жванецкий заявил, что не собирается отказываться от награды.

Omr.gov.ua Геннадий Труханов — мэр Одессы

То ли в рамках обещанного главой Института национальной памяти Украины Вятровичем курса на «деколонизацию» Одессы, то ли без прямой связи с этим заявлением, вновь активизировалась известная категория «популяризаторов истории», настойчиво продвигающих в массы теорию о том, что Одесса — никакая, мол, не Одесса, а 600-летний Коцюбиевск, основанный еще во времена Великого княжества Литовского, рассказывает «Таймер» (Одесса). Подоплека этой теории понятна, и лежит она как раз в логике «деколонизации» — искоренения всякого упоминания о роли России и русских в развитии Северного Причерноморья. Дескать, «дикие и дремучие москали» не основали Одессу, а просто захватили, присвоили себе, да еще и цинично переименовали существовавший веками процветающий город. А основателями Одессы были, конечно же, «цивилизованные европейцы». Но на чем же основывается версия «шестисотлетников» и откуда вообще взялось «600-летие первого упоминания Одессы», которое на Украине по постановлению Верховной рады отмечали в 2015 году? Речь идет о небольшой цитате из «Истории Польши» католического иерарха Яна Длугоша, в которой он действительно упоминает о некоем «порту его величества Кочубиеве» и некоем грузе, отправленном из этого порта в 1415 году. Дело в том, что в исторической науке «первым упоминанием» чего-либо обычно считается упоминание этого очевидцами и непосредственными участниками. Текст Длугоша таковым источником не может считаться по определению: он сам родился в том самом 1415 году и описывает события, безусловно, с чужих слов. Известны записи фламандского рыцаря Гильбера де Ланнуа, который в 1421 году (всего через шесть лет после упоминаемых Длугошем событий) путешествует из Белгорода-Днестровского в Крым, оставляя достаточно подробное описание своего путешествия. Увы, никакого «порта на букву К» восточнее Аккермана Ланнуа не упоминает. Позже, в 1459 году, на карте Фра Мауро на месте Одессы указаны развалины некоего поселения, подписанного как «Фиорделикс». Через 150 лет на карте Польши работы Вацлава Гродецкого указан некий «Качибей» (Caczibei), описанный как «замок древний, разрушенный, стоит на берегу Овидиева озера». В 1578 году ехавший из Речи Посполитой в Крым Мартин Броневский упоминает разрушенное «кочибеево городище», омываемое широким озером. На знаменитой карте Боплана 1648 года на месте современной Одессы изображен некий объект под названием Koczubi H. y. D. Однако он отмечен иным значком, чем изображенные на той же карте города Белгород и Очаков. В экспликации же своей карты Боплан про такой населенный пункт не упоминает вообще. В 1656 году турецкий путешественник Эвлия Челеби пишет о виденных им развалинах некоего укрепления, которое, по его словам, построил в конце XVI века некий скотовладелец Ходжабай для охраны своих стад. Шведский летописец Густав Адлерфельд пишет о «презренной татарской деревушке близ Куяльницкой Пересыпи», которую он видел, когда вместе с Карлом XII бежал в Бендеры в 1709 году. В 1765 году на месте современного Приморского бульвара начали строить турецкую крепость Ени-Дунья. В 1766 году русский разведчик Иван Исленьев делает чертеж замка, на котором, среди прочего, указывает также располагавшиеся к северу от него руины «старинного замка Качубея». Именно штурм Ени-Дуньи войсками под командованием Дерибаса в 1789 году стал началом истории Одессы. Иными словами, надежных свидетельств существования на месте Одессы какого-либо крупного поселения с 1415 по 1766 (по крайней мере) год очевидцы не предоставляют.