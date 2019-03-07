Тернистый путь российско-белорусской интеграции
После переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи взята пауза для работы совместной комиссии. На этот период в российских СМИ считается политически ошибочным ставить трудные вопросы перед нашими белорусскими партнёрами. Про Белоруссию нужно или хорошо, или никак. Во всяком случае, таково пожелание самого Лукашенко — он крайне внимателен ко всем, даже самым незначительным, материалам о себе и Белоруссии в российских СМИ. Но чем больше проходит времени, тем больше таких вопросов возникает и тем труднее делать вид, что ничего странного не происходит.
Так, известно, что в Белоруссии участие в добровольческих формированиях в Донбассе на стороне ЛДНР карается уголовным сроком по статье «наёмничество». И факты уголовных наказаний уже имеются, о них писали в СМИ. В то же время власти Белоруссии потворствуют украинскому экстремизму, не принимая никаких мер в отношении тех граждан Белоруссии, которые воевали в Донбассе на стороне Киева и вернулись назад в Белоруссию. Более того — участвовавший в операциях «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отряд белорусских националистов под названием «Погоня», совершенно спокойно действует в Белоруссии и даже свободно в официальных магазинах продаёт майки и сувениры со своей символикой.
Дело в том, что символикой отряда является средневековый герб Великого княжества Литовского «Погоня», где изображён тевтонский рыцарь на коне. Эту символику используют современные белорусские националисты. Но не только старый герб рекламируется националистами. В продаже — майки и сувениры с символикой самого отряда «Погоня», который участвовал в АТО на стороне Киева в качестве добровольцев.
Никакого судебного преследования эти люди в Белоруссии не боятся, как и те, кто открыто пропагандирует деятельность чеченских террористов. Чего не скажешь о тех, кто им противостоял по другую линию фронта — об осужденных на пять лет условно журналистах ИА REGNUM помнят все.
«Некоторые так называемые смелые люди, воевавшие в Донбассе боевики, позируют уже в Минске с оружием… Разбирайтесь мгновенно вместе с милицией и КГБ», — требует от своих подчинённых Александр Лукашенко. Как видим, чтобы получить согласие Лукашенко на участие в боевых действиях в Донбассе, требуется воевать под гербом белорусских националистов. Тогда ни милиции, ни КГБ опасаться не придётся?
Легализация националистических идей в виде распространения одежды с символикой белорусских националистов скопирована с опыта националистов украинских, которые ультраправую брендовую символику распространяют в виде таких торговых брендов, как Svastone, «Милитарист» и другие. В России подобное начиналось, но было быстро пресечено.
В Белоруссии же это не только не пресекается, но и процветает вполне легально, реклама продукции проводится в оппозиционных газетах, соцсетях, на сайтах, даже магазин в центре Гродно работает. И это особенно странно, если учесть, что в Белоруссии нет сфер общественной жизни, неподконтрольных власти. Больше того, Лукашенко стремится контролировать и российские источники информации о себе. И пока это ему почти удаётся.
Лукашенко всё больше прибегает к манипулятивной стратегии в информационной борьбе с российскими СМИ. То он говорит, что не против эмиссии совместной валюты в виде союзного рубля и согласен на нахождение Центрального Банка в Санкт-Петербурге. То он опровергает эти слова и говорит, что это были просто мысли вслух и никаких таких намерений он не имеет, а ждёт предложений от рабочей группы.
Лукашенко требует равного права каждой республике печатать деньги для своих нужд. Как при этом координировать финансовую политику в целях предотвращения инфляции, он никак не поясняет. Как верно подметил один из блогеров, требовать такого, это все равно, что Пуэрто-Рико потребовало бы от США наравне с Вашингтоном печатать общую валюту.
Сейчас у российских аналитиков вызывает опасение всё, что приходит из Белоруссии. Декларации о намерениях наших партнёров и практика расходятся. Пока между Россией и Белоруссией идут вязкие и долгие переговоры, Лукашенко активно реформирует белорусское политическое пространство. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в начале 2018 года озвучила идею необходимости конституционный реформы.
Такое не делается без санкции главы государства. Лукашенко взял долгую паузу — уже год у него лежит на рассмотрении проект новой конституции. Требования белорусской оппозиции, оформляющей требования ОБСЕ, отметены. В отношении Запада применяется мелкая «косметика», как говорят оппозиционеры.
Реформа конституции, утверждают политологи, оценивающие опасность для России от конституционной реформы в Белоруссии, интересует Александра Лукашенко только в том аспекте, в котором создаются условия для наследования власти. В таком случае понадобится переходный период, когда в стране будет введена парламентская форма правления, а наследники будут занимать посты вице-премьеров и премьер-министра.
Для России это опасно возможностью значительного усиления западного влияния в Белоруссии. В бывших советских республиках элиты зависимы от внешнего финансирования, и потому партии отражают интересы иностранных институтов — НПО, фондов, посольств. Переход к парламентской республике полностью переформатирует белорусские элиты в украинском ключе.
Дело в том, что из Вашингтона и Лондона требуют от Лукашенко такой политической реформы, где контролируемая Западом оппозиция получит не менее 45% голосов. При этом под контролем Лукашенко останутся 30%, а остальное раздадут маргиналам, куда запихнут и 2% наспех созданным пророссийским партиям. Лишь в таком случае США обещает кредиты, меньшие, чем от России, с падением уровня жизни белорусов, но с согласием на сохранение власти в руках Семьи Лукашенко. Сроки такого сценария — за пределами 2025 года, ибо сначала нужно накачать оппозицию силой, а она быстро эту силу не наберёт.
Личные цели «Лидера» в таком случае будут соблюдены, но интересы «корпорации» пострадают. Управление Белоруссией будет перехвачено у Лукашенко Западом. Уцелеть в таком процессе можно, только попытавшись его возглавить. Просто не останется другого выхода. Россия совершенно не заинтересована в таком сценарии в Белоруссии. Если Путин заинтересован в создании интеграционной структуры, то Лукашенко заинтересован в контролируемом транзите власти внутри Белоруссии. Это разнонаправленные векторы и для их совмещения придётся приложить очень много усилий.
В таком контексте деятельность белорусских национальных радикалов, имеющих опыт военных действий против Донбасса и России на Украине, открыто продвигающих польско-литовскую символику как основу национальной идентификации белорусов, становится частью большого сценария по предотвращению белорусско-российской интеграции.
Риторика Лукашенко в таком случае вольно или невольно становится прикрытием реальной политики на выхолащивание сути Союзного государства до союза двух государств, где Россия спонсирует Белоруссию, а та балансирует между Россией и Западом по украинской схеме: «Ласковая теля двух маток сосёт».
Лукашенко понимает, что любые метания между Союзным государством и Западом в итоге приводят в тупик. Нельзя забывать, что суверенитет государства — это не самовластье его правителей, а возможность выбирать лучшую судьбу для своего народа.
Особенностью нынешнего положения Белоруссии является определяющее значение внешней политики для политики внутренней. Существующая вне общего государства с Россией узкоспециализированная экономика Белоруссии нежизнеспособна. Для неё нет денег, источников сырья и рынков сбыта. Отталкивающая большую Россию маленькая Белоруссия по второму закону Ньютона неизбежно отлетит в Польшу.
Такая перспектива равна поглощению Белоруссии цивилизационно чуждым консорциумом государств с превращением её в форпост НАТО, насильственной полонизацией и окатоличиванием. Это означает не только насилие над белорусами, но и неминуемую утрату власти самим Лукашенко и его кланом, ибо поручать им такую работу Запад не станет. Запад придёт в Белоруссию, но не с деньгами и товарами, а с НАТО, что далеко не одно и то же. И в этом случае Лукашенко на роль гауляйтера Белоруссии Западу не подходит.
Проблема в том, что Янукович своей судьбой показал, чем заканчиваются подобные попытки переиграть поддерживаемых Западом националистов на их поле. Полноценное Союзное государство — единственная жизнеспособная альтернатива не только для Белоруссии и её народа, но и для Лукашенко лично. Все прочие варианты закончатся для него печально. Это главное, что должно определять все его решения и поступки. Но пока просвета не видно — шантаж России продолжается.