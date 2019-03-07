После переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи взята пауза для работы совместной комиссии. На этот период в российских СМИ считается политически ошибочным ставить трудные вопросы перед нашими белорусскими партнёрами. Про Белоруссию нужно или хорошо, или никак. Во всяком случае, таково пожелание самого Лукашенко — он крайне внимателен ко всем, даже самым незначительным, материалам о себе и Белоруссии в российских СМИ. Но чем больше проходит времени, тем больше таких вопросов возникает и тем труднее делать вид, что ничего странного не происходит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелеон

Так, известно, что в Белоруссии участие в добровольческих формированиях в Донбассе на стороне ЛДНР карается уголовным сроком по статье «наёмничество». И факты уголовных наказаний уже имеются, о них писали в СМИ. В то же время власти Белоруссии потворствуют украинскому экстремизму, не принимая никаких мер в отношении тех граждан Белоруссии, которые воевали в Донбассе на стороне Киева и вернулись назад в Белоруссию. Более того — участвовавший в операциях «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отряд белорусских националистов под названием «Погоня», совершенно спокойно действует в Белоруссии и даже свободно в официальных магазинах продаёт майки и сувениры со своей символикой.

Дело в том, что символикой отряда является средневековый герб Великого княжества Литовского «Погоня», где изображён тевтонский рыцарь на коне. Эту символику используют современные белорусские националисты. Но не только старый герб рекламируется националистами. В продаже — майки и сувениры с символикой самого отряда «Погоня», который участвовал в АТО на стороне Киева в качестве добровольцев.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты

Никакого судебного преследования эти люди в Белоруссии не боятся, как и те, кто открыто пропагандирует деятельность чеченских террористов. Чего не скажешь о тех, кто им противостоял по другую линию фронта — об осужденных на пять лет условно журналистах ИА REGNUM помнят все.

«Некоторые так называемые смелые люди, воевавшие в Донбассе боевики, позируют уже в Минске с оружием… Разбирайтесь мгновенно вместе с милицией и КГБ», — требует от своих подчинённых Александр Лукашенко. Как видим, чтобы получить согласие Лукашенко на участие в боевых действиях в Донбассе, требуется воевать под гербом белорусских националистов. Тогда ни милиции, ни КГБ опасаться не придётся?

Легализация националистических идей в виде распространения одежды с символикой белорусских националистов скопирована с опыта националистов украинских, которые ультраправую брендовую символику распространяют в виде таких торговых брендов, как Svastone, «Милитарист» и другие. В России подобное начиналось, но было быстро пресечено.

В Белоруссии же это не только не пресекается, но и процветает вполне легально, реклама продукции проводится в оппозиционных газетах, соцсетях, на сайтах, даже магазин в центре Гродно работает. И это особенно странно, если учесть, что в Белоруссии нет сфер общественной жизни, неподконтрольных власти. Больше того, Лукашенко стремится контролировать и российские источники информации о себе. И пока это ему почти удаётся.

Лукашенко всё больше прибегает к манипулятивной стратегии в информационной борьбе с российскими СМИ. То он говорит, что не против эмиссии совместной валюты в виде союзного рубля и согласен на нахождение Центрального Банка в Санкт-Петербурге. То он опровергает эти слова и говорит, что это были просто мысли вслух и никаких таких намерений он не имеет, а ждёт предложений от рабочей группы.

ИА REGNUM Белорусские рубли

Лукашенко требует равного права каждой республике печатать деньги для своих нужд. Как при этом координировать финансовую политику в целях предотвращения инфляции, он никак не поясняет. Как верно подметил один из блогеров, требовать такого, это все равно, что Пуэрто-Рико потребовало бы от США наравне с Вашингтоном печатать общую валюту.

Сейчас у российских аналитиков вызывает опасение всё, что приходит из Белоруссии. Декларации о намерениях наших партнёров и практика расходятся. Пока между Россией и Белоруссией идут вязкие и долгие переговоры, Лукашенко активно реформирует белорусское политическое пространство. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина в начале 2018 года озвучила идею необходимости конституционный реформы.

Такое не делается без санкции главы государства. Лукашенко взял долгую паузу — уже год у него лежит на рассмотрении проект новой конституции. Требования белорусской оппозиции, оформляющей требования ОБСЕ, отметены. В отношении Запада применяется мелкая «косметика», как говорят оппозиционеры.

Реформа конституции, утверждают политологи, оценивающие опасность для России от конституционной реформы в Белоруссии, интересует Александра Лукашенко только в том аспекте, в котором создаются условия для наследования власти. В таком случае понадобится переходный период, когда в стране будет введена парламентская форма правления, а наследники будут занимать посты вице-премьеров и премьер-министра.

Для России это опасно возможностью значительного усиления западного влияния в Белоруссии. В бывших советских республиках элиты зависимы от внешнего финансирования, и потому партии отражают интересы иностранных институтов — НПО, фондов, посольств. Переход к парламентской республике полностью переформатирует белорусские элиты в украинском ключе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канатоходец Лукашенко

Дело в том, что из Вашингтона и Лондона требуют от Лукашенко такой политической реформы, где контролируемая Западом оппозиция получит не менее 45% голосов. При этом под контролем Лукашенко останутся 30%, а остальное раздадут маргиналам, куда запихнут и 2% наспех созданным пророссийским партиям. Лишь в таком случае США обещает кредиты, меньшие, чем от России, с падением уровня жизни белорусов, но с согласием на сохранение власти в руках Семьи Лукашенко. Сроки такого сценария — за пределами 2025 года, ибо сначала нужно накачать оппозицию силой, а она быстро эту силу не наберёт.

Личные цели «Лидера» в таком случае будут соблюдены, но интересы «корпорации» пострадают. Управление Белоруссией будет перехвачено у Лукашенко Западом. Уцелеть в таком процессе можно, только попытавшись его возглавить. Просто не останется другого выхода. Россия совершенно не заинтересована в таком сценарии в Белоруссии. Если Путин заинтересован в создании интеграционной структуры, то Лукашенко заинтересован в контролируемом транзите власти внутри Белоруссии. Это разнонаправленные векторы и для их совмещения придётся приложить очень много усилий.

В таком контексте деятельность белорусских национальных радикалов, имеющих опыт военных действий против Донбасса и России на Украине, открыто продвигающих польско-литовскую символику как основу национальной идентификации белорусов, становится частью большого сценария по предотвращению белорусско-российской интеграции.

Риторика Лукашенко в таком случае вольно или невольно становится прикрытием реальной политики на выхолащивание сути Союзного государства до союза двух государств, где Россия спонсирует Белоруссию, а та балансирует между Россией и Западом по украинской схеме: «Ласковая теля двух маток сосёт».

Лукашенко понимает, что любые метания между Союзным государством и Западом в итоге приводят в тупик. Нельзя забывать, что суверенитет государства — это не самовластье его правителей, а возможность выбирать лучшую судьбу для своего народа.

Андрей Грук ИА Красная Весна Дом правительства. Минск, Белоруссия

Особенностью нынешнего положения Белоруссии является определяющее значение внешней политики для политики внутренней. Существующая вне общего государства с Россией узкоспециализированная экономика Белоруссии нежизнеспособна. Для неё нет денег, источников сырья и рынков сбыта. Отталкивающая большую Россию маленькая Белоруссия по второму закону Ньютона неизбежно отлетит в Польшу.

Такая перспектива равна поглощению Белоруссии цивилизационно чуждым консорциумом государств с превращением её в форпост НАТО, насильственной полонизацией и окатоличиванием. Это означает не только насилие над белорусами, но и неминуемую утрату власти самим Лукашенко и его кланом, ибо поручать им такую работу Запад не станет. Запад придёт в Белоруссию, но не с деньгами и товарами, а с НАТО, что далеко не одно и то же. И в этом случае Лукашенко на роль гауляйтера Белоруссии Западу не подходит.

Проблема в том, что Янукович своей судьбой показал, чем заканчиваются подобные попытки переиграть поддерживаемых Западом националистов на их поле. Полноценное Союзное государство — единственная жизнеспособная альтернатива не только для Белоруссии и её народа, но и для Лукашенко лично. Все прочие варианты закончатся для него печально. Это главное, что должно определять все его решения и поступки. Но пока просвета не видно — шантаж России продолжается.