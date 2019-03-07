В Москве 5−6 марта прошло второе заседание Лазаревского клуба под названием «Экономика, инвестиции, интеграция. Перспективы развития экономических связей России и Армении». Тема весьма актуальная и злободневная, особенно на фоне некоторого «охлаждения» российско-армянских отношений, связанная с состоявшейся в Армении «бархатной революцией», приходом к власти нового руководства, имеющего несколько отличные взгляды, чем прежняя власть. Естественно, что новый состав правительства еще только должен пройти тест на доверие, способность ответственно вести дела в такой важной сфере, как российско-армянские отношения.

Mil.ru Россия и Армения

Инциденты с генеральным секретарем ОДКБ, вторым президентом Армении Робертом Кочаряном только усугубили скептицизм и подозрения в отношении новой команды управленцев во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. В то же время явно форсированными темпами развиваются российско-азербайджанские экономические связи. И на этом фоне вполне резонно встает вопрос о крепости российско-армянских отношений, их глубине и прочности корней, на которых произрастает древо российско-армянской дружбы. И здесь пример семьи Лазаревых, взрастившей целую плеяду выдающихся государственных деятелей, просветителей, меценатов, активных сторонников российских имперских традиций весьма своевременен и востребован. Будучи подданными Российской империи и этническими армянами, переехавшими в Россию из Персии, они постоянно заботились о нуждах и развитии своей исторической родины, о повседневных нуждах армянского народа. Сегодня их дела и опыт стали своего рода ориентиром, примером для подражания. Желающих ближе ознакомиться с жизнью и деятельностью Лазаревых мы отсылаем к многочисленным книгам и монографиям, посвященным семье Лазаревых. Напомним только один эпизод, вошедший в историю Российской империи. Именно родоначальник семьи Лазарь Лазарев предложил графу Орлову подарить уникальный крупный бриллиант в день рождения императрицы Екатерины, вошедший в сокровищницу русских царей под названием «Граф Орлов», весивший 189 карат.

Герб рода Лазаревых

Благорасположение императрицы и Орлова к Лазареву помогли ему организовать переселение тысяч армян из Персии в южные районы России и Крым. Переселенцы говорили, «что лучше есть русскую траву, чем персидский хлеб». Тут важно отметить, что заложенный в основу Лазаревского клуба идейный смысл о наличии у армян двух родин — России и Армении, как нельзя лучше отражает потребности и вызовы сегодняшнего дня, помогает определить место России и Армении и их взаимоотношения уже в более развернутой и масштабной перспективе. Оргкомитету Лазаревского клуба во главе с депутатом ГД, директором института СНГ Константином Затулиным удалось как первое заседание, прошедшее в Ереване, так и второе в Москве, сделать предельно насыщенным и интересным. Поскольку заявленная тема о перспективе развития экономических связей Армении и России была главной, важно было услышать мнения экспертов и специалистов с той и другой стороны. Список участников заседания можно было бы назвать «звездным» как с российской, так и армянской стороны. В заседании приняли участие сенаторы, депутаты, директора и представители таких крупных российских компаний, как Газпром, Росатом, Роскосмос, Ростех. Одному из первых слово было предоставлено сенатору, бывшему председателю Совета министров СССР, большому другу армянского народа Николаю Рыжкову. Он вкратце рассказал о тяжелой ситуации, в которую попала Армения из-за Спитакского землетрясения, о том, как восстанавливали разрушенное. По его словам, после таких тяжелых испытаний происходит или полный спад производственной деятельности, морального духа людей или же, наоборот, рост, движение вперед. Судя по всему, в Армении происходит второе. Что только подтверждает высокую жизнестойкость армянского народа.

Один из первых докладов по теме сделал советник президента, академик Сергей Глазьев. Свое внимание он акцентировал на преимуществах вступления Армении в новое интеграционное сообщество ЕАЭС, членом которого Армения стала в 2015 году. В тот момент у армянской стороны было много сомнений, поскольку впереди маячила перспектива вступления в ассоциированные члены ЕС. Однако расчеты показывали, что вступление в ЕС даст нулевой рост ВВП, а в ЕАЭС — минимум 2%. Немаловажным был вопрос обеспечения национальной безопасности, которой был бы нанесен серьезный урон из-за высоких закупочных цен на вооружение и боеприпасы. По словам Глазьева, после распада Советского Союза Армения среди республик СНГ понесла наибольший урон, поскольку удар был нанесен высокотехнологичным производствам, приборостроению и станкостроению, химическому производству, которые составляли большую часть промышленного потенциала Армении. Армения сделала правильный выбор, вступив в ЕАЭС. Благодаря этому, армянская экономика, несмотря на все потрясения, демонстрировала достаточно высокие темпы роста валового продукта. Темпы роста экспорта Армении в ЕАЭС в 2018 году выросли на 20,8%, в целом армянский экспорт характеризуется самыми высокими темпами среди стран ЕАЭС, в то же время рост внешней торговли вне ЕАЭС вырос на 7,8%. И тем не менее, несмотря на достаточно высокий рост внешнеторгового оборота, Армения испытывает хронический дефицит платежного и торгового баланса. 27% торгового оборота приходится на страны ЕАЭС. Сегодня на повестке дня строительство новой АЭС, модернизация ереванской ТЭЦ, строительство дороги в Иран. Благодаря созданию в ЕАЭС общего рынка труда граждане Армении имеют возможность работать за пределами Армении. Характерно, что 85% переводов до 2 миллиардов долларов идут в Армению из России. Что, в свою очередь, говорит о том, что они произвели в России продукции минимум на 10 миллиардов долларов. Несмотря на смену власти в Армении, уровень доверия населения к России вырос на 4% и составил 73%. Сегодня Армения имеет несколько ведущих отраслей экономики — это сельское хозяйство, высокие технологии, туризм. По утверждению Сергея Глазьева, Армения имеет хороший потенциал как для ускоренного развития, так и освоения современных высокотехнологичных производств. На очереди производство лекарственных средств и медицинских изделий, которые набирают оборот в Армении.

Kremlin.ru Сергей Глазьев

Первый заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу ПАО «Газпром» Кирилл Комаров сообщил о вводе в строй пятого блока Разданской ТЭЦ, планах реконструкции подземного хранилища газа, производства газомоторного топлива. Весьма необходимый продукт, поскольку более 80% транспорта в Армении газифицировано. Однако при переводе бензинового двигателя на газ, мощность двигателя падает на 30%. Специальное газомоторное топливо позволяет уменьшить этот показатель на 20%. Отметим, что программа перевода транспорта в России на газовое топливо тормозится до сих пор. Несмотря на отсутствие собственных источников газа, почти 90% жилого фонда Армении газифицировано. Поскольку российский газ поступает в Армению через территорию Грузии, для обеспечения бесперебойных поставок расходы по транспортировке берет на себя Россия.

Не менее интересны планы Росатома в Армении. Сегодня благодаря работе ААЭС, дающей треть производимой в Армении электроэнергии, энергетика — одна из конкурентоспособных отраслей, имеющая большие экспортные возможности. История Армянской атомной станции по своему уникальна, поскольку она пока единственная в мире, которая была остановлена, а затем запущена вновь. Причем построена она в сейсмоопасном регионе. Все операции и технологии по повторному запуску станции разрабатывались и проводились специалистами Росатома. Еще в 2015 году Россия предоставила Армении кредитные средства в размере 270 миллионов долларов с целью продления срока действия АЭС на 10 лет. Построена она была по советским технологиям и продолжает эксплуатироваться уже по российским технологиям. Участие российских специалистов в программе продления срока действия ААЭС является важной предпосылкой ее устойчивой и безопасной эксплуатации. По мнению специалистов, требование ЕС законсервировать атомную станцию противоречит национальным интересам Армении и относится согласно регламенту лишь к странам, входящим в состав ЕС. Поэтому беспокойство некоторых российских политологов по поводу закрытия ААЭС под давлением ЕС, не имеют оснований.

(сс) Stratocles Армянская АЭС

Новая и весьма перспективная страница в российско-армянских отношениях открывается в области сотрудничества в космосе. Роскосмос, как выясняется, выделил на реконструкцию некогда всемирно известной Бюраканской обсерватории 2,5 миллиона евро для слежения за космическим мусором и метеоритными потоками. Возможно, если бы программа была реализована чуть раньше, можно было бы предотвратить падение челябинского метеорита. Здесь же открыта станция космической навигации системы «Глонасс», что позволит уже с 2020 года устанавливать системы навигации на автотранспорт в Армении. По утверждению советника генерального директора АО «Главкосмос», президента Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова, Армения — единственная страна, которая сотрудничает в космосе с Россией в мирных целях. Развивается сотрудничество в ракетно-космическом комплексе, малосерийном космическом производстве. Мало кто знает, что в космосе уже побывал армянский флаг, армянский алфавит, что в отряд космонавтов России включен гражданин Армении, который, возможно, скоро станет первым армянским космонавтом. В этом случае Армения войдет в клуб космических держав.

Менее оптимистичными были выступления армянских экспертов, отметивших тревожные тенденции по вывозу капитала из Армении. Только за последний год из Армении выведено почти 1,8 миллиарда долларов. Вероятнее всего, это связано с идущим переделом собственности, внутриполитическими процессами по распределению сфер хозяйствования. Сломленная кланово-олигархическая система спасает нажитое. Однако новые власти утвердились, парламент избран, и пора переходить к серьезной и кропотливой работе. Уже сегодня в Армении озабочены тем, что сотрудничество с Россией в основном ведется в области торговли. Уже пора думать о создании совместных производств, предприятий для создания совместного продукта, способного быть конкурентоспособным на международном рынке.

На фоне постоянных опасений по возобновлению военных действий в Арцахе (НКР), очень актуален вопрос о путях решения карабахского конфликта. Азербайджан и, в частности, президент Ильхам Алиев, по-прежнему продолжает утверждать о принадлежности Арцаха и даже Зангезура Азербайджану. Между тем, развивая экономические отношения с Россией, азербайджанская сторона не может не понимать, что все радужные перспективы могут разом рухнуть в случае возобновления военных действий. Пытаясь экономически удушить Арцах и Армению, уже более 25 лет в форме транспортной блокады, к которой присоединилась и Турция, по всей вероятности, Азербайджан надеется на то, что сломит экономически и духовно жителей Арцаха. Однако доклад министра экономики и производственной инфраструктуры республики Арцах Левона Григоряна говорит об обратном. Рост промышленного производства составил 10% за последние годы. Средняя заработная плата выросла в 2,3 раза. развивается сельское хозяйство, строительная отрасль. Государственные доходы выросли в 3,5 раза. Прирост инвестиций составил 1,3 миллиарда долларов, что для такой небольшой страны весьма неплохо. Темпы роста торгового оборота составляют 3%. Построено 6 новых ГЭС, что позволило выйти на уровень самообеспечения. Действуют предприятия по производству плодоовощных консервов и спиртных напитков, предприятия горнорудной промышленности. Разведаны запасы угля, меди, золота, молибдена, которые ждут своего освоения. Сегодня перед Арцахом стоит задача добиться полного самообеспечения, снижение уровня помощи со стороны Армении. А самое главное, продолжать поддерживать высокий уровень боевой и технической подготовки армии самообороны Арцаха.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Депутат Национального собрания нескольких созывов, член совета Лазаревского клуба Арташес Гегамян в своем выступлении явно озвучил молчаливое пожелание российской стороны о более активной позиции своих партнеров и союзников на международной арене. И важно, что прозвучало оно именно из уст не российского политика. По словам Гегамяна, против России ведется гибридная война, она постоянно облагается всевозможными санкциями. Но ведь ущерб наносится и ближайшим союзникам России, странам-членам ЕАЭС и ОДКБ, которые испытывают весьма ощутимые издержки. Почему нет совместного заявления, содержащего осуждение и порицание подобной санкционной политики со стороны США и ЕС? Ведь подобная акция могла бы охладить пыл некоторых не в меру активных стран — сторонников этой дискриминационной политики.

В своем выступлении советник министра иностранных дел Арцаха (НКР) Рубен Заргарян подчеркнул, что международное признание Арцаха исходит из международного законодательства, где изъявление воли народа является императивом в признании его неотъемлемого права самому определять свою судьбу. И официальное признание независимости Арцаха со стороны Азербайджана было бы лучшим способом решить карабахский конфликт.

Комментируя ситуацию в Карабахе, Константин Затулин отметил, что Карабах из состава Азербайджана не выходил, он провозгласил свою независимость в момент развала Азербайджанской ССР и выхода из состава СССР. Что согласно римскому праву является потерей влияния и дает право на самостоятельные решения его сателлитам.

Член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель общественной организации «Талышская диаспора России» Исмаил Шабанов рассказал, что национальные меньшинства в Азербайджане подвергаются притеснениям, что на передовую, как правило, посылают талышскую молодежь. Он задается вопросом: как можно заявлять о готовности предоставлять широкую автономию Арцаху, когда в Азербайджане в школах учат ненавидеть армян, армянофобия стала нормой жизни?

(сс) K. Martens Надпись на стене дома «Здесь живёт армянин», Баку, январь 1990 г.

Все выступления в данном обозрении просто невозможно охватить. На сайте Лазаревского клуба они будут опубликованы. Мы же отметим, что второе заседание Лазаревского клуба активизировало движение тектонических процессов народной дипломатии, дало возможность экспертному сообществу и просто интеллектуалам с той и другой стороны высказаться по актуальным проблемам российско-армянских отношений, которые, думается, будут очень полезны для тех, кто готовит решения на государственном уровне. Так или иначе, благодаря работе Лазаревского клуба, который намерен проводить заседания раз в квартал, что многовато, можно будет иметь реальную картину положения дел, иметь постоянный банк идей и предложений, что только укрепит и сделает динамичным развитие российско-армянских отношений. Хочется надеяться на правоту российского политолога Александра Крылова, который заявил, что с новой командой Никола Пашиняна российско-армянские отношения могут быть намного конструктивнее и эффективнее. Эту задачу несколько иначе ставит перед собой и Лазаревский клуб. Правительства приходят и уходят, российско-армянские отношения должны развиваться вне зависимости от пристрастий власть предержащих. Иметь второй родиной Россию для армян — проверенная историей практика. Примером может служить род Лазаревых. Клуб, названный в их честь, будет над этим работать.