Интернет-сообщество беснуется: часть аудитории считает, что 8 марта и 23 февраля — сугубо гендерные праздники и поздравлять с ними нужно всех женщин и мужчин соответственно; другая часть настаивает на историческом значении этих дат. И если День защитника Отечества уже отгремел, то Международный женский день как раз на пороге и будоражит всех спорщиков.

Постер фильма «Капитана Марвел» (Marvel Studios). 2019 (фрагмент) Бри Ларсон в образе Капитана Марвел

Феминисткие идеи в современном кино уже не удивляют, а превращаются в норму. Чего стоит вчерашняя премьера «Капитан Марвел», которая переворачивает самую популярную супергеройскую киновселенную, ставя во главу команды спасателей женщину. Количество произведений с женщинами в главных ролях прогрессивно растет, а сами героини максимально отдаляются от функционала «красивой молчаливой декорации», выступая властителями, воинами, учеными.

Впрочем, явление Girls power в индустрии фэнтези и фантастики живет уже больше 30 лет. Некоторые произведения изначально основаны на образах сильных женщин — например, сериалы 90-х «Зачарованные» и «Сабрина — маленькая ведьма», книги, вроде трилогии «Темных начал» Филиппа Пулмана. Мы решили вспомнить 5 персонажей, хорошо знакомых всем, кому исполнилось больше 20 лет.

Героиням наверняка пришлись бы по душе высказывания Клары Цеткин о необходимости равных прав и женской эмансипации.

Дейенерис Таргариен

Цитата из т/с Игра престолов. 2011. США, Великобритания Дейенерис Таргариен

Откуда: книжный цикл «Песнь Льда и Пламени» (Джордж Мартин, 1991 год) / сериал «Игра Престолов» (HBO, 2011 год).

Кто: представительница монаршей династии, завоевательница земель Вестероса

Изящная беловолосая красавица (ставшая еще более привлекательной в исполнении Эмилии Кларк) покоряет сердца не столько метафизически, сколько буквально.

Род Таргариенов был известен в вымышленном мире различными странностями — например женились члены семьи исключительно на собственных братьях и сестрах. Такая судьба была уготована и Дейенерис, однако девушку брат-тиран отдал в жены вождю дикого местного племени — для обеспечения политического союза.

Помотавшись по свету, Дейенерис вскоре становится единственной представительницей королевской семьи и отчаянно стремится вернуться на историческую родину, чтобы занять главный трон материка (принадлежащий ей по праву крови).

За все книги (и сезоны сериала) девушка не просто проявляет свою смелость и интеллект, но и последовательно завоевывает целые народы, где-то проявляя гибкость, а где-то — грубую силу. Ей покоряются даже драконы — существа, которые, по сюжету, находятся на грани вымирания. Она собирает армии, освобождает рабов, обманывает даже изощренных дипломатов и помнит о своем — совсем не женском в общепринятом понимании, — предназначении.

Зена

Цитата из т/с «Зена – королева воинов». 1995. США, Новая Зеландия Зена

Откуда: «Зена — королева воинов» (Universal Pictures, 1995 год)

Кто: амазонка-воительница

Во времена богов и героев… Зена (в оригинале — Xena, «Зина») — разбойница и воин, грабящая деревни и мирный люд. В какой-то момент она понимает, что жизненный путь привел ее в тупик, и отныне старается идти дорогой добра. Побеждать демонов и смертных подлецов ей помогает верная соратница Габриэль (отличающаяся, впрочем, куда более смирным характером).

Сериал о Зене в России стал наиболее популярен в начале нулевых, параллельно со своим приквелом — «Удивительными приключениями Геракла». В полуфэнтезийном мире Зены люди сосуществуют с богами (в основном греческого и римского пантеона), сам Арес, бог войны, влюблен в главную героиню (что не мешает последней регулярно разрушать его злобные планы).

Зена — одновременно и лидер, и воин-одиночка, только постигающая азы милосердия. Красавица Зена страстно рвется в битву, и нет никого, кто может обмануть ее в бою, поэтому высшие силы часто обращаются к ней за помощью. Прибавьте к этому изрядную долю цинизма и склонность к сарказму ‑ и вы получите идеального воина. Ей в целом мужчины не нужны как класс (Габриэль вполне справляется и с функцией друга, и с ролью возлюбленной, как бы ни затирали на телевизионном вещании конца 90-х подобный тип отношений).

Гермиона Грейнджер

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса» реж Дэвид Йейтс. 2007. Великобритания, США Гермиона Грейнджер

Откуда: серия книг «Гарри Поттер и…» (Джоан Роулинг, 1992 год)

Кто: талантливая волшебница.

Читатели, знакомясь с Гермионой, ощущают раздражение: уж больно сильно от этого персонажа разит зазнайством и самоуверенностью. Гермиона интересна не только тем, что умна: она представляет в разрезе Магического мира низший социальный статус — ее родители оба не волшебники. Обладание даром колдовства уже само по себе ценность для героини. Ей не помогают ни связи, ни женственность — только сила интеллекта.

Более того: ее друзья, Рон Уизли и Гарри Поттер, вовсе не воспринимают ее как девушку вплоть до четвертой части книжной истории. Когда Гермиона появляется на балу в честь Кубка Трех Волшебников, Рон удивляется: боже, Гермиона, ты же… девочка! Так, будто это открытие, достойное Нобелевской премии.

Гермиона не рассчитывает ни на кого, кроме книг. Ей присуща самоотверженность и практичность: иногда кажется, что она самая здравомыслящая среди своих друзей. К слову, Эмма Уотсон, исполняющая эту роль в фильмах, является активным сторонником феминистического движения.

Цири

Цитата из компьютерной игры «Ведьмак 3 Дикая Охота». 2015 Цири

Откуда: серия книг «Ведьмак» (Анджей Сапковский, 1986 год)

Кто: ведьмачка, княжна.

В мире «Ведьмака» убийцами чудовищ становились только мальчики. Считалось, что, во-первых, не женское это дело, во-вторых, девичий слабый организм может попросту не пережить мутаций. Но одна маленькая девочка послужила исключением: когда главный герой саги, Геральт из Ривии, в качестве платы от крестьян берет «то, чего ты не ожидаешь увидеть дома», надеясь на рождение ребенка (так поступали ведьмаки, отбирая мальчиков для обучения своему ремеслу), он еще не догадывается, что поведет в обитель ведьмаков, Каэр Морхен, не совсем того, кого ожидает. Более того: Цири не просто ведьмачка, она — монаршая особа, юная княжна Цинтры.

На протяжении всей истории девочку подстерегают беды и трудности. Она то становится вольной наемницей, то марионеткой для политических игр, то учится искусству чародеек, то попадает в рабство к извращенцу-насильнику. Цири оказывается также ребенком эльфийской, Старшей крови и носителем уникального гена (что заставляет злодеев гоняться за ней с удвоенной силой). Но девочка не стремится это подчеркивать. Несмотря на то, что наличие гена Старшей крови делает ее особенно интересной в чужих глазах, она сама хочет одного: чтобы никто не пытался использовать ее ни на политической арене, ни как средство для размножения расы сверхлюдей. Ее единственное желание — остаться обычной ведьмачкой.

На этом поприще ей, впрочем, не дают скидок на женский пол: во время обучения в Каэр Морхен ведьмакам приходится вызывать на помощь чародейку Трисс Меригольд, чтобы та разобралась с трудностями в воспитании девочки (которые оказываются обычными «женскими днями» и следствием пубертата) — то есть о гендерной принадлежности Цири умудренные жизнью ведьмаки попросту забывают.

В игре The Wither 3, написанной по мотивам книг, именно Цири должна сразить Белый Хлад — ужасающее природное явление. В конце концов она говорит Геральту — «это мое дело, а ты всего лишь обычный ведьмак».

Принцесса Лея

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда» реж Джордж Лукас. 1977. США Принцесса Лея

Откуда: киносага «Звездные войны» (Джордж Лукас, 1977 год)

Кто: принцесса Алдераана, Имперский сенатор, генерал Новой Республики, дипломат, лидер Сопротивления.

Вселенная StarWars — святая святых для гик-культуры. Фильмы о противодействии ситхов и джедаев всколыхнули массы, заставив обратить внимание на фантастику как жанр. Одним из редких женских персонажей в них оказывается принцесса Лея Органа — женщина рациональная, смелая и уж точно не рожденная для тихого хранения домашнего очага.

Более того: если посмотреть на немецкий плакат 1914 года, посвященный 8 марта, можно увидеть, что силуэт на изображении до боли напоминает фигуру Леи. Вполне возможно, что создатели фильма вдохновлялись женщинами-активистами, ведь звездная принцесса занимает в политической структуре выдуманного мира далеко не последнюю роль.

Лею описывают как непоколебимого лидера: она отметилась в истории мира как самый молодой сенатор в Галактическом сенате и радела за свободу и равенство между всеми в своей галактике. Всю свою жизнь она посвящает космическим приключениям, выходя замуж за контрабандиста Хана Соло, который не отличался покладистым характером.

Можно ли предположить, что фэнтези и фантастика часто помещают на передний план женских героинь, потому что сами их миры вымышленные, а в реальной жизнь женщинам такие приключения бы не светили? Разумеется, можно. Но наличие таких образов дает юным девушкам (не забываем, что целевая аудитория сказочных произведений в большинстве своем молодежь) осознание своей ценности без оглядки на присутствие в гардеробе юбок и платьев.