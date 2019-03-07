В начале 2019 года, 25 января, радикальный лидер иракских шиитов Муктада ас-Садр представил законопроект о выводе войск США из Ирака. Командир шиитских ополченцев в Ираке Каис аль-Хазали предложил иракцам начать военные действия против американского контингента, если политическая инициатива по вытеснению солдат США с территории Ирака потерпит неудачу. Отношения между Вашингтоном и Багдадом дополнительно осложнились, когда президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска находятся в Ираке для того, чтобы наблюдать за Ираном. Заявление Трампа усилило опасения Багдада по поводу того, что Ирак может превратиться в поле битвы между США и Ираном, пишет Крис Бродски в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевики. Ирак

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Призывы Садра и аль-Хазали к изгнанию войск США с территории Ирака дополнительно обостряют и без того напряжённые отношения между Багдадом и Вашингтоном. В сентябре 2018 года официальные лица США пригрозили сократить помощь Ираку, если высокопоставленные должности в новом правительстве займут лица, связанные с Ираном. В ноябре 2018 года администрация Трампа потребовала, чтобы Ирак отказался от импорта иранских энергоресурсов, чтобы не попасть под вторичные санкции. В декабре Трамп неожиданно для властей Ирака посетил американский военный контингент в Ираке, однако отказался посетить Багдад, чтобы встретиться с иракскими лидерами. Этот шаг иракские власти расценили как оскорбление в адрес суверенитета Ирака.

The White House Дональд Трамп в Ираке

Несмотря на то, что сотрудники иракской службы безопасности признают, что военное присутствие войск США способствует обеспечению безопасности и поддержанию стабильности в Ираке, недовольство, широко распространённое среди иракской политической элиты, может в итоге привести к выводу американских войск. Администрация Трампа должна пересмотреть свою политику в отношении Ирака и взять на себя обязательство установить прочные двусторонние отношения.

Есть несколько причин, объясняющих необходимость сохранения американского военного контингента в Ираке. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было практически уничтожено, однако, как заявляют представители американского разведывательного общества, пока рано говорить об окончательной победе. В Сирии и Ираке остались тысячи сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вашингтону не следует забывать о том, что не так давно многие опасались, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут захватить Багдад. Ближневосточная стратегия Трампа, предполагающая противодействие Ирану, несомненно, пострадает, если американские войска будут изгнаны из Ирака. Американские военные специалисты могут отслеживать перемещение иранских доверенных лиц на территории Ирака и Сирии. Войска США также оказывают существенную поддержку силам безопасности Ирака. Однако важнее всего то, что США проводят подготовку контртеррористической службы Ирака (CTS). В случае вывода войск из Ирака США потеряли бы свои возможности по сбору разведданных, необходимых для борьбы с террористическими ячейками и даже враждебными ополченцами, поддерживаемыми Ираном, в случае если бы они стали представлять опасность для союзников или дипломатического персонала США.

Американские политики могут справедливо задаться вопросом, может ли ограниченный военный контингент помочь в разрешении глубоких институциональных проблем Ирака. Это правда, что у Соединённых Штатов нет и фактически никогда не было ответов или средств для решения фундаментальных проблем Ирака.

Американские танки в Багдаде

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И всё же ограниченное американское присутствие имеет большое значение для взаимных интересов США и Ирака. С одной стороны, они могут стабилизировать ситуацию в нестабильном регионе, предотвратить ухудшение ситуации, включая возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Иракскому правительству предстоит пройти долгий путь по восстановлению страны, однако на это могут уйти десятилетия, а не годы. США должны конструктивным образом участвовать в иракской политике, находя решения для общих проблем, а не требовать от Багдада ограничить деятельность политиков, ориентированных на Иран, это нереалистичная и ненужная цель.

Тот факт, что Ирак сохранил способность проводить выборы после разрушительной войны с боевиками, а также то, что отношения между Багдадом и Эрбилем продолжают улучшаться после референдума о независимости 2017 года, особенно примечателен, учитывая наличие центробежных сил, которые в прошлом угрожали расколоть страну на части. Вывод американских войск из Ирака вслед за надвигающимся выводом войск из Сирии может негативно сказаться на поддержании региональной стабильности. Если США не смогут обеспечить политическое руководство Ирака надёжной поддержкой в сфере безопасности, это может иметь катастрофические последствия для Ирака и региона в целом.