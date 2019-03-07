В своём письме конгрессу от 4 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерении отказаться от преференциального режима торговли с Индией. Трамп указал, что решение было принято после интенсивных переговоров между США и Индией, в ходе которых Вашингтон не получил гарантий того, что Индия обеспечит справедливый и разумный доступ к своим рынкам. Очень важно проанализировать реальное значение данного решения и рассмотреть весь спектр его последствий для торговых отношений между США и Индией, пишет Марк Линскотт в статье для издания Atlantic Council.

Лорд Уикс Эдвин. Сцена на уличном рынке в Индии. 1887

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Во-первых, это означает, что Индия может лишиться своего статуса бенефициара в общей системе преференций (GSP), предусматривающей беспошлинный режим для индийского импорта. Всё же сохраняется возможность того, что переговорщики США и Индии смогут достигнуть торгового соглашения в течение 60 дней — установленного законом срока для рассмотрения вопроса о членстве в системе GSP.

Pixabay.com Морской контейнер

Даже если Индия лишится статуса бенефициара в GSP, обе стороны всё равно могли бы продолжить переговоры и конечном итоге прийти к торговому соглашению, которое позволило бы восстановить её участие в общей системе преференций.

Во-вторых, продолжение переговоров по двустороннему американо-индийскому торговому соглашению может осложнить тот факт, что торговое представительство США (USTR) решило полностью, а не частично, приостановить членство Индии в GSP. Могут сказать, что это незначительные нюансы, однако частичная приостановка членства Индии в GSP позволила бы Индии найти решение, позволяющее достойно выйти из сложного положения. Например, Соединённые Штаты могли бы начать с малого, сократив преференции для индийского импорта на половину или на треть. Вашингтон мог бы пригрозить, что он продолжит сокращение торговых преференций для Индии, чтобы подтолкнуть переговоры вперёд. Полная приостановка членства Индии в GSP с самого начала переговоров снижает саму вероятность продолжения торговых переговоров.

В-третьих, Индия правильно подчеркнула, что, в случае полного исключения её из системы GSP, она столкнётся с очень незначительными коммерческими потерями, поскольку США смогут увеличить пошлины только до уровня, установленного Всемирной торговой организацией для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования. Возможное увеличение пошлин в отношении большинства товаров будет существенно ниже 5%, поэтому Индия указывает на символический характер коммерческого ущерба.

С другой стороны, учитывая то, что в Индии скоро пройдут выборы, премьер-министр Индии Нарендра Моди может прийти к выводу, что для поддержки предвыборной кампании ему следует принять ответные действия против США. Также не стоит забывать о том, что ранее Индия выразила готовность принять ответные действия в отношении увеличения американских пошлин на импортную сталь и алюминий, введённых в 2018 году. Индия неоднократно откладывала введение ответных пошлин. В предыдущий раз индийское правительство продлило крайний срок для введения ответных таможенных пошлин на 29 американских товаров до 1 апреля.

Kremlin.ru Нарендра Моди

В-четвертых, в прошлом Индия неоднократно заявляла о готовности подать в ВТО иск против Соединённых Штатов, если они захотят лишить Индию торговых преференций в рамках GSP, оправдав своё решение тем, что страна не предоставляет «справедливого и разумного доступа к рынку» для американского экспорта. Индия считает, что подобный подход нарушает требования ВТО, согласно которым в рамках GSP не должно быть никакой дискриминации. В прошлом Индия уже выиграла подобный спор, когда подала иск против ЕС. В 2004 году комиссия ВТО по урегулированию споров поддержала сторону Индии. Эксперты ВТО пришли к выводу, что ЕС нарушил свои обязательства по GSP, поскольку Европейский союз ввёл критерий, согласно которому торговые преференции получали только те страны, которые согласились подписать специальное соглашение по борьбе с производством и оборотом наркотиков.

Даже если в будущем Индии удалось бы выиграть торговый спор с США, рассмотрение которого может затянуться на два с лишним года, Вашингтон мог бы реструктурировать свою программу GSP таким образом, чтобы навсегда исключить любую возможность участия Индии в данной программе.

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Таким образом, двусторонние торговые отношения между США и Индией столкнулись с весьма непростой ситуацией. Если учесть более широкий торговый контекст, то решение, озвученное Трампом, может стать первым шагом на пути существенного обострения двусторонних торговых отношений.

Американская таможня. Пошлины

Если администрация Трампа в конечном итоге примет решение об увеличении пошлин на импортные автомобили и автозапчасти, это может сильно ударить по Индии, поскольку экспорт автомобилей и запчастей из Индии является существенным и продолжает расти. Кроме того, недавние действия Индии в цифровом пространстве, в том числе требования по локализации данных и политика в области электронной коммерции, вызвали обеспокоенность в США. Вашингтон считает, что Индия стремится ограничить влияние американских интернет-гигантов. Вполне возможно, что США примут ответные меры, если Индия введёт новые ограничения в цифровом пространстве. Поэтому провал торговых переговоров и исключение Индии из американской системы торговых преференций могут открыть новую главу в торговых отношениях между США и Индией, которая окажется очень непростой.