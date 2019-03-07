Процедура проверки вашей ДНК кажется совершенно безобидной. Вы проводите ватной палочкой по полости рта и отправляете её в компанию, чтобы узнать больше о вашем происхождении или о предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Однако эти компании могут передать информацию о вашей ДНК правоохранительным органам, даже если вас ни в чём не подозревают. Компания может даже не оповестить вас об этом, пишет Дан Кинг в статье для американского издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

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Руководство компании FamilyTree DNA недавно принесло свои извинения за то, что не предупредило своих клиентов о соглашении с ФБР, в рамках которого компания предоставила сотрудникам ФБР доступ к своим базам данных. Клиенты могут включить в соглашение условие конфиденциальности, чтобы запретить процедуру сопоставления своей ДНК, однако это нужно обговаривать отдельно, поскольку в противном случае будет считаться, что процедура сопоставления ДНК разрешена по умолчанию. Кроме того, если клиенты захотят провести конфиденциальный анализ ДНК, то они не смогут найти своих дальних родственников. Поэтому получается, что в случае, если вы хотите найти дальних родственников, вы не можете рассчитывать на конфиденциальность своих данных.

ДНК

Сама процедура сопоставления ДНК, используемая правоохранительными органами, не застрахована от ошибки, поэтому задержать могут человека, не имеющего никакого отношения к совершённому преступлению. Например, в 2012 году медработники случайно оставили на месте убийства ДНК бездомного Лукиса Андерсона, которого они лечили. В результате полиция арестовала Андерсона, который провёл за решёткой пять месяцев, пока не установили, что в тюрьме оказался невиновный. Эксперт правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» Дженнифер Линч заявила, что доступ полиции к базам данных частных компаний без каких-либо правовых ограничений может привести к злоупотреблению персональными данными и аресту людей, не причастных к совершению преступлений.

Тот факт, что полиция может злоупотребить персональными данными, полученными от частных компаний, никого не должен удивлять. Федеральное правительство США просто зациклено на сборе биометрических данных миллионов ни в чём не повинных американцев, а частные компании готовы предоставлять данные, чтобы только успокоить федералов.

Например, компания Amazon продаёт свою систему распознавания лиц Rekognition по всей стране. Правоохранительные органы многих штатов поблагодарили Amazon за сотрудничество. Система Rekognition способна распознавать лица десятков миллионов человек. Однако у системы есть множество недостатков. Например, данная система ошибочно идентифицировала 28 членов конгресса в качестве лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) работает над созданием биометрической базы данных, в которую войдёт информация о 500 млн человек. Эта база данных получила название Homeland Advance Recognition Technology (HART). DHS получит возможность распознавать лица и голоса сотен миллионов человек. База данных также будет содержать информацию о ДНК. Известно, что правоохранительные органы обмениваются между собой всеми имеющимися данными, поэтому информация о ДНК, полученная ФБР, с лёгкостью может оказаться в базе данных HART.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кажется за нами следят

Федеральные структуры стремятся получить исчерпывающую информацию о гражданах США, поэтому очень важно, чтобы частные компании, располагающие персональными данным своих клиентов, не предоставляли информацию федеральным агентствам без веских на то причин.

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К счастью, есть несколько крупных компаний, которые готовы защитить персональные данные своих клиентов. Например, руководство компаний Ancestry.com и 23andMe утверждает, что правоохранительные органы смогут получить доступ к клиентской информации только после предоставления соответствующего судебного ордера. Однако клиентам не остаётся ничего, кроме как поверить на слово.

Всё довольно просто. Если вы действительно заинтересованы в сохранности данных о своей ДНК, то единственный способ защитить ваши данные от любопытных глаз правительства заключается в отказе от передачи этих данных третьим лицам, даже если вы полностью уверены в том, что эти третьи лица будут обращаться с вашими персональными данными очень осторожно.