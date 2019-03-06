Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исаяс Афверки встретились с президентом Южного Судана Сальвой Кииром, чтобы вдохнуть новую жизнь в ставшее уже легендарным мирное соглашение, подписанное полгода назад между его правительством и повстанцами.

Steve Evans Южный Судан

Аддис-Абеба и Асмэра выступают главными гарантами — и, будем откровенны, главными интересантами — мира в Южном Судане. Обе страны, несмотря на крайне прохладные отношения друг с другом, — достаточно сказать, что обмен посольствами прошел всего полгода назад — активно вкладываются в Южный Судан, в частности, в туристическую и гостиничную инфраструктуру. И здесь, на южносуданском поле, готовы работать просто рука об руку, осваивая экономическую целину территории, только что вышедшей из огня гражданской войны. Сами были такими всего два десятка лет назад.

Однако в прошлом месяце влиятельная католическая церковь Южного Судана предупредила, что соглашение, заключенное в сентябре, под угрозой срыва, и все стороны готовятся к новым боям.

«Одним из первых вопросов, которые они обсудили, было то, как поддержать текущий мирный процесс… лидеры обсудили вопрос о привлечении к работе групп, которые отклонили [сентябрьскую] сделку, подписанную в Аддис-Абебе», — заявил журналистам Денг Ниал, министр иностранных дел Южного Судана после встречи лидеров в Государственном доме в столице.

DFID Южный Судан

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году после долгой и кровопролитной борьбы за независимость, но всего два года спустя там снова началась война, когда Сальва Киир обвинил своего бывшего заместителя Риека Мачара в заговоре с целью государственного переворота.

Разразился конфликт, который расколол страну по этническому признаку. По оценкам международных наблюдателей, погибли почти 400 000 человек, миллионы покинули свои дома, многие из них оказались на грани голода.

Министр Ниал добавил, что специальный посланник Исмаил Ваис из Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР), структуры, контролирующей мирное соглашение, подписанное Кииром и Мачаром, встретится отдельно с главой повстанцев Томасом Сирилло и бывшим военным деятелем оппозиции Полом Малонгом в Аддис-Абебе и Найроби соответственно 8 и 10 марта.

Томас Сирилло и Пол Малонг — как раз те военные лидеры, которые отказались от сентябрьского соглашения. Генерал Томас Сирилло подал в отставку из армии в феврале 2017 года, обвинив президента Сальву Киира в «этнической чистке» и постепенно превращая правительственную армию в «племенную» армию. В процессе он создал Национальный фронт спасения (НАН). Отправленный в отставку в мае 2017 года бывший командующий армией генерал Пол Малонг объявил о создании в апреле 2018 года своей повстанческой группировки — Объединенный фронт Южного Судана (СС-УФ).

Уже на этой неделе в результате новых столкновений в штате Амади погибли по меньшей мере девять человек. Столкновения прошли между Фронтом национального спасения (НАН) генерала Томаса Сирилло и бойцами «Народно-освободительного движения Судана в оппозиции», — оппозицией, сохраняющей приверженность сентябрьскому соглашению — из фракции, возглавляемой доктором Риком Мачаром. По словам Манасе Добуйи, заместителя губернатора штата Амади, бои произошли в районе Кедиба, контролируемом генералом Сирило. Таким образом, столкновения теперь идут не только по линии «правительственные силы — оппозиция, не принявшая соглашение», но и по линии «оппозиция, принявшая соглашение — оппозиция, не принявшая соглашение».

В середине февраля Томас Сирилло, которого правительство и «главная» оппозиция назвали самой большой угрозой для хрупкого мирного соглашения, пообещал продолжить «борьбу» в своем первом интервью. Генерал Сирилло призвал народ Южного Судана «противостоять подавляющему свободы режиму страны» и подверг критике обе доминирующие политические силы, заявив, что нынешнее соглашение является «предательством» Южного Судана.

«Мы не знали, что [президент] Сальва Киир и его когорта обернутся злом против народа Южного Судана», — сказал Сирилло, один из ведущих членов пока никак не оформленной и не названной, но уже активно воюющей коалиции из четырех не подписавших сентябрьское соглашение вооруженных группировок. «Мы воздерживаемся от подписания этого соглашения. Мы считаем, что это распродажа», — заявил в том интервью Томас Сирильо.

UNMISS Торжественная церемония и парад по случаю Международного дня миротворцев ООН. Джуба, Южный Судан, 30 мая 2016 года

Интересная игра разворачивается и в лагере миротворцев.

Эфиопия является одним из основных участников четырехтысячных вооруженных сил региональной охраны, развернутых для предотвращения новой войны в Южном Судане. Долгое время Эритрея ограничивалась имиджем государства-парии, сконцентрировавшегося на задачах собственного развития. Сегодня же, похоже, Асмэра переориентировалась на региональную дипломатическую игру. В воскресенье, 3 марта, Иссаяс Афеворки принял Абия Ахмеда, премьер-министра Эфиопии, и Ухуру Кеньятту, президента Кении, для трехстороннего саммита. А уже на следующий день, 4 марта, впервые за 14 лет конгрессмены США отправились в Асмэру. В число членов делегации входили члены Палаты представителей сомалийка по происхождению Ильхан Омар и Джо Негусе, этнический эритреец.

Если Эфиопия в Южном Судане ставит на свои 4000 тяжеловооруженных миротворцев, то Эритрея играет тоньше, в полной мере задействуя ресурсы мягкой силы, которые у нее обширней, чем у соседей. В начале марта эритрейская община в Южном Судане организовала культурную программу в связи с празднованием Рождества на тему «Успех в интересах устойчивого мира и сотрудничества на Африканском Роге». В событии приняли участие первый вице-президент Южного Судана генерал Табан Денг Гай, другие ключевые должностные лица Южного Судана, вне зависимости от вероисповедания, члены дипломатического корпуса, а также представители деловых кругов Эритреи и Эфиопии, проживающие в Южном Судане. Отдельно подчеркивалось, что празднование проводится после подписания Совместной декларации мира и дружбы между Эритреей и Эфиопией, подписанной 9 июля в Асмэре, и отмены санкций, наложенных на Эритрею, — хотя как раз эфиопских официальных лиц на мероприятии замечено не было. Выступая по этому случаю, генерал Табан Денг Гай со своей стороны заявил, что отношения между Эритреей и Южным Суданом уходят в эпоху вооруженной борьбы за независимость и что дружба и сотрудничество между двумя странами неуклонно развиваются.

Политика в Южном Судане (как и в целом в этом самом пестром, наверное, регионе Африки) напоминает многомерные шахматы, где десятки игроков двигают фигуры всех цветов радуги сразу в нескольких плоскостях. Но это не значит, что ее невозможно понять. Уже в ближайшие недели, как прогнозируют эксперты африканской политики, мы увидим то, что в шахматах называют «упрощение позиции» — возникнут устойчивые группировки вокруг и против сентябрьских соглашений. Не только война, но и мир — хороший конфигуратор.