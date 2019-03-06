Премьер Армении Никол Пашинян совершил рабочий визит в Брюссель. Он провел переговоры на высоком уровне с руководителями структур Европейского союза — президентами Европейского совета Дональдом Туском и Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Но когда накануне армянское правительство представило повестку визита Пашиняна, стало ясно, что он будет проходить по принципу «себя показать и мир посмотреть». Потому что ни о каких конкретных соглашениях принципиального значения речи не велось.

Иван Шилов ИА REGNUM

Меморандумы о взаимопонимании между министерством образования и науки Армении и департаментом министерства иностранных дел Фландрии, а также между центром IMEC и фондом «Инкубатор предприятий» с очень большой натяжкой можно отнести к прорывным. Пашинян, похоже, рассчитывал на то, что Армении, заявляющей о намерении после «революции» развиваться по демократическому пути и придерживаться принятых в Европе «систем ценностей», в Брюсселе будут не просто аплодировать, но и окажут финансово-экономическое содействие. Говорилось о 100 миллионах евро, но эта сумма, как выясняется, оговаривалась еще «старой властью», так что ничего принципиально не изменилось. «Мы не в позиции просящего, это их выбор, их решение, какую политику проводить, — заявлял летом прошлого года на саммите НАТО сам Пашинян. — Когда они определятся, мы оформим наше отношение к их политике». Ограничилось тем, что он провел ряд встреч с официальными высокопоставленными лицами ЕС и НАТО, а также с лидерами более десяти государств.

Судя по итогам нынешней поездки Пашиняна в Брюссель, Европа пока так и не определилась, хотя уровень «теплых и приветственных заявлений» высокопоставленных европейских политиков в адрес «демократического Еревана» зашкаливал. Но заявления о важности развития армяно-европейских предпринимательских связей, росте торгового оборота, реализации совместных инвестиционных программ так и остаются пока только заявлениями. Да и слова самого премьера, заявляющего о том, что «потенциал реформ в Армении сдерживают конфликты на Южном Кавказе», что «неразрешенный нагорно-карабахский конфликт и сохранение напряженности в регионе снижают инвестиционную привлекательность как нашей страны, так и всего региона» воспринимались как банальная истина и долгоиграющая игра.

Primeminister.am Визит Никола Пашиняна в ЕС

Поэтому вызывают удивления размышления некоторых армянских политиков и отставных дипломатов, которые пытаются усматривать главный смысл визита Пашиняна в том, что якобы ранее «Армения придерживалась лишь российского внешнеполитического вектора, а теперь есть и Европа», что Ереван предлагает какую-то «новую модель международных отношений, которая вызывает удивление и уважение». Действительно, среди приоритетов армянского правительства обозначены борьба с коррупцией, ликвидация монополий, преодоление бедности, формирование независимой судебной системы и обеспечение равных правил для всех экономических и политических субъектов. По словам Пашиняна, «реализация соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС имеет большое значение для успеха наших реформ».

Но Европа была и раньше, а документы по «Восточному партнерству» с ЕС подписывал не Пашинян. Поэтому трудно не согласиться с мнением заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина о том, что «не следует искать никакого подтекста в визите премьер-министра Армении в Брюссель», что «руководство Армении не раз подтверждало, что является стратегическим союзником России и будет следовать всем своим обязательствам и в рамках ОДКБ, и ЕАЭС». При этом Панкин признает, что «наши армянские коллеги нуждаются в содействии проведению реформ в стране», но у «них есть проблемы не только экономического и политического характера, а и дополнительные сложности». Можно ли считать проблему нагорно-карабахского конфликта для нынешнего Еревана «дополнительной сложностью», сказать сложно. Но без обсуждения ее не обходится практически ни один контакт Еревана с зарубежными партнерами.

Так было и на сей раз. Пашинян в Брюсселе повторил свой прежний тезис, согласно которому он не представляет население Нагорного Карабаха и располагает «только мандатом жителей Республики Армения». По его мнению, «мирные переговоры могут дать ощутимый прогресс только тогда, когда представители Нагорного Карабаха сядут за стол переговоров и их голос будет услышан». Однако Брюссель заявляет, что «сохранение статус-кво не может долго продолжаться и необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом», и считает, что в переговорах по Карабаху «не следует стремиться к изобретению какого-то нового механизма только ради новизны, лучше придерживаться нынешнего формата». В то же время ЕС придерживается мнения, что «хорошей отправной точкой» для переговоров по Карабаху являются «первые контакты руководителей Армении и Азербайджана и глав внешнеполитических ведомств».

Так что большая ставка Еревана на Евросоюз пока не оправдывает возлагавшихся на нее надежд. Это может толкнуть Пашиняна к новым внешнеполитическим решениям. Времени у него мало. Как подчеркивают эксперты «Лазаревского клуба», в стратегической перспективе «Армении придется столкнуться с массой проблем, в том числе внутренних, и никто не знает, с какой Арменией скоро нам придется иметь дело».