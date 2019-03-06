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В Москве 5—6 марта проходит второе заседание российско-армянского «Лазаревского клуба». В его работе участвуют академик РАН Сергей Глазьев, национальный Герой Армении, член Совета Федерации Николай Рыжков, генеральный директор концерна «Монарх» Сергей Амбарцумян, член Совета Федерации Игорь Чернышенко, депутат Государственной думы России Юрий Мищеряков, чрезвычайный и полномочный посол России Владимир Казимиров, председатель Национального собрания Армении шестого созыва Ара Баблоян, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, телеведущий «ТВ-Центр» Роман Бабаян, председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян, доктор политических наук Виктор Согомонян, первый проректор МГИМО Евгений Кожокин, заместитель председателя Совета общества «Двуглавый орёл» Леонид Решетников. А также представители Газпрома, Росатома, РЖД, Ростехнологии, журналисты.

Участников форума приветствовал посол Армении в России Вардан Тоганян. Главная тема форума обозначена так: «Экономика, инвестиции, интеграция. Перспективы развития экономических связей России и Армении». Напомним, что учредительное собрание клуба прошло в конце прошлого года в Ереване. Он был обозначен в качестве новой неформальной и постоянно действующей площадки для встреч и обмена мнениями между обществами двух стран. Тогда обсуждались проблемы обороны и безопасности, это вызвало повышенный интерес среди общественности двух стран, политиков и экспертного сообщества. Правда, определенные силы в Армении, да и в России создание «Лазаревского клуба» по разным причинам сопроводили негативными и скептическими эмоциями.

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Этот факт отметил в своем вступительном слове депутат Госдумы и директор института стран СНГ Константин Затулин. «Мы знаем о том, что как только мы заявили о желании создать клуб, который мы назвали в честь известных армянских российских меценатов Лазаревых, чей Институт восточных языков в XV веке в XX веке стал одним из учредителей Московского государственного университета международных отношений, род Лазаревых очень известен в России, и мы назвали именем Лазаревых свое детище — сразу после этого узнали о том, что честолюбивые люди захотели создать свои структуры, другие клубы, — сказал Затулин. — Мы ко всем относимся, если нет других поводов, с уважением. Но надеемся, что это объединение, «Лазаревский клуб», сыграет свою роль в том, чтобы не дать разойтись и, напротив, дать новый импульс отношениям между Россией и Арменией».

Затулин отметил, что после «бархатной революции» в Армении возникла острая необходимость добавить к ныне существующим контактам России и Армении неформальные способы общественной коммуникации для того, чтобы не просто не дать разойтись двум странам, но и придать новый импульс ныне существующим отношениям. Решать подобные задачи и призван «Лазаревский клуб». Мы же со своей стороны подчеркнем, что представители некоторых СМИ, жаждавших услышать «жареные факты», касающиеся армяно-азербайджанских отношений или проблем урегулирования нагорно-карабахского конфликта, были разочарованы, назвав «работу форума скучной». Действительно, в выступлениях участников звучали, как правило, цифры, высказывались оценки нынешнего состояния торгово-экономического сотрудничества между Россией и Арменией, обозначались перспективы их развития.

Предложенный на форуме «экономический язык» с набором специфических терминов и символов, схем и формул требует определенных знаний и подготовки. «Непосвященному» бывает трудно и просто невозможно понять, о чем говорят на «своем» узкоспециальном языке эксперты, общаясь между собой в процессе работы. Так что повышенное внимание на заседании было уделено выступлению Глазьева. Он передал приветствие президента России Владимира Путина и выступил с главным докладом, в котором перечислил успехи Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, Ереван, в отличие от Киева, сделал правильный геополитический выбор. Хотя доля взаимной торговли Армении с ЕАЭС пока невелика, наблюдается некий спад в иностранных инвестициях, это общая тенденция для всех стран ЕАЭС. Зато, говорит Глазьев, наблюдается повышение инвестиционной активности самой Армении в ЕАЭС. При оптимистичном прогнозе он прогнозирует рост ВВП Армении в 8%. Главной причиной того, что доля взаимной торговли пока невелика, по мнению Глазьева, является разрыв промышленной кооперации в постсоветский период и последовавший за этим экономический кризис. Он также рассказал о развитии и завершении формирования ЕАЭС к 2025 году, совместных российско-армянских проектах в рамках ЕАЭС в энергетической отрасли, строительстве железных дорог.

Eurasiancommission.org Лидеры стран-членов ЕАЭС. 2018

При этом подчеркнул, что «ввиду уникального географического положения социально-культурная интеграция будет усиливаться». Эта же мысль была продолжена в выступлениях первого заместителя гендиректора Росатома Кирилла Комарова и заместителя председателя правления Газпрома Александра Медведева. Они увидели качественные изменения в развитии сотрудничества между нашими странами с момента вступления Армении в ЕАЭС в 2015 году. Этот факт в той или в иной форме затрагивался и в выступлениях министра обороны Армении в 2016—2018 годах Вигена Саргсяна, депутата Национального собрания Армении Алексея Сандыкова, директора института «Политэкономия» Андраника Теваняна, председателя Демократической партии Армении Арама Саркисяна, председателя Христианско-демократического союза Армении Хосрова Арутюняна, министра экономики и производственной инфраструктуры Республики Арцах Левона Григоряна, председателя Союза работодателей Армении Гагика Макаряна и других.

Одним словом, «Лазаревский клуб» становится авторитетным центром укрепления российско-армянских связей в ситуации, когда, по словам Затулина, «Армения находится на новом этапе независимости и государственного развития». Россия, как бывало и раньше, подставляет плечо своему историческому союзнику и стратегическому партнеру. Следующее заседание клуба намечено провести в Армении.