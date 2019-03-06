Несмотря на заявление правительства США о том, что в последнем квартале 2018 года экономический рост превысил ожидаемый показатель, достигнув 2,6%, нет никаких сомнений в том, что в 2019 году показатели экономической активности Соединённых Штатов значительно снизятся. Участники рынка должны подготовиться заранее, поскольку показатели экономического роста США могут оказаться отрицательными, даже если экономика избежит рецессии, пишет Тим Дуй в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

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Согласно первоначальной оценке Федерального резервного банка Атланты, в первом квартале 2019 года экономический рост может составить всего 0,3%. На фоне этого показателя может появиться множество предупреждений о приближающейся рецессии. Более того, вполне можно представить себе, что показатели экономического роста могут опуститься ниже нуля. Можно ли сказать, что ожидаемые низкие показатели роста ВВП в первом квартале 2019 года сигнализируют о начале рецессии?

geralt Экономический кризис

Не стоит торопиться. Во-первых, нужно обратить внимание на то, что ожидаемые показатели первого квартала 2019 года являются самыми слабыми за шесть из последних девяти лет. Это говорит о том, что сохраняется некоторое остаточное сезонное влияние, снижающее темпы роста в начале года. Одно лишь это обстоятельство указывает на то, что мы не должны торопиться в своих оценках.

Во-вторых, более низкий трендовый рост и более высокая изменчивость этого тренда означают, что существует высокая вероятность появления отрицательных показателей при отсутствии рецессии. Для того чтобы лучше проиллюстрировать данное обстоятельство, нужно вычленить 10-летние интервалы экономического роста Соединённых Штатов и обратить внимание на стандартное отклонение показателей роста ВВП.

Во-первых, в 1970-х и начале 1980-х годов диапазон стандартных отклонений роста ВВП США начал сужаться, а в период после глобального экономического кризиса 2008 года диапазон стандартных отклонений роста ВВП расширился. Во-вторых, снизился средний показатель роста ВВП. За последние 10 лет он составил 1,8%, а вначале 2000-х этот же показатель составлял примерно 3,5%. Сочетание более широкого диапазона отклонений роста ВВП и более низкого среднего показателя экономического роста приводит к тому, что диапазон стандартного отклонения роста ВВП может включать в себя отрицательные показатели. Другими словами, отрицательные показатели находятся в пределах нормального квартального роста. Ничего подобного не было в течение примерно 20 лет, предшествовавших глобальному экономическому кризису 2008 года.

Мои расчёты показали, что в период между 1990 и 2008 годами вероятность того, что первоначальный прогноз экономического роста ВВП фактически опустится ниже нуля, составляла 0−10%. После глобального экономического кризиса эта вероятность составляет от 10% до 40%.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

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В течение последних нескольких лет можно было наблюдать довольно стабильный экономический рост на фоне восстановления производства и налогово-бюджетного стимулирования. Однако исчезновение этих двух факторов роста приведёт к увеличению колебаний показателей экономического роста в будущем.

Какие выводы должны сделать рынки? Следует ожидать, что показатели экономического роста Соединённых Штатов за тот или иной квартал могут оказаться отрицательными при отсутствии рецессии, поэтому стоит избегать скоропалительных заявлений о том, что экономика Соединённых Штатов достигла момента, когда рецессия неизбежна. Получается, что не стоит придавать слишком большого значения конкретным квартальным показателям роста ВВП, а экономический анализ необходимо проводить, учитывая всю совокупность экономических данных.