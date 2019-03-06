На прошлой неделе потрепанные временем ВВС Индии лишились одного самолёта. ВВС Пакистана сбили индийский МиГ-21 — истребитель советского производства, впервые поднявшийся в небо в 1956 году, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

Htm Миг 21

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Индийский пилот благополучно катапультировался и приземлился на территории Пакистана, после чего его задержали пакистанские военные. Пару дней спустя Исламабад освободил индийского лётчика, чтобы снизить напряжённость, возникшую между двумя странами после террористической атаки в контролируемом Индией Кашмире, в результате которой погибли более 40 человек.

Что касается сбитого МиГ-21, то фотографии его обломков вскоре появились в социальных сетях. Также были опубликованы фотографии американской ракеты класса «воздух—воздух» AIM-120, которой, по словам Индии, могли сбить индийский истребитель.

Американская ракета AIM-120

Эксперты считают, что воздушный инцидент указывает на реальное положение дел в вооруженных силах Индии. Нью-Дели может серьёзно задуматься о необходимости запуска программы по замене устаревших истребителей. Авиакосмические гиганты США Boeing и Lockheed Martin уже рассматривают возможность заключения выгодного контракта на поставку более 100 самолётов. Boeing и Lockheed Martin могли бы получить не только выгодный контракт, но и возможность расширить производство устаревших систем, срок службы которых истекает.

«Очень трудно продать фронтовой истребитель стране, если ей ничего не угрожает. Boeing и Lockheed Martin получили сейчас хорошую возможность, потому что Индия столкнулась с угрозой», — считает эксперт из Института Лексингтона Лорен Томпсон.

Тем не менее эксперты отмечают, что Индия любит медлить в плане реализации программ по оборонным закупкам. По словам эксперта Capital Alpha Partners Байрона Каллана, воздушное столкновение может ускорить процесс модернизации ВВС Индии, однако в Нью-Дели уже давно знали о том, что устаревшая техника нуждается в замене.

Обстоятельства воздушного боя между ВВС двух стран остаются неясными. В Индии считают, что во время боя МиГ-21 сбил пакистанский истребитель F-16, а затем сам попал под удар. В состав ВВС Индии и Пакистана входит разная техника, включая американские, европейские, российские и китайские самолёты. Издание The Telegraph сообщило, что в момент, когда был сбит МиГ-21, в воздухе также находились индийские Mirage 2000 и Су-30, а также пакистанские F-16, Mirage III и JF-17.

F-16 ВВС Пакистана

Со своей стороны, Пакистан отрицает, что его самолёт был сбит или что он вообще поднял в воздух истребители F-16. В других сообщениях со ссылкой на неназванные источники говорилось о том, что именно JF-17 сбил индийский самолёт. Тем не менее фотографии элементов ракеты AIM-120, которые индийское правительство публично продемонстрировало, по-видимому, указывают на то, что F-16 всё же мог участвовать в воздушном сражении, поскольку ракету AIM-120 способен запустить только F-16. США стремятся разобраться в произошедшем, поскольку Пакистан потенциально мог нарушить условия соглашения с США, задействовав F-16 для уничтожения индийского истребителя.

На фоне нарастающей напряжённости между двумя ядерными державами ясно только одно: Индии срочно нужны новые истребители. Индия пытается обновить свой устаревший парк истребителей в течение последних 20 лет. Однако все программы по замене устаревшей техники были закрыты из-за правительственной бюрократии или возникших споров. Совсем недавно, в начале 2018 года, Индия отказалась от программы, предусматривающей покупку более 100 истребителей.

Несмотря на потерю МиГ-21, Индия может остаться при своём мнении, считая, что её МиГи всё ещё достаточно хороши. Эксперты отмечают, что истребители МиГ-21 всё ещё могут представлять смертельную опасность для противника, несмотря на свой возраст. Военный журналист Тайлер Роговей отметил, что МиГ-21 продемонстрировал свою эффективность 10 лет назад, когда во время военных учений он превзошёл американские F-15. Несмотря на сложности, связанные с обслуживанием МиГ-21, Индия провела существенную модернизацию этих истребителей.

Indianairforce.nic.in Миг 21 ВВС Индии

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Помимо российских оборонных предприятий на выгодный контракт с Индией также претендуют и европейские производители. Несмотря на то, что до сих пор нет никаких достоверных доказательств того, что индийский МиГ-21 смог сбить F-16, некоторые эксперты считают, что Россия может воспользоваться этой историей, чтобы раскритиковать эффективность американских истребителей и получить конкурентное преимущество в борьбе за контракт с Индией.

«Они уже раструбили по всем своим СМИ историю о том, что старый советский истребитель мог сбить F-16», — заявил ветеран ВВС США Брэдли Ховард.

По словам Томпсона, Индии в любом случае придётся модернизировать свои вооружённые силы, поскольку Китай продолжает развивать свои передовые военные возможности. «У Индии есть ресурсы для покупки первоклассных истребителей, ей нужно удовлетворить потребности своих военных, а теперь ещё появился сосед, который в неё стреляет», — заявил Томпсон.