Студенты, приезжающие в Великобританию из ЕС, составляют около 5% от общего числа студентов, обучающихся в Соединённом Королевстве. Приезжие студенты располагают всеми теми возможностями, которые имеют местные студенты. Ежегодно они платят за обучение не более $12 тыс. 230 и имеют доступ к выгодным государственным кредитам для покрытия своих расходов. Британское правительство пообещало расширить свою поддержку студентов из ЕС, которые поступят в британские образовательные учреждения в 2019 году. Однако, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, ситуация с поддержкой студентов из ЕС может измениться, пишет издание The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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Некоторые эксперты считают, что британские университеты могут извлечь определённую выгоду, поскольку студенты из ЕС больше не смогут претендовать на государственную поддержку. В этом случае университеты получат право взимать с них плату в размере более $12 тыс. 230 в год, так же как со студентов, прибывших в Великобританию из стран, не входящих в состав ЕС. Стоимость обучения может существенно увеличиться. Например, степень бакалавра изящных искусств в Университетском колледже Лондона стоит $34 тыс. 700 в год. В этой ситуации вполне вероятно, что более престижные университеты станут переманивать студентов у своих менее известных конкурентов. Если вам придётся платить международный тариф, вам захочется поступить в более престижный университет, считают эксперты.

Cmglee Кэмбридж. Великобритания

Любая угроза свободному движению научных идей через национальные границы вызывает обеспокоенность со стороны британского научного сообщества. Опросы, проведённые среди британских учёных до референдума о членстве Великобритании в ЕС, показали, что большинство выступает за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Маловероятно, что позиция научного сообщества изменилась после референдума.

Беспокойство по поводу возможного негативного влияния Брексита на науку связано с тем, что Великобритания принимает участие в многолетних исследовательских программах ЕС. Одной из таких программ является исследовательская программа «Горизонт 2020», на реализацию которой в период с 2014 по 2020 год выделят $88 млрд. Если программа «Горизонт 2020» окажется успешной, то планируют запустить следующую семилетнюю исследовательскую программу «Горизонт Европа», для которой предусмотрен бюджет в размере $113 млрд. Вероятно, реальный бюджет окажется чуть ниже.

В рамках программы «Горизонт 2020» британские университеты ежегодно получают в среднем около $790 млн — примерно 8% от суммы, которую они ежегодно тратят на научные исследования. Ещё важнее то, что в рамках единой исследовательской программы ученые из разных стран могут получать средства из ЕС, не обращаясь к национальным организациям. Данный подход укрепляет научное сотрудничество. Этого нелегко достигнуть за счёт простого увеличения национального научного бюджета.

В случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, Соединённое Королевство больше не сможет получать финансирования в рамках европейских исследовательских программ. Могут возникнуть сложности в сфере научного сотрудничества с другими странами. Несмотря на то, что, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения, Лондон всё же сможет подавать заявки на участие в европейских исследовательских программах в качестве «третьей страны», не входящей в ЕС, в данном случае Великобритания лишится трёх важных европейских источников финансирования, включая гранты Европейского исследовательского совета (ERC). Помимо денег, предусмотренных в рамках программы «Горизонт 2020», британские университеты также получают средства от европейских благотворительных организаций и частного сектора на общую сумму около $110 млн. После Брексита ситуация может измениться.

Ученые

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В более долгосрочной перспективе уровень негативного влияния выхода из ЕС без соглашения будет зависеть от степени вовлеченности британских учёных в исследовательские программы ЕС. Лучшим из возможных вариантов станет получение статуса «ассоциированной страны». Это означает, что Великобритания сможет вносить деньги в обмен на участие в исследовательских программах ЕС, так же как это делают, например, Израиль и Швейцария. Однако ассоциированные страны оказывают лишь незначительное влияние на приоритетные направления исследований. В период с 2007 по 2013 год Великобритания получила более 18% от денег ЕС (€8,8 млрд из €47,5 млрд), предусмотренных для финансирования исследовательской деятельности. При этом Великобритания вложила в «общую копилку» около 11% (€5,4 млрд). Что касается ассоциированных стран, то они получили в общей сумме всего 7% исследовательского бюджета ЕС.

Однако для получения статуса ассоциированной страны Великобритании почти наверняка понадобится соглашение о миграции, чтобы учёные и технические специалисты из ЕС могли свободно работать в Соединённом Королевстве. Многие учёные с относительно низкими зарплатами не смогут вписаться в британские визовые правила. Визовый вопрос является острым для британских университетов. Около 16% научных исследователей в Британии прибыли в страну из ЕС. В университетах опасаются, что, если британские визовые правила не будут изменены, им будет сложно набрать персонал в будущем.