The Economist: Почему Брексит опасен для британской науки?
Студенты, приезжающие в Великобританию из ЕС, составляют около 5% от общего числа студентов, обучающихся в Соединённом Королевстве. Приезжие студенты располагают всеми теми возможностями, которые имеют местные студенты. Ежегодно они платят за обучение не более $12 тыс. 230 и имеют доступ к выгодным государственным кредитам для покрытия своих расходов. Британское правительство пообещало расширить свою поддержку студентов из ЕС, которые поступят в британские образовательные учреждения в 2019 году. Однако, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, ситуация с поддержкой студентов из ЕС может измениться, пишет издание The Economist.
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Некоторые эксперты считают, что британские университеты могут извлечь определённую выгоду, поскольку студенты из ЕС больше не смогут претендовать на государственную поддержку. В этом случае университеты получат право взимать с них плату в размере более $12 тыс. 230 в год, так же как со студентов, прибывших в Великобританию из стран, не входящих в состав ЕС. Стоимость обучения может существенно увеличиться. Например, степень бакалавра изящных искусств в Университетском колледже Лондона стоит $34 тыс. 700 в год. В этой ситуации вполне вероятно, что более престижные университеты станут переманивать студентов у своих менее известных конкурентов. Если вам придётся платить международный тариф, вам захочется поступить в более престижный университет, считают эксперты.
Любая угроза свободному движению научных идей через национальные границы вызывает обеспокоенность со стороны британского научного сообщества. Опросы, проведённые среди британских учёных до референдума о членстве Великобритании в ЕС, показали, что большинство выступает за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Маловероятно, что позиция научного сообщества изменилась после референдума.
Беспокойство по поводу возможного негативного влияния Брексита на науку связано с тем, что Великобритания принимает участие в многолетних исследовательских программах ЕС. Одной из таких программ является исследовательская программа «Горизонт 2020», на реализацию которой в период с 2014 по 2020 год выделят $88 млрд. Если программа «Горизонт 2020» окажется успешной, то планируют запустить следующую семилетнюю исследовательскую программу «Горизонт Европа», для которой предусмотрен бюджет в размере $113 млрд. Вероятно, реальный бюджет окажется чуть ниже.
В рамках программы «Горизонт 2020» британские университеты ежегодно получают в среднем около $790 млн — примерно 8% от суммы, которую они ежегодно тратят на научные исследования. Ещё важнее то, что в рамках единой исследовательской программы ученые из разных стран могут получать средства из ЕС, не обращаясь к национальным организациям. Данный подход укрепляет научное сотрудничество. Этого нелегко достигнуть за счёт простого увеличения национального научного бюджета.
В случае выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения, Соединённое Королевство больше не сможет получать финансирования в рамках европейских исследовательских программ. Могут возникнуть сложности в сфере научного сотрудничества с другими странами. Несмотря на то, что, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения, Лондон всё же сможет подавать заявки на участие в европейских исследовательских программах в качестве «третьей страны», не входящей в ЕС, в данном случае Великобритания лишится трёх важных европейских источников финансирования, включая гранты Европейского исследовательского совета (ERC). Помимо денег, предусмотренных в рамках программы «Горизонт 2020», британские университеты также получают средства от европейских благотворительных организаций и частного сектора на общую сумму около $110 млн. После Брексита ситуация может измениться.
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В более долгосрочной перспективе уровень негативного влияния выхода из ЕС без соглашения будет зависеть от степени вовлеченности британских учёных в исследовательские программы ЕС. Лучшим из возможных вариантов станет получение статуса «ассоциированной страны». Это означает, что Великобритания сможет вносить деньги в обмен на участие в исследовательских программах ЕС, так же как это делают, например, Израиль и Швейцария. Однако ассоциированные страны оказывают лишь незначительное влияние на приоритетные направления исследований. В период с 2007 по 2013 год Великобритания получила более 18% от денег ЕС (€8,8 млрд из €47,5 млрд), предусмотренных для финансирования исследовательской деятельности. При этом Великобритания вложила в «общую копилку» около 11% (€5,4 млрд). Что касается ассоциированных стран, то они получили в общей сумме всего 7% исследовательского бюджета ЕС.
Однако для получения статуса ассоциированной страны Великобритании почти наверняка понадобится соглашение о миграции, чтобы учёные и технические специалисты из ЕС могли свободно работать в Соединённом Королевстве. Многие учёные с относительно низкими зарплатами не смогут вписаться в британские визовые правила. Визовый вопрос является острым для британских университетов. Около 16% научных исследователей в Британии прибыли в страну из ЕС. В университетах опасаются, что, если британские визовые правила не будут изменены, им будет сложно набрать персонал в будущем.