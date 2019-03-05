Хочу сразу расставить точки над «i» — в политическом «красном углу» моей хаты нет икон. И среди полутора взводов (44 человека) украинских кандидатов в президенты нет ни одного, с которым я не то что «пошел в разведку», но и встал бы в очередь за пивом в жаркий летний день. Поэтому все, что написано ниже, это не изъявление восторга, а вполне естественное желание поддержать человека, на которого «гопота из подворотни» накатила гурьбой.

Obozrevatel.com Язык Ирины Геращенко

Речь о Владимире Зеленском. Относительно молодом человеке… Хотя каком там «молодом»: 41 год. По возрасту он уже ближе к Джону Кеннеди, чем к австрийцу Себастьяну Курцу (32 года) или итальянцу Луиджи ди Майо (32 года), вполне профессионально устраивающими качественный переполох в демократическом курятнике «коллективного Запада».

Зеленский тоже демонстрирует готовность к буче. Во всяком случае, по данным «Украинских новостей», первыми законопроектами, которые в случае избрания президентом он намерен внести на рассмотрение Верховной раде, станут «О народовластии», «Об импичменте президента Украины», «Об отзыве народного депутата Украины» и «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей».

Обманет в случае победы? Да наверняка! В политологии давно, еще в 1911 году, был сформулирован «железный закон олигархии» (или «закон Михельса»), в соответствии с которым при сосредоточении власти в руках лидеров партий или иных массовых движений первоначально провозглашенные цели движений заменяются интересами партийного руководства и управленцев. Но, что бы то ни было, сама мысль о появлении таких четырех законов холодит задницы нынешней украинской политической элиты, так привыкшей к уюту президентских, депутатских, министерских и иных кресел.

Нельзя не признать, что цели Зеленского и его движения (партия «Слуга народа») — это чистой воды популизм, даже в названии партии. Но позитивная роль популизма в истории общества явно недооценена. Ведь равные права, права женщин, права негров, свобода слова и прочие «свободы, равенства, братства» начинались именно как популистские лозунги при полном непонимании властвующей элиты. Но новые элиты (даже бесцеремонный Бонапарт во Франции) были вынуждены выполнять некоторые из своих обещаний. Хотя бы из инстинкта самосохранения.

Но я сейчас не о Зеленском, ибо он совсем не герой моих политических мечтаний. Я о тех, о которых Лев Николаевич Гумилев писал, что это секта, в которой «ничего не знают, ничего не умеют, но обо всём судят и решительно не приемлют инакомыслия».

Еще в прошлом году команда, созданная «вокруг Зеленского» и «под Зеленского» очень грамотно просчитала основные электоральные запросы украинского общества: на новое лицо, на новую партию и радикализацию риторики и в новогоднюю ночь «двинула» его в президенты. Пока успешно и «комик Вова» (как только беднягу не прозывают!) уверенно держит первое место в рейтингах, хотя будем честными — фаворитом букмекеров остается Петр Порошенко.

Но на Порошенко сейчас ведется массированная атака с более чем правдоподобными обвинениями да что там в коррупции — просто в лобовом «тырении» государственных денег, так что шансы Вовы растут. И борьба с ним становится для нынешней каденции «задниц в креслах» формой борьбы за существование. Вплоть до мобилизации тех самых, которые «решительно не приемлют инакомыслия».

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

1 марта в украинском информационном пространстве как чертик из коробочки выскочила некая общественная инициатива «Слуга олигарха как угроза Украине». Офиса нет, сайта нет (специально проверял — не нашел), но зато есть «Открытое письмо-обращение к украинцам 27-ми представителей интеллигенции». Точнее текста письма в интернете тоже нет, но оно озвучено на видеоролике, который был широко разогнан по социальным сетям.

В этот день в «Укринформе» собрались три «экса»: Юрий Щербак (экс-посол Украины в Израиле, США и Канаде), Богдан Горынь (экс-депутат 1990−1994 годов) и Павел Мовчан (экс-депутат пяти созывов парламента) — и от имени двадцати семи таких же «эксов» заявили, что:

Зеленский — проект одиозного олигарха Игоря Коломойского, который «своим способом жизни, офшорами, информационным и бизнес-ресурсом зависим от Коломойского» и, тем самым, несет трагедию для Украины.

Зарабатывает деньги в России.

Стремится добиться мира на востоке Украины, для чего готов стать перед Путиным на колени, «удовлетворив его требования и потребности» (ох, уж эти сенильные сексуальные девиации!).

И, как вывод, призыв не голосовать «за лицемерную маску, марионетку коррупционного олигарха».

Ну, если посмотреть на сам список, то да, на первый взгляд просто благородный ареопаг (совет старейшин) мудрецов. Но если присмотреться — паноптикум (музей восковых фигур) персонажей, приложивших немалые усилия для превращения социальной страны, пятой экономики Европы (Украинская ССР) в зону войны, распада, депопуляции, экономического хаоса и этно-культурной циркумцизии (Украина).

И эта «великолепная двадцатьсемерка», столь гневно блестящая глазами на грехи Зеленского пять последних лет тщательно закрывала глаза на все забавы самого богатого из европейских президентов самой нищей страны Европы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Однако эта «стая товарищей», назначившая себя не только интеллигентами, но и интеллектуалами (людьми с высоким умственным началом) так и не смогла смекнуть, что за любой политической силой что-то стоит — военное ли, религиозное ли, криминальное ли или иное. Но это всегда деньги, а деньги в нынешнее время сосредоточены у тех, кого принято называть «олигархами». Так что «олигархи» стоят за каждым из 44-х кандидатов в президенты.

Зеленский в этом отношении ещё «не самое большое зло». Он уже 21 год как более чем успешен в шоу-бизнесе и может позволить себе купить мороженное, стаканчик виски или новый «ровер» и без помощи Коломойского.

Ну, а насчет колен и Путина, то интеллектуалам стоило бы прочитать полную цитату Зеленского: «Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина — действительно братские народы. Если вы хотите, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ».

В целом же «27 интеллектуалов» подложили знатную свинью действующей власти. Прежде всего потому, что эйджизм (негативно-пренебрежительное отношение к пожилым людям) в Украине распространен не меньше, чем в Европе. И столь яростная атака «эксов» на одного из кандидатов привела к комментариям типа «после этого видеоролика я точно буду голосовать за Зеленского».

Да и я подумываю о том же…

А атак на Зеленского в ближайший месяц следует ожидать немало. По самым любым поводам и даже без них. На днях на просьбу ведущей программы «Право на власть» пообещать, что он еще появится в эфирах, шоумен ответил: «Спасибо вам … Зуб даю».

Что тут началось!!! «Зуб даю!» вмиг стало мемом, а Ирина Геращенко (47 лет, вице-спикер парламента, Блок Петра Порошенко) буквально забилась в истерике: «Зуб даю»… Вы можете представить такую риторику на международных переговорах? С Меркель, Макроном, Мэй, Туском, Трампом? С Путиным? Даю голову, а не зуб, на отсечение, что Путин был бы счастлив иметь такого «презЕдента Украины».

Ну, во-первых, эфир от политиков слышал и не такое. В августе 1984 года, в ходе еженедельного обращения по радио к американцам, Рональд Рейган сказал в микрофон: «Мои сограждане американцы. Я рад сообщить вам сегодня, что подписал закон, который навечно поставит Россию вне закона. Мы начнём бомбардировку в течение пяти минут». И ничего, все пережили.

А, во-вторых, Геращенко действительно считает, что «зуб Зеленского» менее эффектен, чем «язык Геращенко», который позировал Мустафе Найему на заседании рабочей парламентской группы в 2013 году?

Киев

Постскриптум:

«Особенно страшен деспотизм интеллигентного и потому привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ. Во-первых, представители этого меньшинства попытаются во что бы то ни стало уложить в прокрустово ложе своего идеала жизнь будущих поколений. Во-вторых, эти двадцать или тридцать учёных-интеллигентов перегрызутся между собой…»

Михаил Александрович Бакунин, великий анархист