Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, кандидат в будущие президенты, переполошил устоявшийся литовский консенсус о Белорусской АЭС. Напомним, он в Литве состоит в том, что это абсолютное зло, работу уже практически построенной станции необходимо саботировать, электричество не пускать не только к себе, но и к соседям, всячески напоминать на всех возможных международных площадках о грядущем ядерном апокалипсисе. Если Запад не поможет в борьбе.

United Nations Developm Даля Грибаускайте

И тут премьер Литвы вдруг объявляет, что у него для Белоруссии есть рациональное предложение по БелАЭС. «План-хулиган», как сказал сам Сквернялис. Он заявил, что станцию, пуск первого реактора которой намечен уже в этом году, ещё можно переоборудовать в газовую электростанцию. Дескать, инфраструктура подходящая, а потеря нескольких миллиардов евро — пустяк, зато Литва будет благосклонно к Минску относиться.

Схему премьера, кажется, не поняли даже в Литве. «В мировой истории не было примеров, когда атомную станцию превращали в газовую электростанцию», — удивлялся в интервью национальному вещателю LRT экс-министр энергетики Арвидас Секмокас, который и сравнил такое превращение с трансформацией подводной лодки в пароход.

Сквернялис Саулюс

«Премьеру следовало бы обсудить этот вопрос напрямую с президентом России, откажется ли он от своих геополитических целей, и не создавать дополнительные, трудно реализуемые новые рассуждения», — в эфире радиостанции Žinių radijas рассуждал советник президента Литвы Дали ГрибаускайтеМиндаугас Линге. «Спекулировать такими вещами из-за предвыборных дел или популистских заявлений не подобает и нельзя», — говорил он, возмущаясь, что своими словами Сквернялис разрушает сложившийся в Литве компромисс, что станции быть не должно, и этого необходимо добиваться любыми способами — и никаких разговоров.

United Nations Developm Даля Грибаускайте

Однако действующий министр энергетики Жигимантас Вайчюнас (что понятно, раз он подчинённый премьера) неожиданно поддержал своего шефа, сказав, что технически такая трансформация якобы возможна. Мол, если АЭС запустят, то она будет портить отношения Литвы и Белоруссии весь её цикл существования — «не меньше 60 лет». А так и отношения улучшатся, и Белоруссия станет к ЕC ближе.

Renessaince Строящаяся Белорусская АЭС в 2016 году

Отдельные СМИ уже даже стали фантазировать про то, как Литва через СПГ-терминал в Клайпеде обеспечит Белоруссию сжиженным газом, а та «избавится от Газпрома».

«Это политическое предложение, возможность для Белоруссии схватиться за соломинку в последний момент», — многозначительно заявил Вайчюнас.

В парламенте, который ранее и запретил попадание в Литву электроэнергии с БелАЭС, пока ждут предложения премьера «на бумаге». И не сильно возмущаются, хотя по идее первыми должны отстаивать собственные решения. Что совсем не удивительно: правящие в Литве — крестьяне-зелёные, которые и поставили Сквернялиса на пост премьер-министра. Их политика последних лет серьёзно пошатнула популярность «аграриев». И из аутсайдера тройки лидеров Сквернялиса нужно как-то сделать президентом. А для этого и пошуметь не стыдно. Предложить, например, Белоруссии из подлодки сделать пароход.

Нет, Минска эта тема совсем не касается, но уставший в Литве от «угрозы с Востока» избиратель может и оценить такой «прагматичный подход» главы правительства, настроенный на «дружбу» с соседом.