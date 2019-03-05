Песни времён Великой Отечественной или о ней стали неотъемлемой частью нашей культуры. Это торжественные, про праздник со слезами на глазах, лирические как «Катюша», задорные как «Смуглянка» или величественные, как «Вставай, страна огромная». Слушая их, можно поймать себя на мысли: как появились эти песни и какая была у них судьба? Так бывает, что истории возникновения книг, картин и песен представляют собой весьма занимательное сочетание разных исторических факторов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом и написала свою книгу культуролог Елена Полюдова. В ней она пытается рассказать историю советских военных песен, поставив их в широкий контекст всей русской культуры. Начала она издалека — с явления песни в русской народной культуре вообще. Потом контекст был сужен, и рассказ пошёл о русской военной песне вообще, как о своеобразном героическом эпосе, эволюционировавшем от саг и былин до полковых песен императорской армии.

Создав в двух главах широкий контекст существования русской военной песни, автор уже прицельно пишет о самих советских песнях времён Великой Отечественной, и этот рассказ уместился всего… в одну главу! Однако на этом рассказ не заканчивается, ибо речь шла о песнях, написанных до войны и во время неё. А знаменитый ряд песен, что был создан после войны, и их использование от сталинского СССР до наших дней, судьбы авторов и композиторов, путь песни от узкого круга слушателей до сцены — эти темы составили последнюю главу.

К слабости книги стоит, в первую очередь, отнести её справочный аппарат, который основан на справочниках и энциклопедиях, и поэтому читателю во многих моментах остаётся полагаться на эрудицию и осведомлённость автора в излагаемой теме. К тому же контекст получился слишком растянутым. Почти половина книги — это история русской песни как таковой, проблему можно было уместить в одной главе, а акцент перенести на советскую песню, что было бы и ближе к эпохе и к объекту изучения.

Однако к достоинствам, несомненно, можно отнести не только авторскую аналитику текстов песен с опорой на обстоятельства их создания. Согласитесь, это научный метод работы с художественным текстом, в котором контекст, заданный читателю в первых главах, избавил автора от необходимости делать экскурсы и повторы.

Тем не менее интересные истории создания песен, их судьба, общественное восприятие показывают читателю, как поэтический текст, созданный почти всем народом — солдатами, офицерами, поэтами и музыкантами, превратился в национальное достояние, прошёл путь от листа бумаги до песни, что до сих отзывается в каждом сердце. Болью ли, печалью ли, радостью ли — общей нашей памятью о той Войне.