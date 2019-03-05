Во вторник, 5 марта, президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в ведущих изданиях всех 28 стран-членов Евросоюза свой предвыборный манифест. До выборов нового состава Европарламента (а потом и Еврокомиссии) остается менее трех месяцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

Тезисы Макрона делятся на три части.

Во-первых, он боится победы «националистов» и обвиняет их во всех грехах.

Во-вторых, он предлагает строить «новую Европу», имеющую очень мало общего с тем Евросоюзом, о котором договорились 27 лет назад. Президент Франции предлагает национальным государствам продолжить отказ от своих полномочий в пользу единого центра. Граждане и страны должны встать в единый строй с единым командованием.

В-третьих, в тексте нет и намека на рыночную экономику. Напротив, президент Франции не скрывает, что намеревается лично водить невидимой рукой рынка.

«Националисты»

Больше всего острых выпадов обращено к так называемым «националистам». К их числу относятся прежде всего лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини и лидер французского «Национального собрания» Марин Ле Пен. Есть и иные возможные отступники от линии партии — к примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Макрон призывает «помешать националистической замкнутости, которая ничего не предлагает».

Здесь президент Франции выступает в лучших традициях либеральной риторики. Как раз «националисты» (в отличие от товарищей Макрона) и предлагают вполне конкретные вещи. Предлагают, к примеру, позволять каждой стране самой решать, сколько ей нужно мигрантов и сколько она может их переварить. Или предлагают снизить пенсионный возраст. Но Макрон пугает избирателей «национализмами», которые рифмуются в сознании избирателей с войнами и прочими неприятностями.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Совсем другой Евросоюз

Впрочем, самое интересное в его статье начинается дальше.

Макрон предлагает создать общее «агентство защиты демократий» против иностранных влияний на избирательные процессы, таким образом отняв полномочия по определению «вмешательства» у конкретных стран. Стоит ли напоминать, что ни один случай «влияния» не доказан — ложечки нашлись, но президент Франции рассчитывает на осадочек.

Предлагается создать общую пограничную полицию и общий офис по предоставлению убежища, а также Европейский совет внутренней безопасности, то есть запретить конкретным странам решать за себя, кого к себе впускать и на каких условиях.

При создании Евросоюза одним из основных и самых привлекательных тезисов была идея, что все основные решения принимаются совместно — и не большинством голосов, а единогласно, при достижении полного консенсуса. Потому что все общие решения по основным вопросам должны соответствовать интересам всех без исключения.

То, что предлагает Макрон, фактически отменяет данное правило. Это уже совсем не тот Евросоюз, о котором договаривались.

Под крики «гипс снимают, клиент уезжает» («срочная необходимость изобрести формы нашей цивилизации в меняющемся мире», «единство Европы в опасности») Макрон предлагает превратить сообщество равных в единый строй, где невидимые банкиры будут рулить руками никому не ведомых северо‑ и восточноевропейских бюрократов.

Водить рукой рынка

Что же касается экономики этого «нового Евросоюза», то в ней остается довольно мало «рыночного».

«Реформирование политики конкуренции» предполагает подвергать санкциям или запрещать в Европе предприятия, которые наносят ущерб «стратегическим интересам» или «основополагающим ценностям» ЕС. Это, впрочем, общее место — тем же занимаются и в США, на что Макрон и указывает без обиняков.

В части «свобод» предложен «европейский надзор над крупнейшими цифровыми платформами» и «регулирование их деятельности».

Советский плакат «В странах капитализма — бесправие труда!» 1948

Что же касается рынка труда, то «для трудящихся» нужен «социальный щит», гарантии «одинаковой зарплаты на одинаковом рабочем месте», гарантии «европейской минимальной зарплаты, адаптированной к каждой стране».

Это не просто не рыночная экономика — это грубейшее в нее вмешательство в интересах очень крупного бизнеса и одновременно под «социалистическими» лозунгами. Пример управляемой Макроном Франции демонстрирует, насколько «успешна» такая политика.

Не можешь предотвратить — замени

Тезисы Эммануэля Макрона кажутся вполне логичными. В том смысле, что ничего другого он (как один из предводителей альянса крупного бизнеса и евробюрократов) предложить не мог.

Усилиями самого Макрона и его коллег по партии Евросоюз пришел к не самому радостному состоянию, при котором итальянские выборы выигрывают «популисты» и «националисты», а рабочие Франции еженедельно митингуют против правительства. Не говоря уже о мигрантах, госдолге стран-членов, рынке труда и прочих вопросах. Евробюрократы стремительно утрачивают симпатии избирателей, поскольку влияние риторики имеет свои пределы.

Ответить противникам нечем, поэтому нужно сменить повестку. Евросоюз в опасности. Грядут страшные националисты. Под шумок нужно забрать у национальных государств еще немного полномочий. В конце концов, большинство в Европарламенте (и Еврокомиссии) можно обеспечить и без Италии или Франции — силами северных и восточных государств. И упредить таким образом появление новых Сальвини.

Заставить Евросоюз ходить строем — пока еще вполне достижимая цель.