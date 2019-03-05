Конечно, это никакая не коллективная монография, как утверждается в книге. Достаточно посмотреть на оглавление: статьи о современном литературоведении чередуются с работами, посвященными русским и зарубежным писателям. При этом никакой хронологии не соблюдается: Леонтьев, Лесков, Волошин, затем Достоевский, Пушкин, опять Достоевский, Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вернее говорить о сборнике статей.

Что же касается вошедших в книгу текстов, то их несомненным достоинством является выход за привычные для подобных изданий рамки узкоконфессиональной направленности. Они не выявляют только лишь религиозные мотивы у того или иного писателя, а рассматривают последних в контексте разнообразных межконфессиональных и философских диалогов.

Так, Федор Козырев (Российская христианская гуманитарная академия) сравнивает Льва Толстого и Мартина Лютера. И здесь речь не ограничивается вопросом об отлучении. В отношении к церкви их «сближает не только обличительный пафос, но и содержание обличения» (в частности, недостойность священнослужителей, призыв к просвещению народа, требование нравственной чистоты). Также (на основе концепции Уильяма Джемса) ученый видит схожесть психологических типов своих героев, их «неспособности насладиться жизнью».

Интересна статья Екатерины Суровцевой (Российская академия естествознания) об Акутагаве Рюноскэ и Антоне Чехове. Она анализирует влияние писательских методов и мировоззрения автора «Иванова» на знаменитого японского литератора. Помимо сопоставления новеллы «Сад» и «Вишневого сада» (гибель традиционной культуры), исследователь пишет о влиянии чеховского юмора на формирование образа заглавного героя в рассказе «Учитель Мори».

В свою очередь Елена Гальцова (Институт мировой литературы) пишет о Поле Клоделе как читателе Фёдора Достоевского. Клодель больше всего любил роман «Идиот», в котором ему запомнилась сцена встречи счастливого князя Мышкина и смертельно больного Ипполита. Нравились ему также «Преступление и наказание» и «Униженные и оскорбленные». А вот «Братья Карамазовы» вызвали уже критические замечания: «Как много болтовни ради нескольких восхитительных страниц!» Касаясь «Легенды о Великом Инквизиторе», он замечал в письме к Андре Жиду: «Всё-таки Достоевский прочувствовал величие Церкви… хотя и малодушно отказал в вере Великому Инквизитору».

Помимо перечисленных, интересны статьи Анджея де Лазари (Университет Лодзи) о прочтении «русской мысли» в посткоммунистической Польше и Кадзухико Хоккио (Институт иностранных языков, Осака) о японском пушкиноведении.

Читая такие исследования, понимаешь, что, похоже, не зря Поль Валери называл русскую культуру одним из чудес света.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».