Португальское издание Observador считает, что президент РФ Владимир Путин не сможет отдать Курилы Японии, ибо «на кону стоит слишком много».

Иван Шилов ИА REGNUM

Но в самом начале автор статьи совершает ошибку, утверждая, что якобы Россия и Япония — единственные страны, принимавшие участие во Второй мировой войне и не подписавшие мирный договор. В действительности же таких стран довольно много. Достаточно указать, что мирного договора нет между нашей страной и самым жестоким врагом русского и всех народов СССР — нацистской Германией. Есть безоговорочная капитуляция гитлеровского рейха, а формального мирного договора как такового нет и, видимо, не будет, ибо это анахронизм — подписывать через 74 года после войны какие-то якобы подводящие «окончательные итоги» документы. Тем более что Япония к такому «подведению итогов» вовсе не стремится, а, наоборот, через ненужный «мирный договор» тщится протащить неправомерный и опасный для дела мира пересмотр этих уже давно закрепленных международными соглашениями итогов.

Понимание опасности таких «реваншистских упражнений» Путин высказал в одном из своих интервью зарубежному корреспонденту. В сентябре 2016 года, отвечая на бесцеремонный вопрос журналиста из информагентства «Блумберг» о перспективах «возврата» не только Курильских островов, но и Калининграда, президент РФ со всей серьезностью довольно резко одернул нагловатого собеседника из США: «Я Вам скажу без всяких шуток. Если кому‑то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать, — пожалуйста, флаг в руки, начинайте».

Хорошие, правильные слова. Но почему-то президент Путин упорно, во всяком случае, публично избегает их говорить японскому премьеру С. Абэ. Если потому, что не хочет обижать своего японского друга Синдзо, то это неправильно. Ибо с друзьями надо быть полностью откровенным, если, конечно, это настоящие друзья, а не конъюнктурные, до достижения своих политических целей. Кстати, по своему большому опыту общения с японцами, среди которых у меня немало настоящих верных друзей, знаю, что люди из этой страны ценят и уважают откровенных, не пытающихся их обмануть иностранцев.

Peter flickr Курильские острова

Но вернемся к публикации в португальском издании. В Observador считают, что «четыре небольших острова богаты полезными ископаемыми, воды вокруг полны рыбы. Кроме того, Курилы представляют интерес для России с точки зрения формирования обороны».

Сообщая, что каждый новый японский политик, оказавшись во главе государства, берет обязательство «разрешить конфликт», издание напоминает читателям, что нынешний премьер Абэ «обещал урегулировать спор, для чего активизировал политический процесс и вступил в переговоры, предлагая России выгоды в обмен на земли». Довольно точное определение — именно «выгоды в обмен на земли»! Не знаю, как кому, а мне такое выражение представляется весьма унизительным. Тем более что это правда — ведь именно к такой неприглядной сделке склонялись и Горбачев, и Ельцин. Правда, один не успел, а другой, похоже, вовремя одумался, опасаясь за последствия лично для себя, и не только политические.

Характеризуя сложившуюся на сегодня ситуацию, издание пишет: «Абэ и японские дипломаты пообещали, что жители островов сохранят имеющиеся права, и на них не появятся американские военные базы. Также японский премьер-министр пообещал привлечь инвестиции на Дальний Восток России. Однако переговоры не принесли плодов для Токио. Более того, Москва заняла более жесткую и принципиальную позицию, требуя японцев признать итоги Второй мировой и вовсе отказаться от своих территориальных притязаний».

Observador считает, что Токио будет сложно убедить Москву отдать острова: «Дело в том, что на кон поставлено слишком многое. Это понимает российский лидер Владимир Путин. Он не вернет территории, так как это может вызвать недовольство населения и создаст риск возникновения протестов. Передача Курил многими могла бы быть расценена как предательство, особенно на фоне возвращения Крыма. Более того, будет создан опасный прецедент по созданию новых территориальных споров с соседними странами».

Idayat Nasibov Игорь Моргулов

Что же, думаю, в редакции португальского издания правильно расставили акценты и пришли к верным выводам. А в Москве? Президент Путин вновь заявляет о готовности продолжать искать с японцами некий «взаимоприемлемый вариант» решения «проблемы мирного договора». Хотя каждому понятно, что без Курил японцам никакой мирный договор не нужен и не возможен. Ну, а его министр иностранных дел, «выполняя волю руководителей двух стран», вновь собирается в Токио, где его японские партнеры продолжат муссировать всем надоевший «территориальный вопрос». В плане подготовки этого визита на сегодня назначена встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России и Японии Игоря Моргулова и Такэо Мори, и опять «по вопросу заключения мирного договора».