Недавно в Пермском театре «У Моста» состоялась премьера постановки известного режиссера из Великобритании Овлякули Ходжакули. Спектакль получил название «Наводнение», по одноименному произведению Евгения Замятина.

teatr-umosta.ru Театр у моста

Режиссер, начинал творческий путь в одной из советских республик, а значит впитал в себя наследие русского психологического театра. Кроме того он работал на многих театральных площадках всего мира, а последние три года живет и работает в Лондоне.

Причудливый синтез неизбежно порождает новые формы: артисты Пермского театра «У Моста» должны были попробовать себя в чём-то новом, приложить свой опыт и знания к опыту и знаниям гостя из Лондона.

Если мостовцы, являясь продолжателями дела корифеев русского психологического театра, вживаются в роль, проживая ее, то сама постановка, выполненная в духе западного постдраматического театра, сделана так, что акцент ее смещается к внешним формам.

Эти два подхода имеют свое право на существование, каждый из них интересен сам по себе, но когда они соединяются, происходит нечто особенное.

Общим основанием для такой встречи стала обоюдная любовь режиссера из Лондона и художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова к классике. В Перми ее ставят с глубоким уважением к тексту и контексту, поэтому на сцене вы никогда не увидите того, чего там быть не должно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Федотов

Ходжакули, ставивший произведения классиков античной трагедии, а также таких мистических авторов, как Байрон и Шекспир, постановки последнего, кстати, имеются в богатом репертуаре пермяков, просто не мог рано или поздно не столкнуться с театром «У Моста».

Анализ

Для совместной работы была выбрана пьеса драматурга из Ростова-на-Дону Елены Баранчиковой, созданная по мотивам произведения Евгения Замятина «Наводнение».

Синопсис произведения примерно следующий: 40-летняя женщина страдает от неспособности иметь детей, учитывая контекст — сельская местность, достаточно патриархальное общество начала XX века — это, мягко говоря, печально. Семейная драма становится причиной охлаждения к ней супруга, который заводит любовницу — совсем еще юную девицу. В порыве ревности супруга убивает соперницу и избавляется от тела. А дальше происходит чудо — она беременеет, вот только чем ближе подходит срок рожать, тем больше ее мучает совесть. Внутренние переживания героини приводят ее к своеобразному покаянию, которое способствует обретению покоя.

Вадим Балакин Ганька и Софья

Обычно излагать содержание произведения считается чем-то нежелательным: не дай бог отпугнешь будущих зрителей, но здесь ситуация иная — важен сам процесс. На первый взгляд история может показаться незамысловатой, хотя и в ней есть место для очень серьезных философских рассуждений, например о праве человека, совершившего ужасное преступление, на раскаяние. Но всё-таки главное здесь — атмосфера: особые «шаманские» техники Овлякули Ходжакули по-новому раскрывают, казалось бы, бытовую трагедию. В действительности на сцене разыгрывается извечная история о борьбе темного и светлого начала в душе человека.

Темное начало — животное, природное, спрятанное где-то глубоко под толщей тысячелетней человеческой культуры. Не случайно его обнажение также маркируется стихийным бедствием — наводнением, которому в повествовании уделено, казалось бы, второстепенное значение.

«Все мы — жертвы стихии, которая внутри нас. Наводнение — символ хаоса и безумия, антагонизм природных начал, помрачение разума», — отмечают в театре «У Моста».

Вадим Балакин Ганька

Покаяние главной героини и готовность к искуплению своей вины говорит о победе светлого начала — начала гуманистического, которое в конечном счете подавит темную природную стихию, превратит хаос в порядок.

Таким образом, постановка театра «У Моста» и лондонского режиссера содержит в себе несколько смысловых пластов, что является одним из важнейших элементов успеха и долголетия спектакля. «Наводнение» пермский зритель сможет посмотреть еще не один раз: произведение войдет в репертуар театра.

Синтез

На сцене происходит своеобразная дуэль двух героинь: Софьи, женщины, страдающей бесплодием, в исполнении Виктории Проскуриной, и Ганьки, роль которой сыграла Светлана Коренкова. Актерская игра обеих героинь была исполнена в духе русского психологического театра: когда актрисы, вживаясь в роль своих персонажей, пытаются понять их и раскрыть зрителю. Наблюдать за противостоянием двух характеров безумно интересно, одно это уже способно собрать аншлаг в зрительном зале, но особенностью постановки был именно синтез методов двух театральных школ.

«В работе, безусловно, мне помогла методика Сергея Павловича Федотова, в театре «У Моста» невозможно держаться от роли на расстоянии: или ты вживаешься в неё всем существом, или зритель чувствует фальшь. Я искала наши общие точки, пересечения с Ганькой», — подчеркнула Светлана Коренкова.

Вадим Балакин Софья и Ганька

Кроме того, актриса использовала методы и необычные решения лондонского режиссера, что в итоге привело к интересному результату.

«На одной из репетиций у режиссёра Овлякули Ходжакули родилась такая идея, видение главной героини — «лысая Ганька», и мне предложили обстричь волосы. Честно, сначала я восприняла это как шутку, но, узнав, что нужно сделать это уже завтра, была в шоке. Для меня как для актрисы это некий эксперимент. Через этот образ создаётся уникальная атмосфера спектакля, особенность и неповторимость героини, ее отличительная сущность. Вместе с этим интересные, яркие, шаманские тренинги режиссера на протяжении всех репетиций способствовали погружению. В результате этого синтеза родился захватывающий спектакль», — резюмировала актриса.

Короче говоря, спектакль получился достаточно смелым, прежде всего, за счет методов Овлякули Ходжакули, и, безусловно, новым для Перми. Зрители, придя в театр, увидели одновременно совершенно мостовскую историю — мистику и драму, но также и нечто особенное, что могло родиться только в союзе двух похожих и непохожих режиссеров — Федотова и Ходжакули.