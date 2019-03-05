На Украину залетела очередная ласточка «церковной весны», инициированная Константинопольским патриархатом. Как сообщают информационные агентства, община греко-католического храма Сретения Господня во Львове в воскресенье, 3 марта, проголосовала за переход из Украинской греко-католической церкви в Православную церковь Украины. Один из прихожан при этом выложил видеоролик собрания, на котором присутствовал ныне служащий в ПЦУ архиепископ Дрогобычский и Самборский Иаков (Макарчук). Он представил общине отца Михаила, который провел в храме службу, и заявил собравшимся греко-католикам: «Вы хотите быть православными, и не вы первые».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская церковь

Приход храма Сретения Господня — очень непростой. В 1998 году государство передало церковь в пользование униатам, а спустя три года во время визита во Львов папы Иоанна Павла II была заключена договоренность о том, что в нем будут также проводить свои службы католики латинского обряда. Однако в 2016 году Львовская архиепархия Католической церкви попросила Ватикан содействовать передаче ей этого храма полностью. Ситуация обострилась осенью 2018 года, когда «латиняне» заявили, что их не пускают служить мессы. В итоге греко-католический митрополит Львовский Игорь Возьняк отозвал из храма своего единственного священника — отца Юстиниана Городечного, прихожанам предложил ходить в соседний храм, а после и вовсе ликвидировал приход. Как заявил католический митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий в интервью порталу CREDO, у него вызывает сожаление тот факт, что «курия Львовской архиепархии УГКЦ продолжает откладывать решение этого дела», и констатировал в отношении униатских соседей: «Как видим, следующий шаг, который сделала община храма Сретения Господня — это шантаж переходом в Православную церковь Украины». Мокшицкий добавил, что дело дошло до самых верхов Святого престола.

Anny Gordijewskiej Мечислав Мокшицкий

Конечно, решение одного прихода греко-католиков, оказавшихся в подвешенном состоянии, еще не является признаком того, что процесс принятия униатами православия пошел. Однако оно создало сразу несколько прецедентов, которые вносят новые переменные в сложную религиозную картину на Украине и провоцируют рост неопределенности и хаоса. Так, руководство ПЦУ поставили перед выбором, где любой поворот влечет за собой издержки и потери. 4 марта синод Православной церкви Украины обсудил этот вопрос. По словам архиепископа Евстратия (Зори), возглавляющий Православную церковь Украины митрополит Епифаний (Думенко) лично заявил о невозможности принять ликвидированный приход в лоно ПЦУ. «Наша Церковь находится во взаимодействии с УГКЦ и Римско-Католической церковью, — рассказал журналистам Евстратий. — Несмотря на выявленное желание членов общины, которое для нас стало неожиданностью, учитывая все сопутствующие обстоятельства, в ПЦУ эта община не может быть принята». Но если синод Православной церкви Украины отказывается принять приход греко-католической общины, которая свободно выразила свое желание, то как же они могут принимать общины УПЦ МП, обстоятельства волеизъявления которых во многих случаях просто скандальны? Помимо того, Зоря счел, что «присутствие владыки Иакова в этом храме было каким-то образом использовано для того, чтобы иметь определенный информационный повод», и «было неправильно истолковано прихожанами».

Но архиепископ Дрогобычский и Самборский не похож на человека, которого можно использовать втемную. Возможно, дело в другом. Православную церковь Украины собирали из непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, к которым присоединились два архиерея канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. УПЦ КП смогла перехватить практически все рычаги управления в ПЦУ, что очень не понравилось главе УАПЦ митрополиту Макарию (Малетичу). Когда в начале февраля сего года был сформирован синод Православной церкви Украины, владыка Макарий назвал происходящее нарушением «неких предварительных договоренностей», подчеркнув, что вместо трех мест в синоде представителям УАПЦ выделили два. А в конце февраля во Львове прошел круглый стол «Актуальные вопросы православия на Украине». Выступивший на нем митрополит Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк) заявил: «Наша цель — патриархат. И не думайте, что тот статус, который наша Церковь получила сейчас — это конечный и окончательный статус». С учетом того, что Димитрий представляет в ПЦУ фракцию УПЦ КП, его слова не просто камень в сторону Фанара, который не идет на предоставление Православной церкви Украины статуса патриархата, но и намек «коллегам» из УАПЦ на то, кто достоин патриаршего куколя.

The Presidential Administration of Ukraine Объединительный собор Украинской православной церкви

Неприятностями грозит эта история и УГКЦ. С учетом того, что дело львовского прихода находится на контроле Ватикана, уход общины в православие дискредитирует униатское руководство, которое не смогло урегулировать проблему и допустило ее выход в публичное пространство. А ведь УГКЦ сама мечтает о патриаршестве, стучит в двери Святого престола, прося повысить ее статус. Между тем желание прихода храма Сретения Господня уйти под крышу ПЦУ подтверждает тенденции, о которых писал львовский портал Zaxid.net. «Недавнее социологическое исследование об отношении жителей Львовщины к созданию Православной церкви Украины показало, что 50,8% респондентов желают объединения ПЦУ и Украинской греко-католической церкви, — отмечает издание. — Учитывая, что греко-католики в нашей области составляют явно не меньшинство, есть над чем задуматься. Ведь что сказал глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук? Он заявил, что единение — это не объединение, оно заключается в возможности сослужения, а о восстановлении каких-то структур или подчинении речь не идет. В то же время, сказал Святослав, мы «должны вместе изучить общее наследие киевского христианства», что УГКЦ «часто в истории попадала под западные влияния, в частности, Латинской церкви». Но «православным сейчас не нужен Рим или уния даже в кратчайшем варианте. Православная церковь готова теперь сама принять греко-католиков. «Назад, в лоно», так сказать. Об этом прихожане обычно не задумываются. Ведь впереди благородные цели — «единство» и «независимость». Ради этого многие «пасхальные христиане» готовы отказаться от структуры, теоретически подчиненной Ватикану».

И это неудивительно. Процесс создания Православной церкви Украины, запущенный Константинопольским патриархатом, резко активизировал этнофилетические настроения и даже перевел их в новое качество. Теперь для многих украинских христиан выбор той или иной Церкви — это обретение не просто «национальной идентичности», а уже «национально-патриотической». До сих пор, правда, считалось, что эта «болезнь» свойственна православным. Сейчас становится ясно, что украинские греко-католики ей тоже могут быть подвержены.