В течение последних шести месяцев в военном ведомстве США неоднократно указывали на то, что Пентагону придётся брать деньги из существующих программ по финансированию покупок военного оборудования для реализации новых программ в сфере модернизации военных возможностей армии США. Начальник штаба армии США генерал Марк Милли заявил, что в течение пяти лет Пентагон намерен высвободить до $30 млрд на военную модернизацию, однако для этого потребуется полностью отказаться от 93 программ, предусматривающих приобретение военного оборудования, и сократить объём финансирования ещё 93 программ. Военное руководство США приняло это трудное решение в 2018 году, пишет Томас Споер в статье для американского издания The Hill.

Vilingstore.net Пентагон

Как говорится, «лес рубят — щепки летят». Будет очень много щепок, и Конгресс должен поддержать такой подход. В течение последних почти двух десятилетий процесс модернизации американской армии шёл очень медленно. Из-за войн в Ираке и Афганистане военные тратили существенные средства на приобретение военного оборудования, необходимого для ведения боевых операций. Инвестиции шли на покупку бронемашин, беспилотников и многого другого. Пришлось в определённой степени отказаться от модернизации, необходимой для противодействия таким мировым державам, как Россия и КНР.

Американский танк M1A1 Abrams

Ситуация дополнительно осложнилась в 2012 году, когда был принят закон о контроле за бюджетом, предусматривающий лимиты для военного бюджета. В 2017 году военные предприняли усилия по расширению возможностей модернизации. Наиболее важно то, что Пентагон взял на себя обязательство провести модернизацию за счёт изъятия средств из уже существующих армейских программ. Вместо того, чтобы просить деньги у Конгресса, они решили прежде всего использовать внутренние возможности. В Пентагоне быстро осознали, что у него нет достаточных средств для модернизации устаревшего оборудования и разработку новых видов вооружений. Тогда военное руководство США решило выжать из существующих армейских программ $25 млрд и инвестировать их в будущее.

Пока что все, включая членов Конгресса, похоже, согласны с такой стратегией действий. Однако всегда проще сказать, чем сделать, поэтому Пентагону придётся приложить немало усилий. Американской армии придется отказаться от одних из самых крупных военных программ, чтобы получить необходимые $25 млрд. В 2019 финансовом году Пентагон направит большую часть средств, извлечённых из других программ, на модернизацию таких устаревших вертолётов, как «Апач», «Блэк Хок» и тяжёлый военно-транспортный вертолёт «Чинук». Также будут модернизированы такие устаревшие боевые платформы, как танк «Абрамс», боевая машина пехоты M2 «Брэдли» и самоходная артиллерийская установка M109. В бюджете министерства обороны США, который будет обнародован на следующей неделе, дальнейшее финансирование этих программ либо не будет предусмотрено, либо будет сокращено. Нет никаких сомнений в том, что многие другие важные программы будут либо ликвидированы, либо существенно сокращены.

Американский вертолет AH-64 Apache

Оборонные предприятия, конечно, не заинтересованы в сокращении финансирования тех или иных военных программ. Под ударом могут оказаться военные программы, затрагивающие интересы оборонных предприятий, а следовательно, и членов Конгресса. Заинтересованные стороны уже начали говорить о том, что в целом они согласны с необходимостью изменения ситуации в сфере модернизации армии, однако не стоит так необдуманно закрывать те или иные военные программы. Именно в этот момент Конгресс должен выступить против подобных заявлений и всецело поддержать жёсткие меры, предложенные оборонным ведомством. В ближайшей перспективе подобные меры могут оказаться очень болезненными, поскольку отказ от финансирования тех или иных военных программ всегда связан с ликвидацией рабочих мест и определёнными экономическими последствиями.

У оборонного ведомства Соединённых Штатов просто нет иного выбора, кроме как отказаться от постепенного улучшения существующих устаревших образцов военной техники, чтобы получить необходимые инвестиции, которые военные смогут направить на разработку образцов военной техники следующего поколения. Пентагон принял очень важное решение, поскольку сохранность жизней граждан США зависит о того, будет ли американская военная техника располагать решающим преимуществом на поле боя или нет. Сегодня военное превосходство Вашингтона оказалось в серьёзной опасности. Чтобы вернуть США военное превосходство, Конгресс должен всецело поддержать обоснованное решение Пентагона в сфере модернизации армии.