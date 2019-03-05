Президент США Дональд Трамп пообещал, что уровень экономического роста США в 2017 году достигнет 3%. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, целевой показатель в 3% был достигнут. Для того чтобы администрация США смогла поддержать экономический рост в будущем, она должна изменить свой подход в отношении трёх основных вопросов: торговли, налогов и миграции, пишет Карл Смит в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Самое сильное замедление экономического роста было вызвано изменениями, произошедшими в международной торговле в 2018 году. Это привело к тому, что ВВП США недополучил $55 млрд. Что бы там ни говорил Трамп, выиграть в торговой войне очень сложно.

Некоторые торговые действия США породили противодействие. Например, Китай ввёл пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из США. Эти пошлины оказали разрушительное воздействие на американских фермеров. Ряд компаний, включая Whirlpool, сначала приветствовали пошлины Трампа в отношении импортной техники. Однако затем глава Белого дома увеличил пошлины на импортную сталь, поэтому расходы Whirlpool превысили преимущества, полученные от первоначальных пошлин на импортную технику.

Customs.gov.cn Китайские таможенники осматривают груз

Однако есть ещё ряд негативных побочных эффектов, вызванных торговой войной. Во-первых, похоже, что в КНР и ЕС увеличилась экономическая нестабильность. Третья по величине экономика ЕС уже столкнулась с рецессией. По мере роста количества европейских стран, столкнувшихся с рецессией, и замедления экономики Китая, потребители из ЕС и КНР станут делать меньше покупок, что отразится и на товарах, произведённых в США.

На фоне глобальной рецессии инвесторы начинают всё более неохотно запускать новые проекты. Это обстоятельство приводит к росту неопределённости — ещё одному побочному эффекту торговой войны. Нельзя предсказать заранее, как долго продлится торговая война и какая продукция окажется под ударом. В этих условиях потенциальные инвесторы всё больше начинают занимать выжидательную позицию.

Сочетание этих двух побочных факторов сдерживало рост инвестиций в течение 2018 года. Это очень печально, поскольку основной целью налоговой реформы 2017 года было как раз привлечение в бизнес новых инвестиций. Несмотря на заметный рост инвестиций в нематериальные активы, такие как интеллектуальная собственность, инвестиции в физические крупные проекты заметно снизились ближе к концу года. В идеале быстрое завершение торговой войны могло бы способствовать росту инвестиций. Однако если торговое противостояние продолжится, то американской администрации следовало бы задуматься о пересмотре налоговой реформы 2017 года.

Налоговая реформа оказала временный и ограниченный позитивный эффект, практически никак не сказавшись на росте инвестиций в физические активы. Демократы и республиканцы должны сплотить свои усилия, чтобы налоговая реформа оказала широкое и устойчивое воздействие на экономику. Всего один законодательный акт конгресса мог бы существенно подтолкнуть рост производительности американских отраслей.

Whitehouse.gov Конгресс США

Несмотря на то, что конгресс работает над тем, чтобы повысить производительность промышленности США, ему следует признать, что США остро нуждаются в высококвалифицированных мигрантах, особенно в области новых технологий и здравоохранения. Из-за нехватки высококвалифицированных кадров имеющимся работникам приходится платить высокие заработные платы, что в свою очередь является одной из основных причин высокой стоимости медицинского обслуживания. Эти высокие затраты также тормозят остальные сектора экономики, поскольку налогоплательщикам и работодателям приходится платить огромные деньги за медицинское обслуживание. США также являются лидером в области медицинских технологий. Если бы в этом секторе было больше квалифицированных работников, это привело бы к снижению цен и развитию инноваций.

Готов ли Трамп изменить свою миграционную политику? Это ещё предстоит выяснить. Однако стоит помнить о том, что Трамп сказал о возможном увеличении легальной миграции во время своего ежегодного послания конгрессу. Демократы должны с энтузиазмом принять это предложение.

Однако следует признать, что подобный план поддержки будущего экономического роста США, предусматривающий прекращение торговой войны, расширение налоговой реформы и увеличение легальной миграции, скорее, всего не будет принят администрацией Трампа.