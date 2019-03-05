Напряжённость в отношениях между Индией и Пакистаном достигла своего пика за последние несколько десятилетий. Многие опасаются, что обе страны, обладающие ядерным арсеналом, стоят на грани новой войны в Кашмире. Однако стоит отметить, что динамика нынешнего конфликта существенно отличается от всех предыдущих, пишет Шахид Джавед Берки в статье для издания Project Syndicate.

Солдаты устанавливают индийский флаг

Территориальный спор между Индией и Пакистаном начался в 1947 году, после того как Пакистан поддержал мятеж в княжестве Джамму и Кашмир. Правитель княжества Ранбир Сингх решил уступить территорию Джамму и Кашмира индийскому правительству в обмен на военную помощь. Однако поскольку большинство населения княжества составляли мусульмане, Пакистан решил в качестве поддержки направить войска к границе княжества, в котором расположились многочисленные войска Индии. Противостояние зашло в тупик. В 1949 году в ООН смогли добиться прекращения огня в Джамму и Кашмире. Было заключено соглашение, в рамках которого Джамму и Кашмир разделили между Индией и Пакистаном.

Индийские солдаты во время войны 1947–1948 года

Борьба за Кашмир возобновилась в 1965 году, когда Пакистан направил войска в контролируемый Индией район, чтобы вызвать восстание среди местных жителей против индийских «оккупантов», однако пакистанские войска натолкнулись на крупное наступление со стороны Индии. Конфликт длился 17 дней, после чего все вернулось на круги своя.

Конфликт между двумя странами возобновился в 1971 году, однако на этот раз не в Кашмире. В 1971 году тогдашний Западный Пакистан выступил против бенгальского населения Восточного Пакистана, началась гражданская война. Индия поддержала группировки, выступившие против Западного Пакистана, который в итоге был вынужден отступить, а Восточный Пакистан превратился в независимое государство Бангладеш.

Затем, в 1999 году, произошла ещё одна индо-пакистанская стычка в Кашмире, после того как Пакистан направил войска в контролируемый Индией округ Каргил. Индия ответила силой: самолёты Индии нанесли ряд ударов. Конфликт удалось остановить, после того как тогдашний американский президент Билл Клинтон убедил бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа вывести войска из подконтрольного Индии района.

Предыдущие индо-пакистанские конфликты были спровоцированы действиями Пакистана, однако нынешний конфликт запустила Индия. Безусловно, удар Индии был спровоцирован террористическим нападением, в результате которого погибли более 40 индийских военных. На следующий день террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующаяся на территории Пакистана, взяла на себя ответственность за нападение. Однако индийское правительство пригрозило возмездием не террористической группировке, а Пакистану. Многие эксперты отмечают, что Индии нужно было справедливо оценить ситуацию.

Вооруженный террорист

Да, группировка, совершившая нападение, технически расположена на территории Пакистана, однако она смогла заручиться широкой поддержкой среди молодёжи Кашмира, включая боевика, совершившего атаку. Причина проста. Стремясь установить полный контроль над ситуацией в Кашмире, индийское правительство превратило этот штат в один из самых военизированных районов мира, направив туда 250 тыс. военных. Этот военный контингент нередко прибегает к чрезмерной силе по отношению к жителям Кашмира, поэтому многие молодые люди решили взять в руки оружие и вступить в экстремистские организации.

Однако для премьер-министра Индии Нарендры Моди игнорирование данной реальности и обвинения в адрес Пакистана являются политически целесообразными. Он и его «Бхаратия джаната парти» готовы вести жёсткую избирательную кампанию. В 2018 году «Бхаратия джаната парти» проиграла выборы в нескольких штатах. Сейчас Моди стремится исправить ситуацию, подыгрывая демонстрантам, вышедшим на улицы с лозунгами, направленными против Пакистана.

Возмездие со стороны Индии быстро переросло из экономических мер, включая 200-процентные пошлины на импорт из Пакистана, в авиаудар по территории, расположенной рядом с пакистанским городом Балакот, где, как утверждают представители Индии, находился учебный лагерь террористической группировки, совершившей нападение на индийских военных. На следующий день ВВС Пакистана сбили самолёт Индии и задержали пилота (который впоследствии был освобожден).

Су-30МК ВВС Индии

Тем временем премьер-министр Пакистана Имран Хан продолжает отрицать причастность Исламабада к террористическому нападению. В сочетании с решением об освобождении индийского пилота подобная позиция правительства Пакистана может иметь важное значение для ослабления напряжённости. На самом деле Хан представляет собой совершенно иной тип пакистанского лидера в сравнении с теми, кто ранее разжигал конфликт в Кашмире. За партию Хана проголосовало около 60% пакистанской молодёжи, которая более обеспокоена проблемами в сфере образования, здравоохранения и занятости, чем возвращением контроля над Кашмиром.

Ситуация в Кашмире может вызвать чувство дежавю, но факт заключается в том, что привычная динамика конфликта изменилась кардинально: теперь Пакистан выступает в качестве стороны, борющейся за сохранение мира. Индии следует снизить напряжённость в Кашмире. Возможно, что следующее индийское правительство могло бы воспользоваться произошедшими в Пакистане изменениями, чтобы достигнуть долгосрочного мира в Кашмире.