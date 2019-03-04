В конце прошлой недели стало известно, что правительства Лаоса и Вьетнама приняли совместное решение изыскать финансирование для строительства железной дороги, соединяющей Вьентьян с морским портом Вунг Анг в центральной провинции Вьетнама Ха Тинь. Обе стороны подписали соответствующее соглашение во Вьентьяне по итогам двухдневного визита в Лаос Нгуен Фу Тронга, генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама, состоявшегося 24−25 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Планируется, что 555-километровая железная дорога протянется на 452 километра в Лаосе и 103 километра во Вьетнаме. Во Вьетнаме трасса пройдет от морского порта Вунг-Анг в провинции Ха-Тинь через провинцию Куанг Бинь до границы с Лаосом в центральной провинции Хаммуан. Границу между Лаосом и Вьетнамом железная дорога будет пересекать в районе пограничного перехода Напао-Чалор в провинциях Хаммуан и Куанг Бинь, а затем железнодорожное полотно продолжится во Вьентьян через провинцию Борихамхей. Технико-экономическое обоснование железной дороги формировало Корейское агентство международного сотрудничества.

Clay Gilliland Железнодорожная станция. Лаос

Ранее сообщалось, что строительство железной дороги может стоить не менее $5 млрд, включая более $1,5 млрд на строительство участка во Вьетнаме. Железная дорога и запланированная скоростная автомагистраль, которая свяжет Вьентьян с вьетнамской столицей Ханой, являются частью стратегической программы логистического сотрудничества между Лаосом и Вьетнамом, простирающейся до 2030 года.

Источник в Лаосско-Вьетнамском комитете сотрудничества сообщил местным аналитическим изданиям, что вьетнамская сторона находится в процессе передачи до 60 процентов акций проекта морского порта Вунг-Анг лаосской стороне. Вьетнам согласился с тем, что Лаос должен владеть контрольным пакетом акций порта в соответствии с просьбой Лаоса. А вот это стало настоящей сенсацией: впервые в своей истории Лаос обретает собственность не только в наземной транспортной инфраструктуре, но и в океанском порте, пусть и расположенном не на лаосской земле.

Сегодня Лаосская Народно-Демократическая Республика является одной из самых быстрорастущих экономик в Юго-Восточной Азии: экономический рост в среднем составил 7,8% за последнее десятилетие. Несмотря на медленное восстановление мировой экономики, темпы роста в стране составили 6,9 процента в 2017 году, и ожидается, что этот показатель превысит 7 процентов в 2018 году. Рост экономики подстегивался за счет расширения производства электроэнергии, промышленного (прежде всего, сборочного) производства и роста сельского хозяйства. И все это происходит несмотря на некоторое падение туристического потока, который много лет был драйвером национального продукта.

За последние десять лет внешняя торговля в Лаосе ежегодно увеличивалась в среднем на рекордные в мировом масштабе 20 процентов. Но Лаос вынужденно ведет большую часть этой торговли только со своими непосредственными соседями: Таиландом, Китаем и Вьетнамом. Три эти страны формируют 85% внешнеторгового баланса Лаоса. Это связано прежде всего с тем, что Лаос является единственной страной в мире с такими темпами роста ВВП и внешней торговли, не имеющей выхода к морю.

Olgaozik Лаос

По данным Японской организации внешней торговли, Лаос имеет самые высокие затраты на логистику в регионе. Стоимость перевозки 40-футового контейнера из Вьентьяна в Иокогаму составляет $2500 по сравнению с $1100 из Пномпеня или $1000 из Ханоя. Таким образом, улучшение транспортного сообщения имеет решающее значение для развития Лаоса — сегодня это главный сдерживающий фактор бурного роста лаосской промышленности и индустриализации агросектора.

В настоящее время автомобильный транспорт является доминирующим видом транспорта, составляя 70% от общего объема грузовых перевозок в стране.

Лаос сегодня активно движется к тому, чтобы трансформировать положение страны из «не имеющей выхода к морю» в «связывающую земли». Ключевым в этой стратегии выступает опережающее строительство магистральных железных дорог по всем направлениям.

Строительство лаосско-китайской железной дороги началось в декабре 2016 года. Ожидается, что стоимость этого мегапроекта достигнет $5 миллиардов; 70 процентов будет финансироваться Китаем, а остальная часть будет финансироваться Лаосом. Предполагается, что эта железнодорожная магистраль протяженностью 427 километров (около 265 миль) будет завершена к 2021 году и станет частью общерегионального маршрута сообщения Куньмин-Сингапур, который существует пока только на бумаге — по состоянию на ноябрь 2017 года было построено 11 процентов, так что «лаосский» фрагмент строится с заметным опережением. Две китайские компании уже выиграли право на 99-летнюю концессию на строительство особой экономической зоны в провинции Луанг Намта, где железнодорожное полотно пересекает границу. Проектная дата завершения строительства и СЭЗ, и железной дороги — начало 2021 года.

Эти проекты международных магистральных железных дорог — китайский и вьетнамский, о котором рассказывалось в начале — дополняют усилия по формированию автомобильно-мостовых транспортных коридоров, которые Лаос уже предпринял с Таиландом, Мьянмой и теми же Китаем и Вьетнамом.

Первый лаосско-тайский Мост дружбы, который частично финансировался правительством Австралии, начал свою работу еще в 1994 году. Сегодня уже четыре международных моста через Меконг соединяют столицу Лаоса и другие экономические центры страны с Таиландом. Эти мосты дружбы в настоящее время распространяются на большее число стран, чем Таиланд: в мае 2015 года Лаос открыл первый Мост дружбы с Мьянмой.

Axel Drainville Мост дружбы. Лаос

Подписанная два года назад Совместная генеральная схема зоны экономического сотрудничества Мохан-Ботен является первой трансграничной зоной экономического сотрудничества, которую Китай разворачивает в Лаосе. Ботен, отдаленная деревня на границе Китая и Лаоса, расположен в стратегическом месте для Китая, стремящегося расширить свое влияние в Юго-Восточной Азии в рамках мегапроекта «Один пояс, одна дорога», поскольку он соединяет две важные транспортные линии от Китая до материковой части Юго-Восточной Азии. Одним из них является скоростная автомагистраль Куньмин-Бангкок, которая начинается в Куньмине, столице китайской провинции Юньнань, проходит через Ботен, затем через мост тайско-лаосской дружбы и, наконец, прибывает в Бангкок.

На той же встрече в феврале Лаос и Вьетнам договорились уделить первоочередное внимание строительству автомагистрали протяженностью 707 км, соединяющей столицу Лаоса Вьентьян с вьетнамской столицей Ханой. Строительство дороги с шестью полосами Ханой-Вьентьян оценивается в $4,5 миллиарда. Маршрут шоссе еще предстоит определить. Рассматриваются три возможных маршрута через лаосские провинции Хуафхан, Сиенг Хуан и Болихамсай. Проект является частью двустороннего соглашения, подписанного еще в 2015 году и рассчитанного до 2025 года.

В результате этих впечатляющих усилий не имеющий выходов к морю Лаос вошел в десятку стран мира в недавнем глобальном рейтинге эффективности логистики корпорации «Ллойд».

Отдельно экономические аналитики отмечают сбалансированность транспортно-логистической стратегии Лаоса, не ставшего делать простую ставку на Пекин как на монопольного партнера, а выстроившего сложную, но куда более политически надежную схему страны, «связывающей земли» соседей через свои дороги — мосты, автомобильные и железные.