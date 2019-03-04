До выборов нового президента Украины осталось менее месяца. Киевские политологи любят подчеркивать в эти дни, что никто не знает, кто будет следующим президентом. В этом они видят признак демократии в своей стране.

Иван Шилов ИА REGNUM

В их словах есть доля правды. На сегодняшний день итоги выборов на Украине не могут предсказать точно ни в Кремле, ни в Белом доме. И никто ведь не мог предположить еще несколько месяцев назад, что лидировать в этой гонке будет не политик-тяжеловес, а актер-комик.

Украина действительно показывает, что выборы — это напряженное соревнование между несколькими ведущими кандидатами. Однако совсем иначе обстоит там дело со свободой слова. Свобода слова и свобода получения информации — неотъемлемая часть демократических выборов. Международные организации обеспокоены, что подавление свободы слова на Украине может негативно сказаться на всем политическом процессе там.

Ведущая правозащитная организация «Амнести интернейшенал» отметила в своем отчете о положении дел на Украине 8 февраля, что минувший год в целом был ознаменован ростом «нападений на индивидуумов и на группы людей» и что часто это делалось от имени патриотизма и традиционных ценностей. Более того, в отчете «Амнести» подчеркиваются притеснения тех, кто выступает как бы с «пророссийских позиций». Добавим от себя, что не раз бывало на Украине за последние годы, что антикоррупционные расследования журналистов вызывали обвинения в «пророссийской позиции».

Anastasiya Fedorenko Ринат Ахметов

В эти дни крупный скандал разгорелся на Украине в связи с публикацией Радио «Свободная Европа» отчета о слежке за ее собственным корреспондентом Михайло Ткачем. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» опубликовала подробный отчет об инцидентах, к которым причастны власти Украины и олигарх Ринат Ахметов. Согласно «Радио Свободная Европа» и правозащитникам, на Украине власть сотрудничает с олигархами. И в том числе в неблаговидных делах. Назойливая слежка за Ткачем граничила с угрожающим поведением. Несколько таких случаев зафиксировано в приведенном отчете.

Важно заметить, что в последнее время не только европейские, но и американские СМИ и институты стратегических исследований высказываются критически о нынешнем украинском режиме. Это касается не только свободы слова, но и неугасающих усилий по героизации нацизма. Известный американский журнал The Nation вышел в свет с подробным репортажем о происходящем там под названием «Неонацисты и крайне правые маршируют на Украине».

Очень суровую оценку украинской действительности находим в недавней публикации влиятельного «Атлантического совета» под названием «Никакое доброе дело не останется безнаказанным на Украине». Там рассказывается о том, как министры правительства, Арсен Аваков и прочие, покрывают коррупцию. Также дается критическая оценка деятельности Верховного суда и его последних решений, покрывающих коррупцию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогноз

Ведущий киевский адвокат-правозащитник Андрей Доманский сказал недавно, что скоро нынешней власти на Украине понадобятся адвокаты. Покамест же он печется о судьбе преследуемых журналистов на Украине. Он вызывал не раз жесткую критику в России за предоставление своих профессиональных услуг некоторым одиозным украинским националистам. Тем не менее его авторитет как независимого правозащитника существенно укрепился за последнее время.

Недавно Андрей Доманский посетил Брюссель и Вашингтон. Он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе о растущем давлении на независимых журналистов, критикующих коррупцию нынешней власти. А в Вашингтоне он встретился с ведущими сенаторами и конгрессменами, с которыми обсудил, среди прочего, содержание под стражей известного украинского журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в предательстве. Как известно, последнее время он возглавлял офис украинского представительства «Спутника». Пять лет назад он допустил несколько пророссийских статей в публицистическом разделе, где представлены различные мнения, которые могут расходиться с мнением редакции, как там было ясно написано. И вот этого человека держат за это за решеткой. Знаменательно, что эта история потрясла даже самых проукраинских сенаторов и конгрессменов.

Похоже, близится время, когда украинское беззаконие не будет получать одобрения в Вашингтоне и в Брюсселе.