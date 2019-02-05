1. Федеральная политика в отношении регионов

Российские регионы. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Послание Владимира Путина Федеральному собранию остается ключевым внутриполитическим событием месяца, способным повлиять на политическую повестку и внутриэлитные отношения в регионах.

Во-первых, приоритеты в социальной сфере, заданные президентом, могут серьезно повлиять на повестку региональных избирательных кампаний 2019 года. С одной стороны, такая диспозиция может дополнительно усилить лоббистские возможности идущих на выбор глав регионов, добивающихся получения дополнительного федерального финансирования на социальные проекты. С другой — приоритеты, обозначенные Кремлем, потребуют от региональных властей максимально оперативной реакции на сюжеты с негативным резонансом в социальной сфере. Это может повлиять в том числе на кадровую политику глав регионов и способствовать появлению дополнительных критериев отбора для высокопоставленных чиновников в социальной сфере. Дополнительное значение будут приобретать навыки по взаимодействию с медиасредой и выстраиванию эффективной коммуникации с гражданами.

Во-вторых, заявление президента о необходимости пересмотра критериев уголовного преследования предпринимателей (эту тему Владимир Путин поднимал и на расширенном заседании коллегии МВД в конце февраля) может быть с оптимизмом воспринято представителями региональных элит, в том числе находящихся в сложных отношениях с губернаторами своих субъектов РФ.

Kremlin.ru Послание Президента России

В-третьих, многие темы, поднятые президентом в рамках послания, предполагают серьезное антикоррупционное сопровождение и становятся поводами для проверок региональных и муниципальных администраций. Ревизия ситуации с особо охраняемыми природными территориями является лишь одной из таких тем. Поэтому новые задачи, поставленные Владимиром Путиным, в том числе перед региональными чиновниками, могут стать фактором кадрового обновления на местах.

В-четвертых, президент вновь акцентировал внимание на развитии сельских территорий (о подготовке соответствующей госпрограммы он упомянул и в послании). На этом фоне возрастает влияние Министерства сельского хозяйства, взаимодействие с которым может стать дополнительной выигрышной темой для губернаторов, идущих на выборы. Президент ранее связывал с развитием этих территорий не только решение локальных социальных и инфраструктурных проблем, но и крупные инфраструктурные проекты. Так, о развитии портовой инфраструктуры для увеличения объёмов экспорта сельхозпродукции в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах говорил 27 февраля 2019 года в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер Антон Силуанов.

В-пятых, ставя вопрос о необходимости эффективного контроля за реализацией инициатив президента, в том числе нацпроектов, «Единая Россия» обращается к теме, способной усилить ее влияние на региональную политику. Так, первый заместитель секретаря Генсовета партии Ольга Баталина анонсировала формирование группы контроля за реализацией нацпроектов. Это, вероятно, лишь часть комплекса мер, который «Единая Россия» может предложить в рамках создания системы независимого контроля и аудита за исполнением задач, поставленных Владимиром Путиным.

Council.gov.ru Ольга Баталина

Важным для региональной политики фактором стало и утверждение Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. Стоит отметить особую роль, отводимую в рамках стратегии геостратегическим территориям — прежде всего арктическим и дальневосточным. Ряд проектов, затрагивающих такие территории, обсуждались и на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Стоит в очередной раз подчеркнуть, что такое внимание означает и особый уровень ответственности чиновников соответствующих субъектов РФ, и внимание к их деятельности со стороны федеральных проверяющих органов.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Одной из наиболее значимых тем в региональной политической повестке традиционно остаются взаимоотношения губернаторов с руководством административных центров и наиболее экономически значимых городов соответствующих субъектов РФ.

Наименее рискованной тактикой для глав регионов остается укрепление влияния на руководство таких городов уже после подтверждения собственных полномочий на выборах. Примером такого подхода можно считать подписание губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым закона об отмене прямых выборов мэров Кемерово и Новокузнецка.

Примером более рискованного подхода являются взаимоотношения между командой врио главы Липецкой области Игоря Артамонова и мэром областного центра Сергеем Ивановым. Хотя Иванов публично назвал себя «членом команды Артамонова», жесткая критика со стороны врио губернатора в адрес управляющих компаний города способствовала активизации слухов о росте противоречий между городскими и областными властями. Жесткая и достаточно агрессивная тактика команды врио губернатора может как создать дополнительные сложности для Игоря Артамонова по мере приближения официального старта предвыборной гонки, так и стать элементом торга между руководством региона и «старыми» элитами. Эффективность такой тактики для врио губернатора будет связана с тем, насколько результативной будет работа его команды с общественным мнением региона.

Admlip.ru Игорь Артамонов

Показательно заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о намерении взять под личный контроль ситуацию с долгостроями в столице региона. Поскольку в сентябре 2019 года предстоят выборы в гордуму краевого центра и Законодательную думу региона, вполне объяснимо стремление губернатора усилить влияние на городскую общественно-политическую повестку, а также вновь обратиться к проблемам застройки, с которой обычно связаны интересы влиятельных представителей региональных элит. Кстати, критика Сергея Фургала в адрес мэра Хабаровска Сергея Кравчука в октябре 2018 года также касалась вопрос застройки.

Среди затяжных резонансных конфликтов регионального руководства и муниципальных игроков в регионах можно отметить противостояние между гордумой Димитровграда, где доминируют депутаты от КПРФ, и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Насколько можно судить, представители регионального отделения Компартии настроены на привлечение наибольшего публичного внимания к данному конфликту — отсюда явно рассчитанные на максимальный медийный резонанс решения думы Димитровграда о лишении губернатора звания почетного гражданина города и вопрос о недоверии главе региона, поставленный представителями этой партии на заседании Заксобрания области. Хотя такая тактика областного отделения КПРФ на данном этапе способствует лишь фоновому вниманию к данному противостоянию со стороны федеральных СМИ, в ближайшей перспективе наиболее вероятно сохранение напряженности между Сергеем Морозовым и представителями Компартии. Тем не менее пока влияние конфликта на позиции ульяновского губернатора остается ограниченным. Поскольку ключевые для региона предвыборные кампании завершились в 2018 году, Центр вполне может дать время действующему главе региона для разрешения ситуации.

Ulgov.ru Сергей Морозов

Проведение президиума Госсовета по теме формирования комфортной городской среды снова акцентирует внимание федерального центра на проблематике муниципального уровня. Такое внимание в дальнейшем будет серьезно влиять и на взаимоотношения региональных и местных властей. Эта тема может служить как фактором уязвимости для муниципальных властей, создающим поводы для вмешательства губернатора в их работу, так и, напротив, способствовать формированию дополнительных каналов прямой коммуникации между главами муниципальных образований и федеральными властями.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Значимыми факторами, влиявшими на позиции глав регионов в феврале 2019 года, остаются договоренности о реализации крупных инфраструктурных проектов (в том числе в сфере развития портового хозяйства), планы, касающиеся территорий опережающего развития, федеральная поддержка формирования туристических кластеров, а также запрос на выстраивание губернаторами и их командами эффективно работающих каналов коммуникации между властью и обществом.

После встречи с Владимиром Путиным получает дополнительные политические очки губернатор Московской области Андрей Воробьев (перемещается с 8-го на 7-е место). Вследствие проведения в Тульской области совещания по вопросам развития экспортного потенциала АПК с участием главы Минсельхоза усиливается влияние главы региона Алексея Дюмина (с 7-го на 4-е место). Значительно укрепляются позиции врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко (с 54-го на 38-е место, переходит в группу с сильным влиянием).

Kremlin.ru Андрей Воробьёв

После решения правительства предоставить городу Глазов в Удмуртии статус территории опережающего развития укрепляются позиции главы республики Александра Бречалова (с 21-го на 20-е место, переходит в группу с очень сильным влиянием). Также фактором роста позиций для врио главы Забайкальского края Александра Осипова (с 82-го на 78-е место) становится инициатива этого чиновника о создании в регионе ТОР на шести площадках. После заключения Ленинградской областью стратегического соглашения о создании «Приморского универсально-перегрузочного комплекса», который, по предварительным оценкам, может принести региону до 90 млрд рублей инвестиций, усиливается влияние губернатора Александра Дрозденко (с 24-го на 21-е место). Дополнительные политические очки получает глава Калмыкии Алексей Орлов (с 73-го на 70-е место), заявивший, что найден инвестор для строительства в Лагани незамерзающего морского порта. Укрепляются позиции главы Чукотки Романа Копина (с 63-го на 59-е место) — после того, как делегация возглавляемого им региона представила на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект освоения Западно-Озерного и Верхне-Телекайского нефтегазовых месторождений.

Kremlin.ru Роман Копин

Дополнительные политические очки получает глава Чувашии Михаил Игнатьев (с 27-го на 25-е место) — после появления постановления правительства о выделении региону 1,8 млрд рублей с 2019 по 2021 год на реконструкцию Московской набережной и Чебоксарского залива, вошедших в туристический кластер «Чувашия — сердце Волги». Укрепляются позиции губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (с 37-го на 30-е место) — на фоне решения выделить региону в 2019—2021 годах 3,67 млрд рублей в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Усиливается влияние главы Ханты-Мансийского округа Натальи Комаровой — после подтверждения информации о том, что округ получит около 14 млрд рублей в рамках программы «Сотрудничество». Укрепляются позиции губернатора Ростовской области Василия Голубева (с 42-го на 35-е место) — после сообщений о выделении региону около 4,7 млрд рублей федеральных средств в 2019—2024 годах в рамках проекта «Чистая вода» на строительство и ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Усиливаются позиции главы Воронежской области Александра Гусева (с 25-го на 22-е место) — после его заявления о том, что до 2024 года регион получит и направит на реализацию нацпроектов около 80 млрд рублей. Усиливается влияние главы Вологодской области Олега Кувшинникова (с 39-го на 36-е место) — на фоне распоряжения о выделении региону в течение трех лет федерального софинансирования общим объемом около 1,8 млрд рублей на строительство технопарка «Кванториум» и семи детских садов. Позитивный резонанс имело и заявление Олега Кувшинникова о намерении вновь баллотироваться на пост губернатора, сделанное им в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. На фоне избрания главой Челябинска Владимира Елистратова укрепляются позиции губернатора региона Бориса Дубровского (с 34-го на 32-е место).

Kremlin.ru Борис Дубровский

После того как Заксобрание Севастополя отказалось утвердить в должности вице-губернатора Ивана Кусова, возобновляется нисходящий тренд для губернатора города Дмитрия Овсянникова (с 32-го на 41-е место). Также теряют позиции глава Республики Коми Сергей Гапликов (с 41-го на 53-е место, переходит в группу со средним влиянием) и глава Марий Эл Александр Евстифеев (с 53-го на 60-е место).

Из-за недовольства жителей города Шахунья, а также Кулебакского и Арзамасского районов Нижегородской области значительным ростом платы за отопление теряет политические очки губернатор региона Глеб Никитин (с 8-го на 6-е место). На фоне ставших широко известными жалоб руководителей расположенных в Калининградской области музеев на существенный рост платы за вывоз твердых бытовых отходов теряет позиции глава региона Антон Алиханов (с 14-го на 16-е место). После нескольких случаев гибели людей в результате падения снега, а также 42 зафиксированных сотрудниками МЧС с начала 2019 года случаев обрушения в регионе социально значимых объектов из-за снега, накопившегося на крышах, ослабевают позиции губернатора Саратовской области Валерия Радаева (с 29-го на 33-е место). После решения правительства Якутии отменить компенсации за детские сады для всех семей, кроме малоимущих, а также в контексте вызвавшего негативный резонанс заявления министра образования региона Владимира Егорова в связи с претензиями граждан по этому поводу теряет влияние глава республики Айсен Николаев (с 31-го на 37-е место). На фоне задержания заместителя главы Рязани Сергея Пашкевича теряет позиции глава региона Николай Любимов (с 33-го на 39-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В феврале 2019 года в нем приняло участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест ( ИА REGNUM ), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).