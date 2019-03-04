В контексте утопических идей политкорректности и общечеловеческих ценностей, составляющих важную часть идеологии Европейского союза, значительную роль играет память о подписанном в 1648 г. Вестфальском мире (Westfälischer Friede), положившем конец религиозным войнам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Договор не только завершил Тридцатилетнюю войну 1618−1648 гг., но и, согласно устоявшимся в историографии представлениям, заложил основы последующей системы международных отношений, которые предполагали взаимное признание государствами суверенитета друг друга, равноправие государств между собой и принцип нерушимости границ.

Историк Бенно Тешке (Университет Сассекса, Великобритания) ставит под сомнение общепринятую оценку договора. Ученый рассматривает его в контексте эволюции международных отношений в истории Европы, обусловленных феодальной раздробленностью, теорией абсолютизма и т. д., а также таких факторов, как, например, «долгий XVI век» (Фернан Бродель), окончившийся за тридцать лет до событий Вестфаля.

Критикуя традиционное восприятие договора, историк обращает внимание на «предельно династический характер Вестфальского порядка» («семейный бизнес династий»), что закономерно «отделяет его от нововременных аналогов». Это было обусловлено тем, что базовые положения соглашений 1648 г. не соответствовали последующим формам суверенитета, свойственного политической культуре Нового времени.

Особенно, по мнению Тешке, это проявилось в области экономики. Ведь договор строился в период докапиталистических отношений. Последние предполагали извлечение прибыли в первую очередь внутри страны и последующее ее накопление. С развитием буржуазии, ориентируемой на экспансию вовне государства, Вестфальский мир неизбежно вступал в противоречия с новой реальностью.

Признавая обоснованность многих критических замечаний британского ученого (хотя и существенно ограниченную выбранной им марксистской методологией), следует тем не менее отметить, что внутриевропейские религиозные войны после 1648 г. действительно прекратились.

Правда, современная политика Европы с ее агрессивной диктатурой меньшинств (в корне нарушающей декларируемые демократические ценности), разрушает и основные положения религиозного мира 1648 года. Поэтому, думается, в скором времени придется признать, что Бенно Тешке с его «демистификацией Вестфаля» был всё-таки прав.

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