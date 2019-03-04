Так уж распорядилась история, что юго-восток Западной Европы — это царство католицизма: от Испании и Италии, где католиков более 90%, до Польши, где их почти девяносто процентов (87,6). Центр и север Старого Света плотно заняло дитя Реформации, протестантизм. Но и восточному православию там нашелся уголок. Я имею ввиду не автокефальные Церкви на востоке Европы — в Румынии, Болгарии или Греции, а православные приходы восточного обряда, находящиеся под юрисдикцией этих автокефальных Церквей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Томос

Экуменистическому (Константинопольскому) патриархату в Западной Европе сейчас принадлежит девять митрополий, объединяющих как минимум 351 приход. Это Австрийская, Бельгийская, Германская, Испано-Португальская, Итальяно-Мальтийская, Фиатирская (Великобритания), Галльская (Франция), Швейцарская и Шведско-Скандинавская митрополии.

Но это не всё. Под юрисдикцией Константинополя (точнее, Фанара) находилась «Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе» (АРПЦЗЕ), начало которой было положено в 1921 году бежавшими от революции русскими мигрантами. В завершенном виде она была создана 26 февраля 1924 г.

Центром Архиепископии является, безусловно, Франция, и ее еще иногда называют просто «Rue Daru», «Рю Дарю», «улица Дарю», по названию улицы в Париже, где расположен кафедральный собор Александра Невского. Но приходы Архиепископии расположены по всей Западной Европе, включая Бельгию, Нидерланды, Германию, Норвегию, Данию, Швецию, Италию и Испанию. Судя по «Коммюнике Архиепископии от 23 февраля 2019 года», в ее составе насчитывается около 120 приходов.

За без малого век своего существования «Рю Дарю» не раз меняла свою юрисдикцию, но последние двадцать лет, с 1999 года, существовала в статусе «экзархата Константинопольского патриархата». Этот статус был дарован Архиепископии специальным томосом Константинопольского патриархата в 1999 году.

«Экзархат» — это крупная церковная область, лежащая за пределами страны, в которой расположен патриархат. Это достаточно высокая степень церковной автономии, поскольку высшая законодательная, исполнительная и судебная власть в Экзархате принадлежит собранию его архиереев (Синоду).

Serein Кафедральный собор Александра Невского. Париж

Во время ралли по предоставлению автокефалии Православной Церкви Украины (если не по форме, а по сути — подминания Украины под свое управление), Фанар решил сделать тоже самое и с русскими приходами в Западной Европе. И 27 ноября 2018 года принял совершенно неожиданное для Европы решение о реорганизации статуса «Экзархата православных приходов русской традиции в Западной Европе», «передав отныне его паству окормлению архиереев Вселенского Престола в Европе» (из первого пункта коммюнике Синода Константинопольского патриархата от 29 ноября 2018 года).

Иными словами — Архиепископия разгонялась, а ее имущество (более 120 совсем небедных приходов в богатых западноевропейских странах) передавалось девяти европейским митрополиям Фанара. Короче: все в стойло и никакой самостоятельности!

Западноевропейским православным это совсем не понравилось, особенно то, что Фанар в приказном порядке требовал, во-первых, передать греческим митрополитам «все соответствующие приходские документы и записи». И, во-вторых, то, что эти приходы в дальнейшем будут «функционировать в соответствии со своими уставами, возможно, с некоторыми необходимыми изменениями (курсив мой — М.С.)» (из письма митрополита Галльского Эммануила священникам Архиепископии Русской Православной Церкви в Западной Европе от 7 февраля 2019 года).

«Рю Дарю» начала искать союзников и отправила делегацию к русским. Правда, не в Москву, а в Си Клифф, штат Нью-Йорк, США. Там 14 февраля уполномоченные Архиепископии, протоиерей Владимир Ягелло и священник Кристоф д'Алоизио, встретились в Серафимовской церкви в Си Клиффе с предстоятелем «Русской православной церкви за границей» (РПЦЗ, самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата) митрополитом Илларионом.

23 февраля АРПЦЗЕ провела в Париже внеочередную Генеральную ассамблею (высший орган Архиепископии). Хорошая дата… Архиепископ Иов (Геча), управляющий АРПЦЗЕ в 2013—2015 годах и верный соратник патриарха Варфоломея, с возмущением писал в своем Фейсбуке: «Антиканонически они соберутся в день Красной армии, 23 февраля 2019 года, чтобы решить, вступить ли они в РПЦЗ, Московский Патриархат…».

Zairon Кафедральный собор Александра Невского. Париж

На Ассамблее большинством около 93-х процентов (191 из 206 голосов) было принято решение «не распускать Архиепископию, а сохранить её как единую церковную структуру, какой она изначально и создавалась» (из коммюнике Архиепископии от 23 февраля 2019 года).

И буквально сразу, уже 26 февраля, было обнародовано письмо архиепископа Венского и Будапештского Антония, главы Синодального отдела по управлению зарубежными учреждениями Московского Патриархата, к архиепископу Иоанну Хариуполисскому, главе Архиепископии. В нем приходам Архиепископии предлагалась «пастырская забота Русской Православной Церкви (сиречь — переход под ее юрисдикцию РПЦ). Причем переход этот на заманчивых условиях:

— Архиепархия присоединяется к Московскому Патриархату, сохраняя историческую целостность ее приходов, монастырей и других церковных учреждений и со всем духовенством, которое желает этого;

— Историческое наследие Архиепископии, включая ее традиции и особенности функционирования епархии и прихода, будет сохранены;

— Выборы иерархии Архиепархии будут проводиться в соответствии с ее собственными уставами после утверждения Патриархом списка кандидатов, а затем с каноническим подтверждением выборов Русским Священным Синодом;

— Все архиереи Архиепископии будут членами Поместных Соборов РПЦ;

— Решения Священного Синода будут в силе для Архиепископии в меру своих уставных особенностей. [[[picture4]]]

То есть русские предложили АРПЦЗЕ тот же уровень автономии, которым обладает Украинская Православная Церковь. Тот самый уровень, который уже упомянутый архиепископ Иов был вынужден признать «почти автокефалией».

Кроме того, судя по многочисленным утечкам, Румынский патриархат тоже косит пристальным валашским взглядом на канонические территории не только Молдовы и Украины, но и на Западную Европу. Во всяком случае, хорошо информированный сербский православный ресурс Оrthodox Сhristianity еще в декабре прошлого года писал, что «румынская церковь — это вариант на столе» Архиепископии. А румыны — это серьезно. Во-первых, Румыния, в отличие от Фанара или Москвы, это член Евросоюза. Во-вторых, Румынская Церковь — это вторая (после Русской) по количеству приходов (более 15 000). В-третьих, в восточно-православных разборках румыны явно «играют дуэтом» с Иерусалимским патриархатом. А Иерусалим, пусть и только четвертый в церковном «списке чести» — это всё-таки самый святой город для христиан. Ведь Крестный Путь Иисуса пролег в Иерусалиме, а не каком-нибудь Византии. Который и Константинополем-то стал только через триста лет…

Следующая Ассамблея «Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе», на которой должно быть принято решение о ее будущем, пройдет в июне этого года.

А пока можно только резюмировать, что патриарх Варфоломей, на волне церковной аннексии украинской канонической территории, решил еще и «прирасти Европой». Но в результате имеет шанс подтвердить поговорку «пошел по шерсть, а вернулся стриженный». Ибо какой бы самостоятельной ни была «рю Дарю», до 27 ноября 2018 года она была неотъемлемой частью его канонических владений. А теперь всё под очень большим вопросом: ведь в очереди стоят и Москва, и Си Клифф, и Бухарест…

Киев