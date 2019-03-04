Запрет хостелов в жилых домах ударит по петербургской казне и туристическому кластеру, а отельеры уже готовятся уходить «в тень». Законопроект депутата-справоросса Галины Хованской Госдума рассмотрит во втором, решающем, чтении завтра, 5 марта.

НП «Лига Хостелов» Митинг в Москве против «закона Хованской»

А сегодня в Москве даже состоялся митинг против этого документа. Гостиничный бизнес негодует: поправки, над которыми трудились чиновники и предприниматели в течение нескольких лет и которые могли привести документ в приемлемое состояние, были отброшены за ненадобностью. Как выразился руководитель фракции «Единой России» в Думе Сергей Неверов, они слишком кардинально меняли суть законопроекта.

А суть его заключается в том, чтобы запретить размещение туристов в жилых домах. И речь идет в том числе и о посуточной аренде, и о малых отелях, и об апартаментах, а далеко не только о хостелах. Такого понятия в российском законодательстве вообще не существует.

«Меня удивляет, когда госпожа Хованская использует слово «хостел», его нет ни в одном законе. Хостел — это просто общежитие того или иного класса, речь же идет о любой гостинице, расположенной в жилом доме. Это могут быть апартаменты, меблированные комнаты, малые отели. Хостелов у нас максимум 10−15% от всех средств размещения», — заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий устраивать гостиницы в жилых помещениях и оказывать в них гостиничные услуги, еще 13 мая 2016 года. На взгляд Мусакина, этот документ в его изначальном виде с высокой долей вероятности приведет к тому, что надзорные органы будут реагировать формально на любые виды гостиниц и закрывать их. При этом цивилизованный малый отель на 10 номеров означает, что даже при стопроцентной загрузке там могут жить максимум 20 человек, которые вряд ли приносят огромные неудобства жителям. А именно жалобы жильцов стали формальной причиной создания запретительного законопроекта.

gdemoiyogurt Двор Санкт-Петербурга

По мнению его авторов, желающие создать хостел или небольшую гостиницу, например, в центре Петербурга, должны сначала перевести помещение в нежилой фонд. Но именно в таких городах, как Петербург, это осуществить практически невозможно, настаивает специалист.

«По нормативным требованиям это сделать нереально. Нужен отдельный вход, отдельный эвакуационный выход, причем он не может вести на общую лестничную клетку, а должен вести сразу на улицу. Это должны быть отдельные коммуникации. Никто в здравом уме не позволит в петербургских домах пробивать дополнительные двери», — поясняет Алексей Мусакин.

Он предлагает оставить жилой статус помещений в покое, но ввести для бизнесменов другие ограничения, которые примирили бы их с местными жителями.

«Обычно в жилом фонде объект зарегистрирован на частное лицо, владелец платит коммуналку, исходя из индивидуальных, а не коммерческих цен, ему не нужно облагораживать фасады и прилегающие территории. То есть обычный отель или хороший хостел всё это делает, но «полулегальный», конечно, не несет никаких затрат и может демпинговать по цене. Рентабельность у него другая, в связи с чем это вызывает волнение у «классических» отельеров», — замечает Мусакин.

Руководитель некоммерческого партнерства «Лига хостелов» Алена Енова подтверждает, что в своей «Тайге» в Центральном районе как раз выполняет всю описанную работу. По ее мнению, большинство соседей только выигрывают от соседства с хорошим хостелом или мини-отелем.

«Я объект покрасила за свой счет, мою окна за свой счет, наши соседи говорят: «Слава богу, что вы появились». Там в основном коммуналки, так что можете представить: был грязный подъезд, где спали бомжи и валялись бутылки. Один из соседей однажды унитаз на лестничную клетку вытащил и бросил. Так по подобным случаям теперь я звоню, чтобы это убрали. По сути, мы санитары подъезда, мы бесплатная рабочая сила», — говорит Енова.

Она подтверждает, что изменить статус помещения с жилого на нежилое в Петербурге будет равносильно чуду. И дело не в деньгах: комитет по градостроительству и архитектуре и комитет по охране памятников (КГИОП) не согласуют подобные изменения для домов-памятников.

gery Хостел

Классическим гостиницам тоже нет смысла злорадствовать по поводу происходящего, даже если они волнуются из-за хостельного «демпинга». Скорее, отелей в серой зоне, а значит, и более дешевых, может стать больше.

«То, что предлагается сейчас в законопроекте — это тотальный запрет, опускается дамоклов меч. Это миллиардные налоги, 1,5 млрд рублей мы направляем в бюджет Петербурга, 14 тысяч рабочих мест. И все просто уйдут в тень, многие же брали кредиты на открытие бизнеса. И когда все уйдут в тень, тогда и начнется дикий хаос, пропадет миграционный учет. Я переживаю и как предприниматель, и как гражданин», — говорит Енова.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявляет, что за повальным закрытием малых гостиниц большие отели не вспухнут, как грибы после дождя, и не только потому, что в городах вроде Петербурга их открывать просто негде. «Это не связанные вещи, совершенно другие деньги и другое время на развитие. Ограничение малых средств размещения не приведет к появлению классических отелей», — убеждена она.

В связи с этим ей совершенно не понятно, ради какой цели законопроект был создан. Ломидзе и раньше называла этот документ дискриминацией, которая ударит по туристическому бизнесу, который, кажется, в России постоянно пытаются развивать. На ее взгляд, ввиду нехватки гостиничных объектов эконом-класса этот шаг выглядит крайне непредусмотрительным.

«Я не могу понять мотивацию, честно. Кто выигрывает от вступления в силу этих поправок? Жители в обычных домах? Целесообразность закона вызывает большие вопросы», — говорит она. По ее словам, АТОР неизвестно о болезненных симптомах тотального недовольства граждан, соседствующих с малыми гостиницами.

Более того, эффект для туристической отрасли от подобного законотворчества будет катастрофическим и приведет лишь к сокращению турпотока.

«У меня возникает вопрос, что будет с малыми отелями, расположенными в жилых домах. Судя по тексту, они подпадают под это ограничение. Питер в сезон и так просто трещит по швам. Если всё это закроется, я не представляю, что будет. Номерного фонда в сезон явно не хватает. Цифры зависят от дат заезда, но на «Алые паруса» не хватает на 100%», — говорит Майя Ломидзе.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздник «Алые паруса»

В 2018 году Петербург посетили 8,5 млн человек, которые снимали жилье через средства бронирования — апартаменты, гостиницы, квартиры, хостелы. Еще примерно столько же останавливались у друзей или родственников. Петербург стабильно лидирует в списке самых туристических городов России. В связи с этим город последовательно высказывался против документа.

Депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ, член парламентской комиссии по туристской индустрии Ирина Иванова связывает активизацию запретителей с тем, что в РФ закончился «футбольный сезон» — в прошлом году страна, как известно, принимала «мундиаль», и данный проект удалось придержать.

«Мы прекрасно понимали, что он когда-нибудь всплывет. Недавно разговаривали по этому поводу с Андреем Горшечниковым (депутат ЗакСа от «ЕР» — прим.ред.), в среду он собирается ехать в комитет по туризму. Считаю, что нужны обширные слушания. У нас в городе малый бизнес достаточно активный. Если во втором чтении этот проект примут без изменений, я не знаю, к чему мы придем», — замечает Иванова.

Она уверена, что тотального закрытия, как опасается Майя Ломидзе, не произойдет, а вот теневой бизнес действительно расплодится, предпринимателям придется прятаться. «Вы считаете, что всё сразу прекратит существовать? Нет, начнется что-то другое. Мы приучаем людей к занятию незаконным бизнесом, вот что происходит», — говорит депутат.

Она добавляет, что бизнес нужно заставлять идти на компромиссы и брать на себя ту «общественную нагрузку», которую уже выполняет, например, упомянутый объект Алены Еновой, чтобы жители были спокойны и довольны, а не действовать запретами.

«Не понятно, если нам говорит президент в послании, мол, давайте займемся малым бизнесом и выведем самозанятых из-под удара, дадим им возможность официально платить налоги, то о каких запретах может идти речь», — замечает Ирина Иванова.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Алексей Мусакин напоминает, что малые отели и хостелы существуют во всём мире, они нужны и местному бизнесу, и путешественникам, у которых пользуются безграничной популярностью. По его мнению, в России нужно легализовать эту деятельность: внести поправки в Жилищный кодекс, наложить на владельцев регламентные ограничения, заставить платить налоги в казну, приводить в порядок здания. Тогда, считает Мусакин, на плаву останутся лишь качественные гостиницы и хостелы. В противном случае с туристических карт пропадут лишь те объекты, о которых и так все знают, с хорошей репутацией и фантастическими отзывами — ведь они находятся на виду.

«Проще внести соответствующие изменения в Жилищный кодекс, а не запрещать. А то потом внезапно выяснится, что половина Краснодарского края или Петербурга не могут превратить помещения в нежилые, и мы потеряем половину номерного фонда перед очередным чемпионатом», — рассуждает Мусакин.

Минстрой вместе с регионами и бизнес-сообществом несколько лет трудились над поправками, чтобы документ стал более приближенным к реальности. Как отмечает Алена Енова, предприниматели очень рассчитывали, что их примут во втором чтении. Но в итоге из-за радикальности некоторых изменений рассмотрение вообще отложили на март, затем единороссы обратились к главе правительства Дмитрию Медведеву, который поддержал первоначальную концепцию законопроекта — тотальный запрет хостелов в жилых домах.

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Самыми полезными поправками Алена Енова считает отказ от согласований с жильцами для гостиниц, которые расположены в нежилых помещениях, согласование отелей в жилых помещения с определенным процентом жителей, право вето для тех жильцов, что непосредственно соседствуют с объектом — справа, слева, снизу и сверху, так как они уж точно видят, что там открылось — бордель или цивилизованная гостиница.

«Мы рассчитывали, что поправки будут учтены, всё-таки это был взвешенный голос и государства, и бизнеса. А в изначальном виде эта инициатива — нонсенс, абсолютный запрет всего бизнеса. Просто возвращаемся в девяностые, когда бизнесмены — это барыги вне закона», — заключила Енова.

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