Посольство США в Люксембурге накануне визита в Великое герцогство председателя правительства России Дмитрия Медведева создало неожиданную интригу. Напомним, что находящийся сейчас в Болгарии российский премьер завтра, 5 марта, перелетает из Софии в Люксембург. В ходе переговоров с премьер-министром Ксавье Бетелем должны быть рассмотрены актуальные вопросы российско-люксембургского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, по итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов. Запланирована встреча гостя из Москвы с великим князем Анри.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

Однако сегодня, 4 марта, как сообщают люксембургские издания, американское посольство в Великом герцогстве выпустило публичное предостережение в адрес люксембургских властей. «Визит Медведева, похоже, пришелся не всем по вкусу, — пишет Luxemburger Wort. — Поощряя премьер-министра Люксембурга «продвигать право всех стран и народов» оставаться теми, кем они являются, посольство США призывает правительство надавить на Россию и «призвать ее покинуть Крым. Мир будет наблюдать, разделяют ли официальные лица Люксембурга другое будущее для народа Крыма или они предпочитают искать другое». В свою очередь, L'essentiel добавляет, что американцы решили напомнить Люксембургу, что он дважды оказывался в «крымской ситуации», будучи «занятым большим соседом, который просил его отказаться от своей идентичности и стать частью великой империи». И «лесть так же уместна: «Люксембург имеет хорошие возможности призвать Россию покинуть Крым. Кто еще в Европе и даже в мире имеет больше возможностей для решения этой проблемы?»

Демарш американской стороны удивил читателей люксембургских изданий. Так, комментаторы L'essentiel спрашивают, должен ли Люксембург волноваться по поводу встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына. «Благодарят» американцев «за этот урок истории и географии», поскольку «не знали, что Крым был такой же независимой страной, как Люксембург», и «все еще думали, что это территория, исторически привязанная к России, которая была передана в 1954 году советским административным актом Украине и которая теперь после голосования жителей присоединилась к России». Замечают, что если переговоры «позволят получать дешевый российский природный газ, Дональд вполне может продолжать ревновать». Иронизируют, что «это хороший знак — это означает, что есть американцы, которые уже слышали о Люксембурге». Наконец, задаются вопросом: «Люди, которые работают в посольствах, хоть немного знают о стране, где они находятся?»

Usembassy.gov Рэнди Эванс

Последняя фраза, возможно, является отсылкой к личности посла США в Люксембурге Рэнди Эванса. Он прибыл в Великое герцогство недавно, 19 июня 2018 года, и до того никогда не занимался дипломатической работой. Эванс — юрист и активист Республиканской партии, сделавший свою карьеру в штате Джорджия. Люксембургская газета Tageblatt, давая его политический портрет, отмечала: «Открытость — естественный враг каждого профессионального дипломата. Но южанину из Джорджии все равно… Менее забавна роль его наставника. Ньют Гингрич внес значительный вклад в разрушение американской демократии». Эванс в бытность еще студентом вызвался помогать республиканцу Гингричу, чьим высшим достижением можно назвать пост спикера Палаты представителей Конгресса США в 1995—1999 годах, стороннику Трампа. Сейчас в Европе работает жена экс-спикера Каллиста Гингрич, возглавляющая американское посольство при Святом престоле, где в прошлом году она организовывала ряд антироссийских мероприятий с участием представителей Грузии и Украины.

Осенью прошлого года «южанин из Джорджии» уже грозил Люксембургу по поводу поиска Европейским союзом способа обойти санкции против Ирана. ЕС разрабатывал так называемый SPV — механизм специального назначения для расчетов с Тегераном в обход американских репрессивных мер. И хотя Люксембург на уровне министерства иностранных дел заявлял, что это не его инициатива, а Евросоюза, посол США предупредил люксембургское правительство в интервью порталу Luxembourg Times, что если оно примет участие в SPV, то, несомненно, подпадет под санкционный режим, и добавлял: «Я не могу представить, что Люксембург даже просто подумает о том, чтобы пойти по этому пути». Сейчас Великому герцогству в связи с визитом Медведева вроде бы напрямую не грозят, но кто знает, что будет дальше. Предполагается, что два премьера обсудят возможность сотрудничества в космосе, а также организации прямого воздушного сообщения между Люксембургом и Москвой. Будет, наверняка, что-то еще. И оно, видимо, не нравится Вашингтону.

Пока со стороны Великого герцогства идут конструктивные импульсы. Как заявил на днях в интервью РИА Новости посол Люксембурга Жан-Клод Кнебелер, диалог России и ЕС должен улучшиться. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, отношения между Брюсселем и Москвой ухудшились еще до украинских событий 2014 года: «Я думаю, что то, что произошло на Украине и вокруг нее, то, что было сделано Россией, следует интерпретировать как симптом в длительном процессе, а не как единственную причину, внезапно испортившую наши отношения. Между Европейским союзом и Россией было и есть много разногласий, по крайней мере, последние 15 лет». Это говорит о том, что Люксембург не видит Крым ни причиной, ни поводом, ни оправданием ухудшения диалога с Москвой, однако будет идти на какие-либо серьезные шаги лишь при условии одобрения ЕС. Удастся ли в эту то открывающуюся, то закрывающуюся дверь просунуть ногу «южанину из Джорджии», покажет время.