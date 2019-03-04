Любое событие и любой сколько-нибудь значимый политический или общественный процесс в Грузии очень быстро обретает черты некоего трагифарса, разобраться в причинах и последствиях которого, а тем более установить, кто в нём прав, а кто виноват, стороннему наблюдателю невозможно. Между тем в роли стороннего наблюдателя сегодня выступает абсолютное большинство населения страны, которому лишь остается догадываться, как и за счет чего бизнесмен, который в общественных и деловых кругах считался «конформистом» в силу своей способности уживаться с любыми властями, вдруг оказался в рядах «неугодных» и преследуемых.

Иван Шилов ИА REGNUM Мамука Хазарадзе

До последнего времени громких заявлений и «всей правды» от учредителя и владельца одной из крупных долей в АО «ТВС Bank» Мамуки Хазарадзе никто не ожидал, надеялись, что тот сумеет чем-то поступиться и урегулировать возникший с властями спор. Но судя по развитию событий вокруг «дела ТВС», отступать и договариваться Хазарадзе не собирается.

Несмотря на то, что предыдущее слушание дела банкиров в парламенте Грузии сорвалось, так как в комитете отраслевой экономики и экономической политики никак не смогли договориться о формате заседания, Мамука Хазарадзе и его бывший заместитель в наблюдательном совете АО «ТВС Bank» Бадри Джапаридзе 4 марта явились на заседание другого парламентского комитета экономического профиля — финансово-бюджетного комитета. Правда, с той разницей, что президент Нацбанка на эту встречу не явился.

На нынешнем комитетском слушании Хазарадзе, казалось бы, пролил некий свет на закрутившиеся вокруг его банка, точнее, вокруг него самого события. Но опять-таки — на уровне недосказанности и намеков, обвинений без конкретных доказательств, со ссылкой на то, что все доказательства имеются у следственных органов, которые никакого реагирования на них не производят.

Оказалось, что все ниточки ведут к периоду между первым и вторым турами выборов президента Грузии, достаточно напряженному для страны времени, когда боровшиеся за пост главы государства две основные политические силы изощрялись в нанесении друг другу как можно более сильных ударов, ослаблении позиций и умалении репутации в глазах избирателей. Именно в это время Мамука Хазарадзе, по его информации, получил от министра внутренних дел Георгия Гахария письмо с определенными требованиями и угрозами. Содержания требований банкир разглашать не стал, а насчет угроз отметил, что министр обещал в случае невыполнения требований «разрушить его репутацию как внутри страны, так и на международной арене».

«До второго тура выборов я получил письмо от одного из высокопоставленных чиновников, который прямо угрожал, что если мы не выполним требований, то они разрушат нашу репутацию на месте и на международной арене. Я очень удивился, что они написали такое письмо и не сказали мне всё это устно. Там были требования, которые мы, конечно же, не выполнили и выполнять не собираемся. И после этого развернулись все события, о которых вам хорошо известно», — обратился к депутатам Хазарадзе.

На вопрос представителей парламентского большинства, почему банкир не заявил об оказанном на него давлении и не предъявил письмо в прокуратуру, тот ответил, что сказал об этом во время допроса в прокуратуре и что его показания занесены в протокол. Но дальше следственные органы не пошли и хода делу не дали.

На настоятельные требования депутатов уточнить личность автора угрожающего письма Хазарадзе назвал Георгия Гахария. А на призывы оппозиции огласить содержание требований и опубликовать письмо ответил, что не относится к тем, кто бегает по СМИ с письмами и размахивает компроматами. Правда, позднее отметил, что обнародует письмо главы МВД, если будет создан соответствующий следственный орган, который займется данным делом.

Nbg.gov.ge Национальный банк Грузии

Кроме того, определенные обвинения Хазарадзе выдвинул в адрес президента Нацбанка Грузии, заявив, что тот его шантажировал.

«Национальный банк практически шантажировал меня и Бадри Джапаридзе. Шантаж исходил от президента и новоизбранного вице-президента банка. Они требовали нашего исключения не только из наблюдательного совета, но и из совета директоров. Они направили письмо независимым директорам «ТВС» банка. У банка 7 членов наблюдательного совета здесь и 9 членов на Лондонской бирже. 5 членов совета в Грузии — независимые директора, назначенные Лондонской биржей. Они иностранцы. Им отправили письмо и начислили нам первый штраф в размере 10 тысяч лари. Затем решили, что эта сумма, наверное, недостаточна. Тогда они выставили нам новый штраф в 1 миллион лари», — заявил Хазарадзе и сравнил ситуацию вокруг ТВС с родителем, которому не позволяют видеть свое дитя.

На эти обвинения банкира не замедлили ответить и Нацбанк, и глава МВД. Георгий Гахария заявил журналистам, что он писем не пишет, а то, что думает, говорит собеседнику в лицо. Действия и слова Хазарадзе он расценил как попытку привилегированного бизнесмена воспользоваться иммунитетом для сплетен с парламентской трибуны.

В Национальном банке заявили, что слово «шантаж» не может быть применено к оценке тех действий, которые осуществляет центральный банк страны как регулятор банковской сферы.

«Применение к коммерческому банку санкции, адекватной нарушению, — это определенное законом полномочие Национального банка. Это прямая обязанность и ответственность за надзор над банковским сектором. Санкции, определенные полномочиями Национального банка, конкретизированы в законодательстве Грузии. В них есть и право регулятора в случае необходимости потребовать приостановления права подписи администраторов банка и освобождения их от должности, что Национальный банк применял и в прошлом. Соответственно, неправильно расценивать как шантаж то, что является определенным законом полномочием регулирующего органа», — говорится в заявлении Нацбанка.

Эти объяснения оказались неубедительными для оппозиции, которая в нынешнем парламенте в основном представлена членами «Единого национального движения» и «Европейской Грузией», сформированной также из бывших членов ЕНД.

Интересно, что в свое время Мамука Хазарадзе был в числе первых грузинских бизнесменов, которые после прихода к власти учрежденной олигархом Иванишвили коалиции «Грузинская мечта» оказали ей поддержку и перешли на сторону новой власти, а в дальнейшем всячески способствовали всем ее начинаниям. Тогда же со стороны бизнесменов открыто зазвучала критика прежних властей и политики притеснения и рэкетирования бизнеса, которую якобы проводило правительство Саакашвили.

Еще более интересно то, что сегодня Мамуку Хазарадзе защищают те, кто числился в рядах правительства ЕНД и участвовал в притеснении предпринимателей.

TopNika Офис «ТВС Bank» в Тбилиси

Заслушав банкира, «Европейская Грузия» решила вызвать в парламент министра внутренних дел Гахария, чтобы выяснить содержание и причины угрожающего письма в адрес Хазарадзе. А также выступила с инициативой создания в парламенте временной следственной комиссии.

Заявление от имени фракции сделал депутат Давид Бакрадзе. Он подчеркнул, что оставлять полученную сегодня от банкира информацию без внимания нельзя.

«Первое и правильное, что можно сделать, — это вызвать в парламент министра внутренних дел и выслушать его ответ на те тяжелейшие обвинения, которые мы сегодня услышали. Также необходимо изучить всё это дело, в том числе роль президента Нацбанка и его заместителя, службы финансового мониторинга и других ведомств в той оркестрированной цепи незаконных действий, которые имели место против «ТВС» банка и его учредителей. С этой целью «Европейская Грузия» ставит вопрос создания в парламенте временной следственной комиссии», — заявил Бакрадзе.

Более категоричным в требованиях оказался председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе, который поставил вопрос о возбуждении уголовного дела и отставке главы МВД. Вопрос ТВС депутат связал с проектом Анаклии и расценил происходящее как попытку срыва этого проекта.

«Мы увидели, что этот процесс уже вышел за рамки финансовой сферы, за рамки ТВС банка и даже проекта Анаклии. Мы видим засилье со стороны властей по всем направлениям. А самое печальное в том, что после сегодняшнего обсуждения проект Анаклии может сорваться. И этот случай можно считать предательством интересов своей страны», — заключил Роман Гоциридзе, комментируя итоги комитетского слушания.

Эта ситуация, а также атмосфера недосказанности, намеков и прилюдной взаимной неприязни, которая за кулисами сменяется взаимно теплыми отношениями, невольно наводит на мысль, что перед глазами населения Грузии разыгрывается некий новый спектакль, поставленный с целью отвлечения его от мелких, но касающихся каждой рядовой семьи насущных проблем. Своего рода трагифарс, в котором до конца непонятно, кто и какую роль играет, какой цели все это служит и чем закончится. Скорее всего, сериал вокруг дела ТВС на этом не закончится и получит дальнейшее развитие…