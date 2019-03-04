Итоги выборов в парламент Эстонии весьма предсказуемы, как был предсказуем и сам ход выборов. Единственно, что активно себя проявила Право-консервативная партия, которая накануне выборов устроила эффектное массовое шествие, напоминающие шествие НСДАП в Германии в 1930-е годы. Так вот, эта партия значительно улучшила свой результат, получив 19 мандатов вместо 7 в прошлом созыве.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Сейчас в Эстонии начнется торг вокруг правительства и формировании коалиции. Вариантов не так много, и они все достаточно предсказуемы. Особых сюрпризов не будет.

Для России главный итог этих выборов — «проседание» центристской партии. Да, оно не такое существенное, партия потеряла всего один мандат, но тут дело в другом.

Яркие центристы в виде Яны Тоом (которую очень любит российское телевидение) и Михаила Корба (которого любит ПБК) выполнили свою роль: собрали русские голоса. Несмотря на все внешнеполитические антироссийские шаги центристов и курс на ликвидацию русских школ, русскоязычные жители Эстонии привычно проголосовали за эту партию, ориентируясь на яркие образы «защитников русских», которых из себя делали Тоом и Кылварт. К сожалению (или к счастью), политическая система Эстонии выстроена так, что реальные партии, отстаивающие интересы национального меньшинства, никогда в ней не будут успешны.

Итоги выборов в Эстонии —абсолютно закономерный результат нашей работы в странах постсоветского пространства. Мы не влияем и похоже, что никогда не сможем влиять на политические процессы, происходящие в частности в Прибалтике. Как бы официальная пропаганда не кричала о «защите прав соотечественников», реально эти права мы защитить не сможем, а сами «защищаемые соотечественники» упорно продолжают голосовать за не самые дружественные по отношению к России политические партии.

Riigikogu.ee Зал заседаний Рийгикогу

Ровно то же самое происходит и в Латвии с их «Центром Согласия». Поэтому у России не остается другого пути, кроме как уходить из экономического и политического поля этих государств. Стратегически Прибалтика (кроме Литвы в вопросах транзита в Калининград) всё более перестает быть интересной для России.

Ни международным весом, ни экономической влиятельностью эти страны не обладают. Различные схемы бизнеса с этими странами (как криминальные, так и официальные) постепенно сворачиваются, а транзит из России продолжает сокращаться. Нам необходимо признать, что проект «финансовый офшор» в обмен на экономическую поддержку режимов Прибалтики не сработал. Прибалтийские страны не стали «тихой гаванью» для российских капиталов, а внешняя политика этих стран окончательно скатилась в антироссийскую оголтелость.

Единственное, что мы можем сделать для соотечественников из Прибалтики, о защите которых наши внешнеполитические структуры твердят неустанно, это — облегчить условия предоставления гражданства. При этом необходимо чётко обозначить позицию: либо ты гражданин Латвии/Литвы/Эстонии и готовься солидарно нести бремя плохих отношений этих стран с Россией, либо меняй гражданство и «добро пожаловать домой». Всё остальное не будет приносить искомого влияния на политику этих стран.

Что касается русских школ в Прибалтике, то необходимо признать, что борьба за них Россией практически проиграна. Школы будут переведены на титульные языки. И в данном случае выход видится в следующем: создавать частное / общественное среднее образование, которое будет совместимо с российским средним образованием. Чтобы выпускники школ могли сразу поступать в российские ВУЗы