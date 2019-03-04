В воскресенье, 3 марта, в Милане прошла организованная либералами крупнейшая за последнее время политическая манифестация. Участие в ней приняли почти 200 тысяч человек. Антиправительственный, разноцветный, щедро украшенный радужными флагами митинг позиционировался как «антирасистский».

Италия

У организаторов была лишь одна небольшая проблема. В Италии нет расизма.

Нечастые случаи правонарушений на расовой почве освещаются всеми без исключения СМИ и расследуются намного быстрее, чем любые другие преступления. В стране нет ни одной партии, лидеры которой не выступали бы с осуждением расизма и не подкрепляли бы слова действиями.

Под «расизмом» либералы, год назад потерявшие власть в стране, имеют в виду успешную борьбу нового правительства с нелегальной миграцией.

Плакаты и слоганы это подтверждают. Основной лозунг данного митинга звучал так: «Сначала — люди». Любой итальянец «считывал» в этом спор с Маттео Сальвини и его лозунгом «Сначала — итальянцы». Также упоминались «политика страха», «культура дискриминации» и «деление граждан на первый и второй класс», якобы свойственные новой власти.

Presidenza della Repubblica Маттео Сальвини

Либералы предлагают сделать всё наоборот: культура «включенности», отсутствие стен, отсутствие барьеров, защита прав человека и далее по хорошо всем знакомой методичке.

В те же минуты, когда миланские либералы водили своих избирателей по площадям, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянским СМИ рассказывал, что у него нет проблем с Италией — проблемы есть только с ее действующей властью.

Которая, говорил за три месяца до выборов в Европарламент Макрон, «боится открытости». Далее (совсем как на миланских плакатах) в словах французского президента возник узнаваемый ряд страшилок: закрытость, национализм, старые страхи, расизм, антисемитизм.

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Синхронность выступления Макрона и итальянских либералов неслучайна. В последние недели подобных акций проходит немало. В следующие три месяца их будет, видимо, еще больше. Эти акции показывают, на что действующие власти ЕС планируют делать ставку на выборах.

Они намерены подменять понятия и бороться с несуществующими проблемами.

Между ограничением нелегальной миграции и расизмом нет никакой связи. Поток мигрантов ограничивают не потому, что у мигрантов кожа другого цвета. А потому, что страна физически не может переварить все эти сотни тысяч 20-летних «беженцев» с айфонами, приехавшими за лучшей жизнью (средняя стоимость билета на лодку — тысяча евро).

Непереваренное бродит по улицам, не в силах найти работу (тем более что многие верили в welfare), а потом — стоит ли удивляться — пополняет ряды наркодилеров и правонарушителей: в том же Милане мигранты совершают 50% всех преступлений.

(сс) Dave Collier Мигранты на улицах Италии

Расизм (но не этнический, а социальный) состоит как раз в поддержке нелегальной миграции. Только в отношении граждан второго сорта можно считать нормальной ситуацию с платным проездом, жизнью в социальном центре и черной работой.

«Политика открытости и включенности», предполагающая прием всех и без всяких условий, в нынешней реальной Италии, где 5 миллионов бедных, где уровень молодежной безработицы 30% и где госдолг 130% ВВП — это миф и благоглупость.

Можно допустить, что избиратели либералов этого не понимают. Они, как правило, люди среднего класса. И живут, как правило, не в спальных районах. Можно допустить, что они не видят связи между гетто мигрантов и наркотрафиком. Между черной работой мигрантов и снижением белых зарплат. Между их черной работой и высокой официальной безработицей.

Впрочем, может быть, они всё это и замечают. Просто не считают своих бедных равными себе, а потому не считают их проблемы проблемами страны. Основатель «Движения 5 звезд» Беппе Грилло в связи с миланскими митингами сказал, что главная проблема страны — не расизм, а социальный эгоизм.

Но уж точно никак нельзя допустить, что связи между нелегальной миграцией и социально-экономическими проблемами не видят лидеры либералов. Ограничивать поток мигрантов в Италию начали (в тщетном поиске предвыборных симпатий) еще министры последнего правительства либералов. Их лидеры не могу не знать, что они лицемеры.

Никак нельзя допустить, что этой связи не видит Эммануэль Макрон, чьи министры преспокойно блокируют все потоки мигрантов. Макрон не может не знать, что он лицемер.

Ян Массейс. Два лицемера

Нелегальные мигранты нужны крупному транснациональному бизнесу. Они сбивают цены на рынке труда и лишают национальные правительства монополии на власть. Что это за власть, которая не контролирует границы?

Все политики, которые поддерживают такую миграцию, действуют в интересах этого бизнеса. А также, конечно, в своих собственных интересах. Либералы хотят поставить на первый план несуществующую проблему, чтобы выиграть выборы в роли борцов с несуществующим расизмом.

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В Италии, как и в любой другой европейской стране, предостаточно реальных проблем. Нелегальная миграция и вызываемые ею сложности — лишь одна из них. Прочие носят экономический характер и тесно связаны с властью евробюрократов.

К примеру, в Италии за последнее время появилось около 300 тысяч обманутых вкладчиков обанкротившихся банков. В конце февраля министр финансов Джованни Триа рассказал, каким образом они появились. Его предшественник из либерального правительства не хотел принимать новые правила ЕС, по которым весь груз финансовой ответственности за проблемы банков ложится на вкладчиков. Но немецкий министр финансов намекнул ему, что если Италия не примет новых правил, то мир узнает о предбанкротном состоянии банковской системы Италии.

Шантаж и круговая порука — нормальные методы евробюрократов для укрепления власти.

Либералы тем не менее не собираются бороться с реальными проблемами граждан. Они даже не упоминают о них. Возможно, потому, что не считают эти проблемы проблемами. Или же не рассчитывают, что им поверят (ведь эти проблемы ими же и созданы).

Цитата из к/ф «Достоевский». реж. Владимир Хотиненко. 2011. Россия «Нет, до такого либерализма я не доходил...»

Поэтому требуется смещение дискурса и подмена понятий. Вместо мигрантов, банкротов, безработицы, роста налогов и пенсионного возраста (два последних процесса остановило лишь нынешнее правительство Италии) — ксенофобия, неравенство и расизм.

Кто же скажет, что налоги — это важнее, чем ксенофобия? Конечно, нет. Только вот ксенофобия здесь виртуальна, а рост налогов был вполне реальным.

А что же граждане? Манифестаций, сопоставимых с миланской, действующие власти не собирали. Однако их рейтинг в течение года не снижается, а растет: вместо 50% — почти 60%. Рейтинг либералов, на выборах 2014 года составлявший 40%, снизился до 18%. Победу на выборах в Европарламент одержит Маттео Сальвини, который наберет едва ли не те же 40%.

Взрослые граждане страны явно научились отделять свои реальные проблемы от виртуальных.