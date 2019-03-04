Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 25 февраля — 5 марта 2019 года стали: папа Франциск призвал помогать бедным независимо от их веры и национальности; кардинал Пелл запрещен в служении; Ватикан добивается реализации «китайской сделки»; украинские греко-католики не хотят либеральной модели секуляризированной Европы; Филарет набросился на Москву; патриарх Кирилл омолаживает руководство Московского патриархата; чем живет возвращенный католикам храм святого Климента в Севастополе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск призвал помогать бедным независимо от их веры и национальности, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик принял на частной аудиенции делегатов Общества святого Петра (Circolo di San Pietro) по случаю 150-летия этой благотворительной ассоциации, основанной в Риме по инициативе молодежи. Франциск c благодарностью отозвался о прошлом и настоящем Общества, деятельность которого даже в самые непростые периоды истории была выражением верности папе Римскому, солидарности с нуждающимися и действенной помощи для Церкви в самых бедных регионах мира. В основе эффективной благотворительности и радушного приема отверженных, отметил он, находятся три краеугольных камня: молитва, действие и самопожертвование: «Тот факт, что в брате, с которым мы встречаемся, присутствует Иисус, делает волонтерскую работу опытом встречи с Богом и молитвой. Не забывайте о силе и ценности молитвы для вас и для всех, кто занимается благотворительной деятельностью». Папа далее заявил делегатам: «Продолжайте уделять большое внимание новым видам нищеты, стремясь во всем нести утешение и помощь беднейшим слоям населения без каких-либо различий. Каждый неимущий достоин нашей заботы, независимо от своего вероисповедания, национальности или любых других обстоятельств. Выходя навстречу бедным, принося облегчение больным и страдающим, вы служите Иисусу, Который заверяет нас: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40)».

Папа запретил в публичном служении австралийского кардинала Джорджа Пелла. 26 февраля Зал печати Святого престола выступил с заявлением в отношении монсеньора. Напомним, что Пелл был признан судом Мельбурна виновным в злоупотреблениях детьми. Временный директор ватиканской пресс-службы Алессандро Джизотти сообщил, что понтифик запретил кардиналу совершать публичное церковное служение, а также любым образом общаться с несовершеннолетними. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности и будет оставаться в силе по крайней мере до завершения судебного разбирательства. Святой престол заново подтверждает свое глубокое уважение к судебным органам Австралии, отметил Джизотти. В настоящий момент ожидаются результаты апелляционного процесса, принимая во внимание право кардинала Пелла на самозащиту и его неоднократные заявления о невиновности.

Kerry Myers Джордж Пелл

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин подчеркивает, что сейчас важно «заставить китайскую сделку по назначению епископов работать на практике», сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Замечания кардинала прозвучали во время его речи в ходе конференции по ватиканской дипломатии. В своей лекции Паролин затронул подписанное в 2018 году временное соглашение между Ватиканом и Китайской Народной Республикой, в частности, относительно назначения епископов в КНР. Условия соглашения являются конфиденциальными. Но результатом их стало то, что Святой престол признал семь незаконно назначенных китайских епископов и доверил им руководство епархиями. На сегодня все епископы Китая имеют двойное признание — правительства и Святого престола. Паролин отметил, что договоренность состоялась «между сторонами, которые до сих пор не признали друг друга взаимно». По его словам, Католическая церковь «не просит государства действовать в качестве защитников веры, а скорее обеспечить свободу для выполнения миссии». Свобода вероисповедания, подчеркнул госсекретарь, является ключевым принципом для Святого престола при заключении соглашений с государствами, где католики составляют меньшинство или которые не имеют христианской традиции. Паролин сказал, что «переговоры о заключении соглашений со странами православной традиции не велись до сих пор» и нет соглашений с англосаксонскими странами (такими, как Великобритания и США) в основном «из-за иного культурного понимания, а не из-за антицерковных настроений». И добавил, что дипломатические соглашения являются частью усилий Святого престола по установлению лучших отношений со странами и регулированию жизни Церкви в том числе, чтобы избежать вмешательства гражданского общества в церковные вопросы.

В Индии наблюдается рост публичных преследований христиан, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). Международные неправительственные организации и католические епископы страны подняли свой голос в знак протеста против насилия. Насильственные нападения, включая публичные линчевания, на христиан в Индии становятся все более распространенными. «Простой человек чувствует себя неуверенно в своей собственной стране из-за участившихся случаев самосуда», — подчеркивает архиепископ Бхопала Лео Корнелио. По его словам, жертв обвиняют в поедании говядины или причинении иного вреда коровам, которые считаются священными в индуистской религии. Многие индийские штаты сделали забой коров незаконным. Линчеватели часто поддерживались, иногда напрямую, политическими партиями и администрациями. Архиепископ также упомянул о распространении слухов и фейковых новостей как о серьезном факторе провоцирования насилия со стороны толпы. Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил линчевания и попросил региональные администрации принять меры. Объединенный христианский форум и Альянс в защиту свободы (ADF) Индии задокументировали 29 «насильственных нападений толпы» только в январе этого года. По данным ADF, собрания христиан сталкиваются с нападениями толп, которые избивают присутствующих, в том числе женщин и детей. А пасторы или священники обычно арестовываются полицией по ложным обвинениям в насильственном обращении в христианскую веру.

Jpullokaran Католическая церковь в Индии

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук провел в Риме круглый стол на тему «Украина сегодня: роль УГКЦ в трансформации украинского общества», информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). На встречу пришли представители Святого престола, дипломатического корпуса (из Германии, Украины, США, Венгрии, Австралии, Польши, Литвы, Италии, Португалии, Франции, Бельгии), академических кругов и журналисты. В своем анализе ситуации на Украине архиепископ Святослав предложил участникам круглого стола посмотреть на Украину не как на проблему, а как на решение многих проблем, в том числе международного значения. Глава УГКЦ подчеркнул, «что украинский народ глубоко ранен». Таких ран он насчитал несколько: «Прежде всего, это раны коммунизма. Мы являемся страной, которая переживает период перехода от постсоветского общества к истинной демократии». В этом контексте он указал на проблему коррупции, порожденной олигархической системой, «именно против этой коррупции на Украине произошла известная «революция достоинства». Шевчук обратил внимание присутствующих, что в поиске нравственных ориентиров для украинского общества институтом наибольшего доверия является именно Церковь. Однако, по его мнению, сегодня украинским Церквям пытаются навязать две модели: с одной стороны — это посткоммунистическая модель сосуществования между Церковью и государством, а с другой — либеральная модель секуляризированной Европы, «которую нам пытаются представить в качестве европейских ценностей».

Gov.ua Святослав Шевчук

Так называемый «почетный патриарх» новосозданной «Православной церкви Украины» Филарет (Денисенко) по приглашению Католической академической ассоциации Вены выступил в Австрии с лекцией о положении дел на Украине и обрушился с нападками на Москву, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). Президент России Владимир Путин тянет свои руки к Украине и не остановится на Восточной Европе, так как хочет восстановить границы Советского Союза, заявил Филарет. И «экспансионистским устремлениям» России служат Церкви. Украину раздирают на две части, отмечает «почетный патриарх», но «мы сражались и будем продолжать сражаться, я уверен, что мы победим».

La Croix (Париж, Франция) исследует феномен одного из лиц «оранжевой революции» и кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко. Для 83-летней Карауш Николаевны (так в тексте — ИА REGNUM ), которая живет в Южном на берегу Черного моря, нет сомнений: под председательством Тимошенко ситуация в стране будет «в сто раз лучше»! Через месяц после объявления президентских выборов она проводит кампанию в этом портовом городе. В местном дворце культуры экс-премьер называет экономическую ситуацию «катастрофической», говорит о рисках фальсификаций во время выборов, осуждает «обогащение» президента Украины Петра Порошенко во время его правления. Шесть месяцев назад Тимошенко была фаворитом опросов, но сейчас ее рейтинг снижается. Ее выход во второй тур ставится под сомнение ввиду растущей популярности комика Владимира Зеленского. Пенсионеры и бюджетники являются главным электоратом Тимошенко. Оппоненты критикуют ее за высказывания, считающиеся «популистскими», она обещает снизить цены на газ и повысить социальные пособия, это ключевые направления ее кампании. Это воспринимается на ура в Южном, но недостаточно, чтобы убедить людей за пределами электоральной базы. При этом киевские политологи отмечают, что вначале Тимошенко говорила о необходимости реформ в стране, чтобы привлечь более молодой электорат, но потом вернулась к стратегии яростной критики президента и заявлений о риске мошенничества.

Gov.ua Юлия Тимошенко

Священный синод Русской православной церкви принял отставку митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия (Судакова) с поста управляющего делами Московского патриархата, сообщает AsiaNews (Рим, Италия). Это третий по значимости пост в церковной иерархии после патриарха и главы Отдела внешних церковных связей. Варсонофий занимал эту должность в течение последнего десятилетия, практически на протяжении всего правления патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 74-летнего митрополита сменил 38-летний тверской митрополит Савва (Михеев). Вместе с другими кадровыми переменами эта отставка подчеркивает стремление предстоятеля РПЦ омолодить руководство Московского патриархата. Этот способ Кирилл применял несколько раз, неожиданно поднимая молодых или совсем молодых священнослужителей на высокие посты. Более того, он сам стал епископом в возрасте 29 лет в 1976 году и сразу же начал головокружительную карьеру. Став патриархом, Кирилл захотел кардинально изменить облик Церкви. Разделив большие митрополии и епархии на более мелкие, он постепенно выстроил команду из очень молодых епископов, тесно связанных с его личностью, построив «пирамиду», очень похожую на «вертикаль власти», сформированную президентом Путиным в российской политике. Тот же Варсонофий был приведен в начале патриаршества Кирилла на смену митрополиту Клименту (Капалину), его главному оппоненту на выборах 2009 года, очень консервативному и жесткому. Климент по-прежнему очень критично относится к Кириллу, но его влияние очень ограничено. Митрополит Санкт-Петербургский руководил общими делами патриархии, решая все самые острые проблемы, но теперь очевидно, что патриарх нуждается в еще более прямом контроле над управленческими структурами. Все лидеры с харизмой были сняты с высших административных постов, прежде всего нынешний митрополит Псковский Тихон (Шевкунов), еще несколько месяцев назад бывший викарием Кирилла и сторонник договоренностей с украинцами, чтобы избежать раскола, который произошел в декабре прошлого года. Даже Варсонофий, хотя и не публично, был, кажется, недоволен урегулированием украинского кризиса. Сейчас идут разговоры о его отставке как митрополита Санкт-Петербурга.

Pavlucco Здание Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре

В июне 2018 года произошло одно из самых значимых событий в истории католического прихода Севастополя, рассказывает Рускатолик.рф (Москва, Россия). Был возвращен храм святого Климента Римского католикам города. Весь Севастополь и многие верующие по всей России слышали об этом важном событии. И вот как проходит восстановление храма. Сразу после возвращения его приход начал оформлять все необходимые документы. Данный процесс все еще идет. Сам храм находится в весьма запущенном состоянии по причине долгой заброшенности здания. В основном помещении храма отсутствовало электричество, были проблемы с мусором, потолок находится в ненадежном состоянии. Трудности возникли с планировкой, так как в советское время к зданию храма были сделаны пристройки. Частично не сохранился алтарь. Все эти проблемы стояли и стоят перед приходом. 17 августа приехал настоятель, отец Леонид. В августе-сентябре на крыше храма был установлен крест. Начался период субботников, прихожане приводили храм в порядок, был убран мусор и обустроен притвор, а на дверях повешена основная информация о католической общине и историческая справка. Средствами на восстановление храма служили пожертвования самих севастопольских католиков. Лето и начало осени прошло в упорном труде и молитве. В ноябре 2018 года приход святого Климента готовился принять священнические миссии, которые проводились во многих католических приходах Крыма. Сюда приехал отец Анджей Мадей из Туркменистана, который всю неделю вел духовную работу в приходе. 18 ноября 2018 года в стенах храма была отслужена первая за долгое время месса. Священнические миссии завершились освящением 6-метрового креста у входа в храм. Епископ Яцек Пыль постановил каждое 23-е число месяца после мессы читать Литанию покровителю прихода, святому Клименту, с почитанием мощей святого. Также настоятель, отец Леонид, объявил, что каждое воскресенье месса будет совершаться в храме. Рождество католики города встречали тоже в храме. Притвор был заполнен, было много гостей, верующие обменивались облатками. В сочельник их поздравил с Рождеством губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Сейчас идут активные ремонтные работы, готовится основное помещение храма для молитвы. Мессы в храме совершают три раза в неделю (один раз в субботу и два в воскресенье). Прихожанам предстоит большая работа, чтобы сделать храм приближенным к его историческому облику.

Investigatio Костёл Климента Римского

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.