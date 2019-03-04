Сегодня интернет-газета LENТA.RU опубликовала небезынтересное интервью с бывшим заместителем министра иностранных дел Японии, ныне главой Института международной стратегии Хитоси Танакой. Озаглавлено интервью несколько неожиданно: «Отдадите Курилы — получите изоляцию». Высказывания дипломата довольно откровенные, что не так часто среди даже ушедших в отставку высокопоставленных чиновников внешнеполитического ведомства Страны восходящего солнца.

Флаг Японии

LENTA.RU в отношении, как считается, главного для японцев вопроса о Курилах, ссылаясь на безымянные «федеральные СМИ», называет Японию «американским сателлитом, стремящимся забрать принадлежащие нам по праву Курильские острова и разместить там базы коварного НАТО, чтобы уязвить Россию». При этом сама интернет-газета, похоже, это мнение не разделяет, считая, что «реальная картина куда сложнее: Токио часто спорит с Вашингтоном, при проведении политики в регионе вынужден учитывать масштабную китайскую угрозу, а роль США в Азии вообще снижается». Тем не менее первый вопрос все же о Курилах.

И с самого начала весьма странное для солидного издания незнание, что Япония присоединилась к экономическим и иным санкциям в отношении нашей страны, и, кстати, не намерена их отменять, уже несколько лет назад одновременно с США и их другими сателлитами. Корреспондент задает японцу вопрос: «В Москве считают, что как только будет заключен мирный договор и вопрос спорных островов решится, Япония немедленно присоединится к санкциям. Ведь от России ей уже ничего не будет нужно».

На что Танака-сан отвечает: «Так все и будет! Не думаю, что у Японии есть причины дружить с Россией, если она ей будет не нужна. Та же логика, кстати, распространяется и на Россию: Москва хочет заключить мирный договор с Токио именно ради развития двусторонних отношений. Мы тоже их хотим — нам кажется, что для развития двусторонних отношений есть все возможности. Япония, например, хочет перестать излишне зависеть от ближневосточной нефти и покупать больше российской».

Kremlin.ru СПГ-танкер класса Yamalmax

По поводу закупки российской нефти, полагаю, нужно пояснение. Дело в том, что ограничителем объемов импорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России являются не экономические или финансовые причины и обстоятельства, а в первую очередь политические. Ибо еще со времен Советского Союза и холодной войны американцы, как рассказывали мне японцы, ввели негласное ограничение ввоза в Японию нефти из «враждебной страны» в объемах, не превышающих 10% потребляемого в стране этого вида энергоносителей. Дабы не позволить-де СССР «шантажировать» Японию прекращением поставок в случае обострения политических отношений.

Прямая связь с политикой просматривается и в наши дни. Но теперь уже, наоборот, Токио использует закупки энергоносителей как «оружие». На днях в российских СМИ было сообщено, что Япония в начале нынешнего года резко сократила закупки российских нефти и СПГ по «политическим мотивам». А именно, «с начала 2019 года Япония резко сократила закупки энергосырья из России. Так, в январе страна уменьшила поставки российской нефти сразу на 40,5% (до 450 тыс. тонн), а импорт (СПГ) упал на 7,6% (до 617 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Такие данные приводит японское таможенное управление. При этом эксперты полагают, что заметное сокращение импорта российского энергосырья может быть связано с неизменной позицией России в «территориальном споре».

«Территориальный вопрос крайне чувствителен для Японии, поэтому снижение закупок у России вполне может быть связано с попыткой усиления переговорной позиции Японии. Отмечу, что в ноябре на фоне ощущаемого прогресса в переговорах страна также резко наращивала поставки российской нефти», — пояснил один из экспертов Игорь Галактионов.

Подобный «подарок» японцы, видимо, преподнесли в связи с согласием президента РФ В. Путина во время ноябрьской встречи с премьер-министром Японии С. Абэ положить в основу «разрешения» территориального вопроса Совместную декларацию 1956 года, в которую по волюнтаристскому настоянию Н. Хрущева была вписана возможность передачи Японии после заключения мирного договора Малой Курильской гряды (острова Хабомаи и Шикотан).

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Поправляя корреспондента, Танака-сан напоминает, что «Япония уже присоединилась к санкциям». И поясняет: «Мы не согласны с российской политикой в отношении Украины, с аннексией Крыма. Поэтому мы будем координировать усилия с другими странами «Большой семерки», чтобы убедить Москву поменять поведение. Однако в долгосрочной перспективе Россия все равно наш сосед, и нам есть куда развивать отношения, но все зависит от того, как мы разрешим противоречия. Не думаю, что Япония согласится на мирный договор без допустимого для себя урегулирования территориального вопроса». То есть здесь мы имеем дело с фактическим шантажом: не отдадите Курилы и «некуда будет развивать отношения». Вот такая вот «дружба» от премьера Абэ!

И тут же следует приманка: «Япония раньше считала, что острова оккупированы незаконно уже после войны, а сейчас, кажется, Токио идет на уступки Москве: просит уже два острова, а не четыре. Японцы будут жестко выступать против такого решения. Но если Россия решит вернуть четыре острова — отношения двух стран будет не узнать».

Однако и тут «ложка дегтя». Танака-сан упреждает русских от излишних ожиданий «золотых дождей» из Японии: «Возможны более хорошие отношения, но все-таки в долгосрочной перспективе. Извините, что говорю это, но посмотрите на российскую экономику. Есть ли у вас достаточная индустриальная мощь? Еще раз прошу прощения, но это факт: пока цена на нефть была высокой, Россия была богатой, потому что это все-таки ресурсная страна. Вам не удалось привлечь достаточно инвестиций для развития успешной высокотехнологичной индустриальной экономики».

Chatham House Хитоси Танака

Следует вопрос корреспондента, правильно ли понимать, что в случае разрешения ситуации с островами Япония изолирует Россию и начнет взаимодействовать с ней лишь после изменения внешнеполитической линии в отношении Украины — то есть, видимо, уже после смены правящего режима?

«Я думаю, это возможно еще при Путине. Он ведь может изменить линию поведения, укреплять отношения с Европой, Японией и США ради развития российской экономики. Смотрите: если Россия подвергнется полной изоляции, как когда-то Советский Союз, это разве пойдет на пользу ей и ее народу? Не думаю. Я считаю, что Москве стоит поменять свое поведение, так дальше нельзя — с помощью кибертехнологий вмешиваться во внутренние дела США, Франции… Нельзя делать все, что вы хотите, и сохранять хорошие отношения с другими странами», — назидательно увещевает нас бывший дипломат. Другими словами, Москва должна покаяться во всех грехах, включая те, которые не совершала, и перестать проводить самостоятельную политику.

Не по нраву японскому дипломату и более тесные отношения Москвы с Пекином для противостояния гегемонистской политике Вашингтона. Видимо, ему больше подошла бы капитуляция России перед США и их западными союзниками и превращение нашей страны из суверенного государства в страну, послушно следующую в фарватере политики Запада. При этом интервьюируемый дает шанс русским «одуматься» и не сближаться с китайцами, что весьма «напрягает» не только американцев, но и японцев.

«Мы, кстати, не уверены, на какой стороне сегодня Россия. Мне кажется, она все больше сближается с Китаем и считает, что снижение американского влияния в мире идет ей на пользу. В этот раз Россия понимает, что бороться с американским влиянием в одиночку, как это было во времена СССР, больше не может, ей нужна поддержка Китая. Если мир вновь разделится на два блока — Россию и Китай с одной стороны и США, Европу и Японию с другой, — это будет ужасно. Нам надо понять, что мы можем сделать, чтобы этого не допустить», — откровенно заявляет о целях «свободного мира» бывший замминистра иностранных дел Японии. И, знаю не понаслышке, в этом с ним солидарны и действующие японские дипломаты и политики.

В заключение хотелось бы поблагодарить Танака-сан за откровенное изложение японских позиций и выразить надежду на то, что наши дипломаты и политики будут их должным образом учитывать, не впадая в эйфорию от японских посулов «радужных перспектив».