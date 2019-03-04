Во время визита в Иран Пашинян получил информацию к размышлению
Итак, долгожданный — а ждали ж почти целый год, без малого — визит главы новой власти Армении, премьер-министра страны Никола Пашиняна в соседний Иран состоялся и стал достоянием текущей истории. Но мы бы предложили читателям и другим заинтересованным лицам не торопиться ни с оценками, ни с выводами. Приём, организованный на практически высочайшем уровне, — это витиевато организованная посылка Тегерана, содержащая немало дипломатических намёков. Все эти намёки нам не стоит пытаться прочитать и расшифровать — пусть этим занимаются советники «народного премьера» Армении, им по рангу и долгу службы это и обязательно, и полезно. А мы попытаемся понять только те намёки, которые были озвучены СМИ Ирана,
Начнём с самых первых намёков. Никто не хочется задуматься о том, что премьера Армении принимали в Тегеране буквально в тот же временной период, когда в Иране находилась мощнейшая делегация Сирии во главе с президентом этой страны Башаром аль-Асадом? Кто-то скажет — ой, да просто совпадение! Стоп — предложим задуматься мы: так уж ли это совпадение, если учесть, что ведь реально вопрос прибытия премьер-министра Армении в Тегеран решился только после того, как соответствующая гуманитарная миссия направилась из Еревана в Алеппо? Да, у нас нет сообщений о том, имел ли место контакт между премьером Армении и президентом Сирии в Тегеране, иранские СМИ в этом плане молчат. Но исключать не стали бы — мы с вами, уважаемые читатели, на мгновение, не где-то на пространстве СНГ, а в Иране, который, как гласил один из туристических рекламных гаджетов 2010 года, рассчитанных на англоязычных пользователей, «древней, чем сама История».
Кстати, и итоги ирано-сирийских переговоров в Тегеране — крайне актуальная и интересная тема. Но это явно — предмет отдельного исследования и разговора. В самом ближайшем будущем мы представим читателям нашу версию происходившего в рамках этого визита. И будьте готовы и уверены в том, что уровень встречи высших должностных лиц ИРИ с сирийским президентом был намного выше уровня встреч с премьер-министром Армении. Башара аль-Асада принимали в Тегеране как родного, без преувеличений. И, как мы можем понять, отнюдь не потому, что в иранской столице находился президент именно Сирии или же — фактический глава алавитской общины этого государства… Кто же торопится что-либо узнать — что ж, рекомендуем внимательно изучить видеокадры и фотографии со встречи Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи с Башаром аль-Асадом. Эти видео‑ и фотодокументы — очень «говорящие»… Пока же мы просто повторим логичный вывод арабоязычной ливанской газете Al-Binaa: «Этот визит был стратегическим, чтобы подчеркнуть готовность к дальнейшему расширению контактов между Ираном и Сирией на всех уровнях. Переговоры Башара аль-Асада в Тегеране показали, что Тегеран и Дамаск готовятся принять очень важные решения, учитывая недавние события в регионе». Просим читателей присовокупить два вывода ливанской газеты к тому, что во время пребывания сирийской делегации в Иране сюда же прибыла и делегация из Армении, а также, как мы уже упоминали, тот факт, что армянская гуманитарная миссия уже несколько недель трудится в Алеппо. Так что же — визиты сирийцев и армян в одну и ту же столицу никак между собой не связаны? Нас, честно говоря, серьёзнейшие сомнения одолевают по данному вопросу…
А что же всё-таки происходило между непосредственно Ираном и Арменией? Вопрос многим не даёт покоя, и автор данных строк, выступая публично 28 февраля на одном из ереванских интернет-ресурсов, высказал свою точку зрения: Тегеран просто выдал парочку авансов Еревану, не более того. Остальное же зависит сугубо от решения, которое обязаны принять власти Армении, а на Иране нет никаких обязательств — ни мягких, ни жёстких. Всё, что сейчас в Ереване налево-направо озвучивают «прореволюционные СМИ», — это мишура, этим лицам либо невдомёк, с чем на самом деле столкнулся, помимо подчёркнуто сверхвежливого и гостеприимного приёма, Пашинян в Тегеране, либо они просто боятся сами себе признаться в том, что Иран-то ничего не обещал твёрдо. Ни в одной сфере, ни по одному вопросу, если эти вопросы и эти сферы не являются предметом интереса самого Ирана. Поэтому анализировать пустозвонство армянских СМИ не станем — посмотрим на ситуацию с точки зрения высшего руководства Ирана, а не Армении. Ведь в Армении высшая иерархия так и не воссозданной пресловутой «вертикали власти» занята сейчас на самом деле не развитием международных отношений республики, а тем, как очередной сказкой или же «шествием» удержать рейтинг революционной власти хотя бы на уровне 9 декабря — дня проведения внеочередных парламентских выборов…
Вначале о технических результатах визита Пашиняна — они неудовлетворительны. Дело ограничилось подписанием лишь двух Меморандумов о взаимопонимании — между национальной Организацией по стандартизации Ирана и министерством экономического развития и инвестиций Армении, а также между Высшим советом свободных промышленных и особых экономических зон Ирана и министерством экономического развития и инвестиций Армении. И всё. Меморандумы же — да, документы дипломатического протокола и характера, но это лишь озвучивание намерений, а не жёсткие и обязывающие документы. Каким, например, был межгосдоговор о строительстве газопровода Иран — Армения в своё время. Да, готовность — на словах — к тому или этому в связях с Арменией президент Ирана Хасан Рухани как лицо, возглавляющее правительство ИРИ, многократно озвучивал. Не сопровождая какими бы то ни было оговорками. А это была не его задача — знакомить премьер-министра Армении с тем, при каком условии заявления о намерениях у Ирана становятся делом. Это — прерогатива Верховного лидера Исламской революции и Ирана — аятоллы Хаменеи. Так что в плане подписанных документов, на наш взгляд, важней двух тегеранских Меморандумов тот документ, который во время пребывания Пашиняна в Иране подписывался… в Ереване между Арменией и ИРИ.
Агентство IRNA со ссылкой на иранское посольство в Ереване сообщало, что документ о сотрудничестве был подписан главой Главного управления безопасности министерства внутренних дел Ирана Хоссейном Калантари и начальником Штаба полиции Армении Арменом Гукасяном. «Официальные лица двух стран подчеркнули необходимость развития взаимного сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, противодействием терроризму, обменом опытом между полицейскими, облегчением поездок туристов в обе страны и более тесным взаимодействием между политиками двух стран. Ссылаясь на исторические и цивилизационные связи, а также на политические и экономические отношения между двумя странами, обе стороны подчеркнули необходимость углубления полицейского сотрудничества, призвав к продолжению консультаций между дисциплинарными силами двух стран», — указывало IRNA. Как это ни странно, СМИ Армении обошли молчанием тот факт, что в Ереване побывала и подписала документ о сотрудничестве официальная делегация МВД Ирана. Сообщение же иранского агентства, как и сообщения в иных иранских СМИ (например, портал Pars Today и др.), было озаглавлено обеспеченно интригующе: «Исламская Республика Иран и Армения расширяют взаимодействия в сфере безопасности». Казалось бы — а что вообще важней-то безопасности в таком сложном регионе, как Закавказье?! Но — нет, для большинства армянских СМИ то, что там сказал или хотел сказать во время своего визита в ИРИ и встреч с теми или иными лицами конкретно именно премьер-министр Пашинян, оказалось намного важней вопросов безопасности, обсужденных в Ереване…
Итак, Рухани предоставил возможность Николу Пашиняну услышать условия Ирана — правда, высказанные в привычной для иранской внешней политики восточной форме дипломатии, без ультимативности — лично от Его Высокопреосвященства, или от Его Святейшества, аятоллы Хаменеи. Предлагаем вниманию читателей выдержки из репортажа одного из иранских официозов — газеты Tehran Times. Лидер Исламской революции аятолла Хаменеи принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его окружение во второй половине дня, 27 февраля 2019 года, сообщала Tehran Times. В ходе встречи аятолла Хаменеи назвал Иран и Армению хорошими соседями, поддерживающими исторические отношения, и подчеркнул необходимость повышения уровня экономического сотрудничества. Затем он добавил, что, «вопреки желанию США, связи между Ираном и Арменией должны быть прочными, постоянными и дружественными». Лидер Исламской революции указал на очень дружеские отношения, которые существуют между иранцами с их армянскими согражданами, а также на жертвы иранских армянских общин в эпоху Священной обороны — 8-летней поддерживаемой США войны Саддама с Ираном — и заявил: «Я посещал семьи иранских армянских мучеников в Тегеране, потому что мы считаем армянских мучеников навязанной войны источниками гордости и чести для Ирана, точно так же, как мусульманских мучеников».
Лидер Ирана расценил расширение сотрудничества и дружественных отношений как обязанность, которая должна выполняться в общих интересах Ирана и Армении, добавив, что «конечно, США абсолютно ненадёжны и всегда пытаются вызвать мятеж, коррупцию, конфликты и войну; они против отношений между Ираном и Арменией и противостоят интересам народов. Однако в ответ нам необходимо укрепить наши отношения и сотрудничество». Подчеркнув дружественные отношения Ирана и Армении на протяжении всей истории, аятолла Хаменеи сказал, что «у Ирана и Армении никогда не было проблем друг с другом. Согласно нашим исламским учениям, мы считаем себя обязанными вести себя хорошо по отношению к соседним странам; даже если официальные лица США, такие как Джон Болтон, не понимают таких вопросов или человеческих отношений».
Аятолла Хаменеи отметил, что уровень экономического сотрудничества между Ираном и Арменией намного ниже потенциалов, которыми обладают эти две страны, и он считает, что «соглашения и ратификации, заключенные в ходе этой поездки, должны активно осуществляться».
Лидер Исламской революции также считает, что решение проблемы Нагорного Карабаха (Арцаха) заключается в продолжении переговоров между официальными лицами Азербайджана и Армении. Он также объявил о готовности Исламской Республики Иран предложить помощь в решении этого вопроса.
Другие иранские СМИ (например, IRNA, Mehr News и др.), в добавление к вышеизложенному, сообщали также о том, что «в ходе встречи, прошедшей в тёплой атмосфере, премьер-министр Армении коснулся политических процессов в Армении и народной революции. Аятолла Хаменеи отметил, что внимательно следил за процессами в Армении, прошедшими мирно и в соответствии с демократическими нормами».
Попытаемся дешифровать намёки аятоллы Хаменеи. Каждый его тезис — доказательство того, что и он сам, и соответствующие госструктуры Ирана действительно внимательно отслеживали ситуацию в Армении в прошлом году, накапливали информацию и т. д. Даже автор данных строк может засвидетельствовать, что, когда довелось переговорить с представителями иранского посольства в Ереване по ряду вопросов, связанных с ближневосточной тематикой, иранские дипломаты продемонстрировали знания о том, кто из штатных сотрудников МИД Армении в недавнем прошлом публично ратовал за резкое сближение Армении с Израилем. Так что слова аятоллы Хаменеи — не дань этикету и не желание «произвести впечатление» на премьер-министра Армении, это отражение повседневного труда громадного количества лиц из различных иранских госструктур. Указания на Джона Болтона,
Есть неозвученный намёк и в репликах аятоллы Хаменеи относительно проблемы Нагорного Карабаха — Арцаха. Эти слова означают: 1) официальная позиция Ирана по НКР и переговорам вокруг урегулирования не изменилась; 2) война исключена — Иран настаивает на продолжении переговоров именно между самими конфликтующими сторонами; 3) самое главное, публично не озвученное, — никаких «третьих сил», в особенности «внерегиональных сил», всё — исключительно между армянами и азербайджанцами, а Иран готов спустя десятилетия возобновить своё посредничество. Можем добавить — исходя из той же Конвенции по Каспию, Россия не входит в число «внерегиональных сил», которые Иран отвергает. Полный дословный перевод фраз аятоллы Хаменеи об Арцахе — никаких США и НАТО в регионе. Волей-неволей напрашивается предположение: соседи по региону, пошлите подальше «Мадридские принципы», ибо в них предполагается одним из пунктов размещение в зоне конфликта (т.е. непосредственно на северных границах Ирана или вблизи от этих границ ИРИ) некоего международного контингента войск. Памятуя ещё о предложениях экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайзы в 2005−06 гг., США настаивали на формировании такого контингента исключительно из числа военнослужащих стран — членов НАТО. Ещё раз подчеркнём — этот намёк аятоллы Хаменеи не менее прозрачен, чем его уверенные обвинения в том, что там, где США и где люди, связанные с поступлениями финансовых потоков из США, именно там и есть коррупция в первую очередь…
А так — ну да, президент Рухани много о чём говорил с Пашиняном и немало чего обещал. Но готов ли премьер-министр Армении прислушаться к предостережениям и намёкам аятоллы Хаменеи? Это будет видно по дальнейшему поведению армянского руководства, по его дальнейшей риторике в отношении Ирана. И вряд ли кто должен надеяться на то, что в Тегеране обратили внимание на следующий факт. Говоря перед отъездом в Иран о повестке дня визита, Пашинян был вынужден также отвечать на вопрос, как он и его правительство относятся к незаконным санкциям США против Тегерана. И вот что ответил Пашинян: «Иран является одним из важных партнёров Армении. Естественно, мы следим за всеми событиями вокруг Ирана. Как вы знаете, в 2015 году Армения была одной из первых стран, приветствовавших принятие соглашения о ядерной программе Ирана, поскольку Армения руководствовалась видением того, какие возможности открываются в плане региональной стабилизации и регионального сотрудничества. Естественно, недавние события вокруг Ирана волнуют также и нас. В этих условиях Армения продолжает работать координированно, вести открытый диалог и с иранской стороной, и всеми другими сторонами, вовлечёнными в процесс. Мы чётко представляем волнующие нас проблемы, нашу озабоченность и нашу позицию. Мы убеждены, что конструктивный подход Армении может стать позитивным фактором в поиске решений возникших проблем». Обыкновенное словоблудие — ни одной чёткой и однозначно трактующейся оценки, ни одобрения, ни осуждения американских санкций против Ирана. Уверены, что и наши читатели согласятся — подобный ответ в Тегеране только усиливал сомнения и опасения на тот счёт, что аморфные заявления Пашиняна перед визитом в Иран явно являлись результатом того, что официальный Ереван находится под давлением и влиянием США…
Поэтому мы склонны считать заявления и обещания президента Рухани лишь вторичными, на фоне намёков и предупреждений аятоллы Хаменеи. Иран готов увеличить объёмы поставок газа в Армению? Да, и говорил об этом не только Пашиняну. Но и экс-президенту РА Сержу Саркисяну. А когда Пашинян сказал, что «важно во время дальнейших обсуждений и переговоров прийти к общему согласию по вопросу о цене» (на газ — прим.), то Рухани парировал: да, и надо пересчитать и цену на электроэнергию, которую Иран по бартеру получает из Армении взамен поставок своего газа. Когда армянская сторона стала говорить о своей «готовности» стать транзитной территорией по транспортировке газа (куда — в Грузию??? Ирану это очень «надо», видимо…), то Рухани ответствовал: да пожалуйста! — «…в ходе переговоров было рассмотрено сотрудничество в области энергетики между Ираном и Арменией в трёхстороннем формате — с Грузией, и в четырёхстороннем формате — с Россией». Судя по заявлению пресс-секретаря премьер-министра Армении Владимира Карапетяна от 1 марта, Тегеран отдаёт приоритет именно четырёхстороннему формату с участием России: «Существует договоренность о проведении в апреле в Тегеране четырёхсторонней встречи в формате Армения — Россия — Иран — Грузия». Надо ли что-то иное добавлять? На наш взгляд, нет — приоритеты расставлены, Закавказье для Ирана — это и зона жизненно важных интересов, и географический ареал совпадения иранских интересов с интересами России, и Тегеран не собирается в угоду кому бы то ни было в Ереване или Тбилиси способствовать внерегиональным силам и странам в превращении Закавказья в зону даже просто конкуренции с Россией. Думается, что проамериканские элементы в окружении премьер-министра Армении могут спокойно звонить в Вашингтон и докладывать — не удалось… Иран не клюнул на приманку.
Выделим же из слов Рухани его подтверждение той программы, которую он ещё в декабре 2016 г. озвучил, тогда — главе Армении Сержу Саркисяну. «Другой темой обсуждений была связь Персидского залива с Чёрным морем через Армению. В заключение я должен отметить, что самым важным пунктом является то, что в обеих странах есть желание, потенциал, воля развивать отношения. Мы дали поручение ответственным лицам обсудить все вопросы до заседания межправительственной комиссии», — заявил иранский президент. Всё — более ничего серьёзного на межправительственном уровне. Всего лишь — «обе страны полны желания», и только это. А вот станут ли желания и планы реальностью — увы, зависит от того, как слушал Пашинян аятоллу Хаменеи и готов ли премьер-министр Армении прислушаться к советам и намёкам мудрого старца из Тегерана. Напоминание же Рухани о давнишнем иранском плане создать гарантированный транспортно-коммуникационный «коридор» от Персидского залива к Чёрному морю через Армению касается не только официального Еревана, но и властей Грузии, которые после избрания Саломэ Зурабишвили, как можно понимать, намерены усиливать в своей внешней политике антирусский и пронатовский векторы. Давайте согласимся — при союзничестве Ирана с Россией, в том числе и в Закавказье, именно данные факторы станут движителем или, наоборот, тормозом в развитии отношений, укреплении сотрудничества, а не цены на иранский газ или армянскую электроэнергию. И разница в подходах к ситуации у Ирана и Армении «эпохи Пашиняна» налицо. Рухани заявляет, что третьи страны не должны иметь места в двусторонних отношениях Ирана и Армении: «Тегеран и Ереван решительно продолжают свои отношения согласно национальным интересам двух стран, чтобы никакая третья страна не смогла вмешиваться в их связи» (IRNA), а Пашинян во время пребывания в Исфахане говорит лишь о том, что отношения Еревана и Тегерана с третьими странами не должны влиять на двусторонние армяно-иранские отношения. Эти формулировки — далеко не одно и то же, как может показаться. Хотя бы потому, что после Рухани, беседуя с Пашиняном, аятолла Хаменеи однозначно обозначил, какая «третья страна» не должна влиять на отношения между Ираном и Арменией…
Заключим наш первичный анализ визита Н. Пашиняна в Иран важнейшей информацией от 2 марта, распространённой агентством IRNA. Спустя 17 лет проект международного транспортного коридора Север — Юг в целях присоединения Индии к Европе через Иран будет реализован. 12 сентября 2000 г. в ходе второй Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге было подписано межправительственное соглашение о создании коридора «Север — Юг». Странами-участницами стали Россия, Иран и Индия. Со временем проект по-прежнему оставался привлекательным, и позднее к договору присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Сирия, Киргизия, Турция и Украина. Болгария также присутствует как наблюдатель договора, сообщило данное агентство.
Международный транспортный коридор соединяет Индийский океан и Персидский залив через Иран с Каспийским морем, а потом по России с Санкт-Петербургом и Северной Европой. В случае полной активизации коридор «Север — Юг» станет важнейшим транзитом между Азией и Европой, который сократит стоимость и время поставки товаров на 30−40%. Заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Хейролла Хадеми в субботу сообщил IRNA, что на проект железной дороги Казвин — Решт потрачено более 1850 млрд долларов, но его сегодняшняя стоимость превышает 4 тысячи млрд долларов. По его словам, Бендер-э-Аббас на юге Ирана будет присоединяться к странам Кавказа, Азербайджану и России после завершения проекта железной дороги Казвин — Решт — Астара. Товары будут отправляться из Индии в город Бендер-э-Аббас (Иран) на берегу Персидского залива, оттуда будут доставляться в город Бендер-Энзели на берегу Каспийского моря, после чего направятся в Астрахань, и по железной дороге будут поставляться в Европу. Коридор сократит время транспортировки грузов между Мумбаи и Москвой примерно на 20 дней. Предполагаемая пропускная способность коридора составляет от 20 до 30 млн тонн товаров в год.
Мы особо обращаем внимание, и в данном случае граждан не только Армении с Грузией, но и Азербайджана — в сообщении IRNA жёстко указан транспортно-географический маршрут коридора, который Ирану не нужно «подлаживать» ни под Армению, ни под Грузию, ни под Азербайджан: Мумбаи (Бомбей, Индия) — Бендер-э-Аббас (Иран) — Бендер-Энзели (Иран) — Астрахань (Россия) — Москва (Россия) — Санкт-Петербург (Россия) — Северная Европа. Закавказцы либо уже «опоздали на поезд», либо им нужно поторопиться и «на ходу впрыгивать в вагоны». В любом случае «евразийский экспресс» не станет дожидаться, пока в Ереване, Тбилиси и Баку мозги местных «комплементарных» политиков дозреют до осознания важности Ирана в любой системе региональных координат. Премьер-министру Пашиняну в Тегеране выдали своего рода аванс — причём недолгосрочный, хотя иранцы умеют и могут ждать. Но вопрос в том, готов ли Пашинян оправдать этот аванс на будущее и отработать его.