Итак, долгожданный — а ждали ж почти целый год, без малого — визит главы новой власти Армении, премьер-министра страны Никола Пашиняна в соседний Иран состоялся и стал достоянием текущей истории. Но мы бы предложили читателям и другим заинтересованным лицам не торопиться ни с оценками, ни с выводами. Приём, организованный на практически высочайшем уровне, — это витиевато организованная посылка Тегерана, содержащая немало дипломатических намёков. Все эти намёки нам не стоит пытаться прочитать и расшифровать — пусть этим занимаются советники «народного премьера» Армении, им по рангу и долгу службы это и обязательно, и полезно. А мы попытаемся понять только те намёки, которые были озвучены СМИ Ирана, т. е. были предназначены не только для ушей Никола Пашиняна, но и были как бы вбросом информации для всего мира.

President.ir Никол Пашинян и Хасан Рухани на встрече в Иране

Начнём с самых первых намёков. Никто не хочется задуматься о том, что премьера Армении принимали в Тегеране буквально в тот же временной период, когда в Иране находилась мощнейшая делегация Сирии во главе с президентом этой страны Башаром аль-Асадом? Кто-то скажет — ой, да просто совпадение! Стоп — предложим задуматься мы: так уж ли это совпадение, если учесть, что ведь реально вопрос прибытия премьер-министра Армении в Тегеран решился только после того, как соответствующая гуманитарная миссия направилась из Еревана в Алеппо? Да, у нас нет сообщений о том, имел ли место контакт между премьером Армении и президентом Сирии в Тегеране, иранские СМИ в этом плане молчат. Но исключать не стали бы — мы с вами, уважаемые читатели, на мгновение, не где-то на пространстве СНГ, а в Иране, который, как гласил один из туристических рекламных гаджетов 2010 года, рассчитанных на англоязычных пользователей, «древней, чем сама История».

Кстати, и итоги ирано-сирийских переговоров в Тегеране — крайне актуальная и интересная тема. Но это явно — предмет отдельного исследования и разговора. В самом ближайшем будущем мы представим читателям нашу версию происходившего в рамках этого визита. И будьте готовы и уверены в том, что уровень встречи высших должностных лиц ИРИ с сирийским президентом был намного выше уровня встреч с премьер-министром Армении. Башара аль-Асада принимали в Тегеране как родного, без преувеличений. И, как мы можем понять, отнюдь не потому, что в иранской столице находился президент именно Сирии или же — фактический глава алавитской общины этого государства… Кто же торопится что-либо узнать — что ж, рекомендуем внимательно изучить видеокадры и фотографии со встречи Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хоссейни Хаменеи с Башаром аль-Асадом. Эти видео‑ и фотодокументы — очень «говорящие»… Пока же мы просто повторим логичный вывод арабоязычной ливанской газете Al-Binaa: «Этот визит был стратегическим, чтобы подчеркнуть готовность к дальнейшему расширению контактов между Ираном и Сирией на всех уровнях. Переговоры Башара аль-Асада в Тегеране показали, что Тегеран и Дамаск готовятся принять очень важные решения, учитывая недавние события в регионе». Просим читателей присовокупить два вывода ливанской газеты к тому, что во время пребывания сирийской делегации в Иране сюда же прибыла и делегация из Армении, а также, как мы уже упоминали, тот факт, что армянская гуманитарная миссия уже несколько недель трудится в Алеппо. Так что же — визиты сирийцев и армян в одну и ту же столицу никак между собой не связаны? Нас, честно говоря, серьёзнейшие сомнения одолевают по данному вопросу…

Kremlin.ru Башар Асад

А что же всё-таки происходило между непосредственно Ираном и Арменией? Вопрос многим не даёт покоя, и автор данных строк, выступая публично 28 февраля на одном из ереванских интернет-ресурсов, высказал свою точку зрения: Тегеран просто выдал парочку авансов Еревану, не более того. Остальное же зависит сугубо от решения, которое обязаны принять власти Армении, а на Иране нет никаких обязательств — ни мягких, ни жёстких. Всё, что сейчас в Ереване налево-направо озвучивают «прореволюционные СМИ», — это мишура, этим лицам либо невдомёк, с чем на самом деле столкнулся, помимо подчёркнуто сверхвежливого и гостеприимного приёма, Пашинян в Тегеране, либо они просто боятся сами себе признаться в том, что Иран-то ничего не обещал твёрдо. Ни в одной сфере, ни по одному вопросу, если эти вопросы и эти сферы не являются предметом интереса самого Ирана. Поэтому анализировать пустозвонство армянских СМИ не станем — посмотрим на ситуацию с точки зрения высшего руководства Ирана, а не Армении. Ведь в Армении высшая иерархия так и не воссозданной пресловутой «вертикали власти» занята сейчас на самом деле не развитием международных отношений республики, а тем, как очередной сказкой или же «шествием» удержать рейтинг революционной власти хотя бы на уровне 9 декабря — дня проведения внеочередных парламентских выборов…

Вначале о технических результатах визита Пашиняна — они неудовлетворительны. Дело ограничилось подписанием лишь двух Меморандумов о взаимопонимании — между национальной Организацией по стандартизации Ирана и министерством экономического развития и инвестиций Армении, а также между Высшим советом свободных промышленных и особых экономических зон Ирана и министерством экономического развития и инвестиций Армении. И всё. Меморандумы же — да, документы дипломатического протокола и характера, но это лишь озвучивание намерений, а не жёсткие и обязывающие документы. Каким, например, был межгосдоговор о строительстве газопровода Иран — Армения в своё время. Да, готовность — на словах — к тому или этому в связях с Арменией президент Ирана Хасан Рухани как лицо, возглавляющее правительство ИРИ, многократно озвучивал. Не сопровождая какими бы то ни было оговорками. А это была не его задача — знакомить премьер-министра Армении с тем, при каком условии заявления о намерениях у Ирана становятся делом. Это — прерогатива Верховного лидера Исламской революции и Ирана — аятоллы Хаменеи. Так что в плане подписанных документов, на наш взгляд, важней двух тегеранских Меморандумов тот документ, который во время пребывания Пашиняна в Иране подписывался… в Ереване между Арменией и ИРИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Договор

Агентство IRNA со ссылкой на иранское посольство в Ереване сообщало, что документ о сотрудничестве был подписан главой Главного управления безопасности министерства внутренних дел Ирана Хоссейном Калантари и начальником Штаба полиции Армении Арменом Гукасяном. «Официальные лица двух стран подчеркнули необходимость развития взаимного сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, противодействием терроризму, обменом опытом между полицейскими, облегчением поездок туристов в обе страны и более тесным взаимодействием между политиками двух стран. Ссылаясь на исторические и цивилизационные связи, а также на политические и экономические отношения между двумя странами, обе стороны подчеркнули необходимость углубления полицейского сотрудничества, призвав к продолжению консультаций между дисциплинарными силами двух стран», — указывало IRNA. Как это ни странно, СМИ Армении обошли молчанием тот факт, что в Ереване побывала и подписала документ о сотрудничестве официальная делегация МВД Ирана. Сообщение же иранского агентства, как и сообщения в иных иранских СМИ (например, портал Pars Today и др.), было озаглавлено обеспеченно интригующе: «Исламская Республика Иран и Армения расширяют взаимодействия в сфере безопасности». Казалось бы — а что вообще важней-то безопасности в таком сложном регионе, как Закавказье?! Но — нет, для большинства армянских СМИ то, что там сказал или хотел сказать во время своего визита в ИРИ и встреч с теми или иными лицами конкретно именно премьер-министр Пашинян, оказалось намного важней вопросов безопасности, обсужденных в Ереване…

Итак, Рухани предоставил возможность Николу Пашиняну услышать условия Ирана — правда, высказанные в привычной для иранской внешней политики восточной форме дипломатии, без ультимативности — лично от Его Высокопреосвященства, или от Его Святейшества, аятоллы Хаменеи. Предлагаем вниманию читателей выдержки из репортажа одного из иранских официозов — газеты Tehran Times. Лидер Исламской революции аятолла Хаменеи принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его окружение во второй половине дня, 27 февраля 2019 года, сообщала Tehran Times. В ходе встречи аятолла Хаменеи назвал Иран и Армению хорошими соседями, поддерживающими исторические отношения, и подчеркнул необходимость повышения уровня экономического сотрудничества. Затем он добавил, что, «вопреки желанию США, связи между Ираном и Арменией должны быть прочными, постоянными и дружественными». Лидер Исламской революции указал на очень дружеские отношения, которые существуют между иранцами с их армянскими согражданами, а также на жертвы иранских армянских общин в эпоху Священной обороны — 8-летней поддерживаемой США войны Саддама с Ираном — и заявил: «Я посещал семьи иранских армянских мучеников в Тегеране, потому что мы считаем армянских мучеников навязанной войны источниками гордости и чести для Ирана, точно так же, как мусульманских мучеников».

(сс) Mike Gadd Ванкский собор — главный храм Армянской церкви в Иране. Расположен в городе Исфахане

Лидер Ирана расценил расширение сотрудничества и дружественных отношений как обязанность, которая должна выполняться в общих интересах Ирана и Армении, добавив, что «конечно, США абсолютно ненадёжны и всегда пытаются вызвать мятеж, коррупцию, конфликты и войну; они против отношений между Ираном и Арменией и противостоят интересам народов. Однако в ответ нам необходимо укрепить наши отношения и сотрудничество». Подчеркнув дружественные отношения Ирана и Армении на протяжении всей истории, аятолла Хаменеи сказал, что «у Ирана и Армении никогда не было проблем друг с другом. Согласно нашим исламским учениям, мы считаем себя обязанными вести себя хорошо по отношению к соседним странам; даже если официальные лица США, такие как Джон Болтон, не понимают таких вопросов или человеческих отношений».

Аятолла Хаменеи отметил, что уровень экономического сотрудничества между Ираном и Арменией намного ниже потенциалов, которыми обладают эти две страны, и он считает, что «соглашения и ратификации, заключенные в ходе этой поездки, должны активно осуществляться».

Лидер Исламской революции также считает, что решение проблемы Нагорного Карабаха (Арцаха) заключается в продолжении переговоров между официальными лицами Азербайджана и Армении. Он также объявил о готовности Исламской Республики Иран предложить помощь в решении этого вопроса.

Другие иранские СМИ (например, IRNA, Mehr News и др.), в добавление к вышеизложенному, сообщали также о том, что «в ходе встречи, прошедшей в тёплой атмосфере, премьер-министр Армении коснулся политических процессов в Армении и народной революции. Аятолла Хаменеи отметил, что внимательно следил за процессами в Армении, прошедшими мирно и в соответствии с демократическими нормами».

Попытаемся дешифровать намёки аятоллы Хаменеи. Каждый его тезис — доказательство того, что и он сам, и соответствующие госструктуры Ирана действительно внимательно отслеживали ситуацию в Армении в прошлом году, накапливали информацию и т. д. Даже автор данных строк может засвидетельствовать, что, когда довелось переговорить с представителями иранского посольства в Ереване по ряду вопросов, связанных с ближневосточной тематикой, иранские дипломаты продемонстрировали знания о том, кто из штатных сотрудников МИД Армении в недавнем прошлом публично ратовал за резкое сближение Армении с Израилем. Так что слова аятоллы Хаменеи — не дань этикету и не желание «произвести впечатление» на премьер-министра Армении, это отражение повседневного труда громадного количества лиц из различных иранских госструктур. Указания на Джона Болтона, т. е. советника по нацбезопасности президента США, указания на то, что вмешательство США повсеместно вызывает «мятеж, коррупцию, конфликты и войну» и что США мешают развитию армяно-иранских отношений — ну, вряд ли надо быть семи пядей во лбу, дабы понять, что в подобной мягкой форме Верховный лидер Исламской революции Ирана практически надиктовал главные условия Пашиняну, при которых президент Рухани и правительство ИРИ будут готовы претворять в жизнь те или иные совместные армяно-иранские или многосторонние проекты, о которых заговаривал в Тегеране армянский премьер. Ну, а упоминание о «коррупции от США» — чёткое указание на то, что Ирану прекрасно известно, кто из «революционеров Армении» зависел и зависит от «подъёмных» грантов от США или проамериканских, в том числе антииранских, «фондов».

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Бархатная революция в Армении

Есть неозвученный намёк и в репликах аятоллы Хаменеи относительно проблемы Нагорного Карабаха — Арцаха. Эти слова означают: 1) официальная позиция Ирана по НКР и переговорам вокруг урегулирования не изменилась; 2) война исключена — Иран настаивает на продолжении переговоров именно между самими конфликтующими сторонами; 3) самое главное, публично не озвученное, — никаких «третьих сил», в особенности «внерегиональных сил», всё — исключительно между армянами и азербайджанцами, а Иран готов спустя десятилетия возобновить своё посредничество. Можем добавить — исходя из той же Конвенции по Каспию, Россия не входит в число «внерегиональных сил», которые Иран отвергает. Полный дословный перевод фраз аятоллы Хаменеи об Арцахе — никаких США и НАТО в регионе. Волей-неволей напрашивается предположение: соседи по региону, пошлите подальше «Мадридские принципы», ибо в них предполагается одним из пунктов размещение в зоне конфликта (т.е. непосредственно на северных границах Ирана или вблизи от этих границ ИРИ) некоего международного контингента войск. Памятуя ещё о предложениях экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайзы в 2005−06 гг., США настаивали на формировании такого контингента исключительно из числа военнослужащих стран — членов НАТО. Ещё раз подчеркнём — этот намёк аятоллы Хаменеи не менее прозрачен, чем его уверенные обвинения в том, что там, где США и где люди, связанные с поступлениями финансовых потоков из США, именно там и есть коррупция в первую очередь…

А так — ну да, президент Рухани много о чём говорил с Пашиняном и немало чего обещал. Но готов ли премьер-министр Армении прислушаться к предостережениям и намёкам аятоллы Хаменеи? Это будет видно по дальнейшему поведению армянского руководства, по его дальнейшей риторике в отношении Ирана. И вряд ли кто должен надеяться на то, что в Тегеране обратили внимание на следующий факт. Говоря перед отъездом в Иран о повестке дня визита, Пашинян был вынужден также отвечать на вопрос, как он и его правительство относятся к незаконным санкциям США против Тегерана. И вот что ответил Пашинян: «Иран является одним из важных партнёров Армении. Естественно, мы следим за всеми событиями вокруг Ирана. Как вы знаете, в 2015 году Армения была одной из первых стран, приветствовавших принятие соглашения о ядерной программе Ирана, поскольку Армения руководствовалась видением того, какие возможности открываются в плане региональной стабилизации и регионального сотрудничества. Естественно, недавние события вокруг Ирана волнуют также и нас. В этих условиях Армения продолжает работать координированно, вести открытый диалог и с иранской стороной, и всеми другими сторонами, вовлечёнными в процесс. Мы чётко представляем волнующие нас проблемы, нашу озабоченность и нашу позицию. Мы убеждены, что конструктивный подход Армении может стать позитивным фактором в поиске решений возникших проблем». Обыкновенное словоблудие — ни одной чёткой и однозначно трактующейся оценки, ни одобрения, ни осуждения американских санкций против Ирана. Уверены, что и наши читатели согласятся — подобный ответ в Тегеране только усиливал сомнения и опасения на тот счёт, что аморфные заявления Пашиняна перед визитом в Иран явно являлись результатом того, что официальный Ереван находится под давлением и влиянием США…

(сс) PeteLinforth Под контролем

Поэтому мы склонны считать заявления и обещания президента Рухани лишь вторичными, на фоне намёков и предупреждений аятоллы Хаменеи. Иран готов увеличить объёмы поставок газа в Армению? Да, и говорил об этом не только Пашиняну. Но и экс-президенту РА Сержу Саркисяну. А когда Пашинян сказал, что «важно во время дальнейших обсуждений и переговоров прийти к общему согласию по вопросу о цене» (на газ — прим.), то Рухани парировал: да, и надо пересчитать и цену на электроэнергию, которую Иран по бартеру получает из Армении взамен поставок своего газа. Когда армянская сторона стала говорить о своей «готовности» стать транзитной территорией по транспортировке газа (куда — в Грузию??? Ирану это очень «надо», видимо…), то Рухани ответствовал: да пожалуйста! — «…в ходе переговоров было рассмотрено сотрудничество в области энергетики между Ираном и Арменией в трёхстороннем формате — с Грузией, и в четырёхстороннем формате — с Россией». Судя по заявлению пресс-секретаря премьер-министра Армении Владимира Карапетяна от 1 марта, Тегеран отдаёт приоритет именно четырёхстороннему формату с участием России: «Существует договоренность о проведении в апреле в Тегеране четырёхсторонней встречи в формате Армения — Россия — Иран — Грузия». Надо ли что-то иное добавлять? На наш взгляд, нет — приоритеты расставлены, Закавказье для Ирана — это и зона жизненно важных интересов, и географический ареал совпадения иранских интересов с интересами России, и Тегеран не собирается в угоду кому бы то ни было в Ереване или Тбилиси способствовать внерегиональным силам и странам в превращении Закавказья в зону даже просто конкуренции с Россией. Думается, что проамериканские элементы в окружении премьер-министра Армении могут спокойно звонить в Вашингтон и докладывать — не удалось… Иран не клюнул на приманку.

Выделим же из слов Рухани его подтверждение той программы, которую он ещё в декабре 2016 г. озвучил, тогда — главе Армении Сержу Саркисяну. «Другой темой обсуждений была связь Персидского залива с Чёрным морем через Армению. В заключение я должен отметить, что самым важным пунктом является то, что в обеих странах есть желание, потенциал, воля развивать отношения. Мы дали поручение ответственным лицам обсудить все вопросы до заседания межправительственной комиссии», — заявил иранский президент. Всё — более ничего серьёзного на межправительственном уровне. Всего лишь — «обе страны полны желания», и только это. А вот станут ли желания и планы реальностью — увы, зависит от того, как слушал Пашинян аятоллу Хаменеи и готов ли премьер-министр Армении прислушаться к советам и намёкам мудрого старца из Тегерана. Напоминание же Рухани о давнишнем иранском плане создать гарантированный транспортно-коммуникационный «коридор» от Персидского залива к Чёрному морю через Армению касается не только официального Еревана, но и властей Грузии, которые после избрания Саломэ Зурабишвили, как можно понимать, намерены усиливать в своей внешней политике антирусский и пронатовский векторы. Давайте согласимся — при союзничестве Ирана с Россией, в том числе и в Закавказье, именно данные факторы станут движителем или, наоборот, тормозом в развитии отношений, укреплении сотрудничества, а не цены на иранский газ или армянскую электроэнергию. И разница в подходах к ситуации у Ирана и Армении «эпохи Пашиняна» налицо. Рухани заявляет, что третьи страны не должны иметь места в двусторонних отношениях Ирана и Армении: «Тегеран и Ереван решительно продолжают свои отношения согласно национальным интересам двух стран, чтобы никакая третья страна не смогла вмешиваться в их связи» (IRNA), а Пашинян во время пребывания в Исфахане говорит лишь о том, что отношения Еревана и Тегерана с третьими странами не должны влиять на двусторонние армяно-иранские отношения. Эти формулировки — далеко не одно и то же, как может показаться. Хотя бы потому, что после Рухани, беседуя с Пашиняном, аятолла Хаменеи однозначно обозначил, какая «третья страна» не должна влиять на отношения между Ираном и Арменией…

Заключим наш первичный анализ визита Н. Пашиняна в Иран важнейшей информацией от 2 марта, распространённой агентством IRNA. Спустя 17 лет проект международного транспортного коридора Север — Юг в целях присоединения Индии к Европе через Иран будет реализован. 12 сентября 2000 г. в ходе второй Евроазиатской конференции по транспорту в Санкт-Петербурге было подписано межправительственное соглашение о создании коридора «Север — Юг». Странами-участницами стали Россия, Иран и Индия. Со временем проект по-прежнему оставался привлекательным, и позднее к договору присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, Сирия, Киргизия, Турция и Украина. Болгария также присутствует как наблюдатель договора, сообщило данное агентство.

(сс) Hellerick Международный транспортный коридор «Север — Юг»

Международный транспортный коридор соединяет Индийский океан и Персидский залив через Иран с Каспийским морем, а потом по России с Санкт-Петербургом и Северной Европой. В случае полной активизации коридор «Север — Юг» станет важнейшим транзитом между Азией и Европой, который сократит стоимость и время поставки товаров на 30−40%. Заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Хейролла Хадеми в субботу сообщил IRNA, что на проект железной дороги Казвин — Решт потрачено более 1850 млрд долларов, но его сегодняшняя стоимость превышает 4 тысячи млрд долларов. По его словам, Бендер-э-Аббас на юге Ирана будет присоединяться к странам Кавказа, Азербайджану и России после завершения проекта железной дороги Казвин — Решт — Астара. Товары будут отправляться из Индии в город Бендер-э-Аббас (Иран) на берегу Персидского залива, оттуда будут доставляться в город Бендер-Энзели на берегу Каспийского моря, после чего направятся в Астрахань, и по железной дороге будут поставляться в Европу. Коридор сократит время транспортировки грузов между Мумбаи и Москвой примерно на 20 дней. Предполагаемая пропускная способность коридора составляет от 20 до 30 млн тонн товаров в год.

Мы особо обращаем внимание, и в данном случае граждан не только Армении с Грузией, но и Азербайджана — в сообщении IRNA жёстко указан транспортно-географический маршрут коридора, который Ирану не нужно «подлаживать» ни под Армению, ни под Грузию, ни под Азербайджан: Мумбаи (Бомбей, Индия) — Бендер-э-Аббас (Иран) — Бендер-Энзели (Иран) — Астрахань (Россия) — Москва (Россия) — Санкт-Петербург (Россия) — Северная Европа. Закавказцы либо уже «опоздали на поезд», либо им нужно поторопиться и «на ходу впрыгивать в вагоны». В любом случае «евразийский экспресс» не станет дожидаться, пока в Ереване, Тбилиси и Баку мозги местных «комплементарных» политиков дозреют до осознания важности Ирана в любой системе региональных координат. Премьер-министру Пашиняну в Тегеране выдали своего рода аванс — причём недолгосрочный, хотя иранцы умеют и могут ждать. Но вопрос в том, готов ли Пашинян оправдать этот аванс на будущее и отработать его.