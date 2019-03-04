



Армия Грузии в составе войск НАТО на площади Багдада. Ирак

На днях министр обороны Грузии Леван Изория сообщил, что в марте 2019 года в Грузии пройдут ежегодные командно-штабные учения «Грузия — НАТО». На них намерен прибыть генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам Изории, «подобного рода учениями впервые в истории Грузии полностью будет руководить руководящее звено Оборонных сил Грузии». Он также анонсировал прибытие представителей 22 стран (по другим данным — 17), которые являются членами и партнерами НАТО. На более поздний период намечен визит в Грузию Военного комитета НАТО, возможно, для участия в учениях Agile spirit («Проворный дух»), намеченных на вторую половину 2019 года. Они пройдут в Западной Грузии, что в Тбилиси квалифицируют как «беспрецедентные с региональной точки».

Такие акции Изория обозначает как фактор «динамики, необратимой, беспрецедентной» в развитии отношений Грузия — НАТО. Помимо того, грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе на совместном заседании правительственных комиссий по вопросам интеграции в Евросоюз и в НАТО сообщил, что утверждена годовая национальная программа (Annual National Programme) — документ, который охватывает перечень реформ, осуществление которых должно приблизить Грузию к стандартам альянса. Различные учения НАТО на территории Грузии проводятся не в первый раз. И всякий раз Москва на них реагировала словами, написанными словно под кальку. Мол, «наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую региональную систему безопасности, вынуждает Россию принимать ответные меры». Но сейчас Москва взяла другую интонацию.

Грузинская армия. НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обозначенный ход событий «разрушает существующую систему безопасности в мире и вынуждает нас принимать ответные меры», указывая на привлечение Украины к учениям НАТО в Грузии. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин предупредил о «неприятных неожиданностях», которые могут вызвать сотрудничество Грузии с альянсом. «Нас настораживает натовская повестка Грузии и заявления грузинских политиков об ускоренном движении в Североатлантический альянс, — подчеркнул Карасин. — Это создает нервозность и в наших отношениях, и в регионе Южного Кавказа. Масштабные учения НАТО тоже не добавляют оптимизма, так как не способствуют стабильности и взаимному доверию в регионе, тем более что Грузия пытается привлечь к ним своих соседей, в частности Армению и Азербайджан».

Иронией является уже то, что допускается возможное участие в учениях НАТО Баку и Еревана, которые сами находятся в состоянии войны между собой. Но главное в другом. В Тбилиси уловили новые нюансы политики Москвы в регионе. Реагируя на заявление Карасина, государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили во время публичных слушаний в Центре Карнеги заявила следующее: «Россия еще раз попыталась предостеречь Грузию от евроатлантической интеграции. Они открыто говорят, что это угроза для России. Они угрожают нам, но, в конце концов, мы знаем, что речь идет не только о евроатлантической интеграции. Идет борьба за то, чтобы Грузия и весь Кавказ стали сателлитом России, что неприемлемо для нас и наших целей». То есть Тбилиси стал осознавать и обозначать для НАТО и всего Запада геополитический масштаб игры, в которой он намерен принимать участие, — «весь Кавказ».

Грузинские и американские солдаты на совместных военных учения

Грузины при этом заявляют, что этот регион «с имперских времен рассматривается Россией как зона своего влияния». Но до вхождения Грузии в состав России ее территория почти вся находилась под контролем Персии и частично Османской империи. Более того, это Россия, а потом СССР сшивали по кусочкам Грузию — и не вина Москвы и Санкт-Петербурга, что сам Тбилиси, объевшийся «национальным империализмом», стал расшивать свое государство. Поэтому, например, Германия, чьи войска уже присутствовали в Грузии в 1918 году, не желает, чтобы та вступила в НАТО. И вовсе не потому, что первичной причиной является нежелание обострять отношения с Россией, а потому, что в Берлине понимают — утеря Тбилиси контроля над Абхазией и Южной Осетией в результате войны августа 2008 года несет потенциал продолжения распада грузинской государственности.

К этому Грузию могут подтолкнуть США, которые никогда не будут воевать за Грузию или выступать в роли гаранта ее безопасности. Но важно, чтобы Москву ход событий не застал врасплох, как в августе 2008 года, чтобы она снова начала действовать импульсивно. Хотя в Грузии все твердят о какой-то намеренной «угрозе» со стороны России. Даже такой опытнейший карьерный дипломат с прекрасной советской школой, специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе заявляет, что «сотрудничество Грузии с НАТО не направлено против России». В чем-то он прав, ведь кооперация с альянсом опасна прежде всего для самой Грузии — и это беспокоит Москву. О чем размышляет также в интервью порталу News Front главный редактор ГРУЗИНФОРМАрно Хидирбегишвили.

Он отмечает, во-первых, что «Грузию без Абхазии и Цхинвальского региона нельзя считать «суверенным государством». Во-вторых, обозначает фактор «феномена сегодняшних грузинско-российских отношений с точки зрения здравой логики»: беспрецедентное продвижение торгово-экономических отношений и «публичные заявления, которые давно превзошли Саакашвили в антироссийской риторике, увеличение масштаба учений и присутствия НАТО в Грузии, которую превратили в лидера американской «Стратегии Черноморской региональной безопасности по сдерживанию России». В этой связи Хидирбегишвили выступил с призывом к Бидзине Иванишвили «предпринять ряд действий по предотвращению сползания Грузии к катастрофе — военной и экономической».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Вы думаете, президент, премьер или министр иностранных дел Грузии — убежденные русофобы и сами верят в то, что делают и говорят? — задает риторический вопрос Хидирбегишвили. — Нет, они просто находятся в «прокрустовом ложе» Государственного департамента США и действуют в соответствии с инструкциями Вашингтона. Цель их заявлений — спровоцировать Москву на военные действия на грузинской территории, что станет поводом для США нанести удары высокоточным оружием по российским войскам, базам, аэродромам и пусковым установкам на территории Грузии (имеется в виду Абхазия и Южная Осетия — С.Т.), по кораблям в ее территориальных водах! В Грузии повторится украинский сценарий, и Карасин не случайно подчеркнул, что «это одна и та же постановка вопроса». И далее: «Грузии надо возвращать потерянное, ей нечего больше отдавать! Но тех, кто так считает, в Грузии называют «пророссийскими агентами».

В этой связи даже такое польское издание, как Nowa Europa Wschodnia, которое трудно подозревать в пророссийских настроениях, заявляет, что «в Грузии каждому политику следует изо всех сил стараться быть пророссийским». Потому, что «Грузия не может позволить себе быть антироссийской в той же самой мере, как Польша не может быть антинемецкой». Иначе разорвут, ведь история уже не раз строго наказывала за это.