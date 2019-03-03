На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре в дворцовом комплексе Бештепе Джареда Кушнера, старшего советника президента США Дональда Трампа и его же затя. Кушнера сопровождали специальный представитель американского президента на международных переговорах Джэйсон Гринблатт и специальный представитель по Ирану Брайан Хук.

Businessinsider.com Джаред Кушнер

Накануне стороны дали переговорную повестку, но вразнобой. Эрдоган выставил на первые позиции вопросы торгово-экономического сотрудничества, пригласил для участия в переговорах своего зятя — министра казначейства и финансов Берата Албайрака, а на вторые позиции вывел региональные проблемы. Это первый важный нюанс. Второй. Президент Турции приглашал посетить с официальным визитом его страну Трампа, однако тот отправил вместо себя зятя. Правда, в свое время Кушнер сыграл важную роль в планировании встречи президента США с лидером Китая Си Цзиньпином. При этом в Анкаре старший советник не затрагивал вопрос о возможной поездке в Турцию своего тестя. Третий нюанс. Визит Кушнера в Анкару внешне носил технический характер и проходил в формате недельного ближневосточного турне американской делегации. Ранее старший советник провел встречи с лидерами ОАЭ и Омана, обсуждал с ними детали плана по ближневосточному урегулированию, в том числе усилия администрации США по разрешению палестино-израильского конфликта.

Но Турция считает себя главной в процессе примирения в Палестине. В отличие от всевозможных «арабских инициатив», Анкара открыто и резко осудила решение Вашингтона считать Иерусалим столицей Израиля. Поэтому Эрдоган, понимая, что Кушнер занимается с 2017 года проблемами палестино-израильского урегулирования, предпочел бы увидеть его вначале в Анкаре и только потом уже в столицах арабских государств. Вот так обозначенные нюансы и предопределили ход переговоров Эрдогана с Кушнером, которые продолжались свыше трех часов. О деталях почти ничего не известно, хотя американцы не скрывали, что обкатывают план ближневосточного урегулирования, который намерены полностью раскрыть после выборов в Израиле (состоятся 9 апреля). Впрочем, некоторые параметры «сделки века» они решили предать гласности.

(сс) Ahmed Abu Hameeda С флагом Палестины

Согласно данным палестинской газеты Аl-Quds, в будущем не предусматривается провозглашения Иерусалима или какой-либо его части столицей палестинского государства. Сделка оговаривает условия создания автономии в Газе, которая будет связана с палестинским образованием на Западном берегу. Палестинцы должны провести с израильтянами переговоры о будущем «зоны С», в которой сохраняются израильские поселения под израильским суверенитетом, но при условии, «что они не будут расширяться». План предусматривает усиление сотрудничества между Иорданией, Израилем и палестинцами в вопросах, касающихся управления мечетью аль-Акса. В этой связи американские и некоторые турецкие эксперты считают, что Эрдоган «встретил в штыки» американский проект.

Хотя профессор Хуссейн Багчи из Технического университета Ближнего Востока в Анкаре полагает, что ставка США основана на том, что «Эрдоган может проявить куда большую гибкость, чем кажется, в зависимости от того, что Америка и Израиль смогут ему предложить». Речь идет о попытках склонить Анкару к изменению позиции в отношении Иерусалима в обмен на солидные инвестиции. Не случайно The New York Times связывает успех или неудачу миссии Кушнера с его «способностью использовал тактику экономических стимулов, чтобы заложить основу для реализации «сделки века». Согласно этой тактике, 25 миллиардов долларов будет выделено для инвестиций на Западном берегу и в Газе, 40 миллиардов долларов — на инвестиции в Египет, Иорданию и, возможно, Ливан. И что-то в Турцию. Однако пойдет ли Эрдоган на «сделку», которая заставит его изменить многие важные параметры национальной внешней политики в регионе, что серьезно ослабит влияние Анкары в регионе?

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Вряд ли. Во всяком случае, на данный момент. Поскольку, как говорил глава Палестинкой автономии Махмуд Аббас, с момента избрания Трампа в регион было направлено более чем 20 официальных американских миссий, и все они проваливались по причине «нахождения администрации в состоянии хаоса». К тому же в Вашингтоне к Кушнеру относятся по-разному, а на Ближнем Востоке не верят в то, что его миссия может быть успешной из-за отсутствия у зятя президента «прочного и устойчивого политического тыла». К тому же он продолжает политику своих предшественников по сведению арабо-израильского конфликта к простому палестино-израильскому уравнению в ситуации, когда расстановка сил в регионе заметно меняется не в пользу США и игра уже ведется на других площадках.

По мнению турецкого издания Milli Gazete, «всё происходящее в отношениях между Турцией и США на публичном уровне является лишь верхушкой айсберга», и Анкара в настоящее время «стоит на распутье между атлантизмом и евразийством». Кушнер этого не учел, и с «ликом ангела» ему не уготована участь стать геополитическим реформатором.